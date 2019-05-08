В Новокуйбышевске появилась новая еловая аллея

Люди - добрее, город - зеленее

В пятницу, 19 апреля, когда рабочую неделю почти уже можно считать удачно завершенной, на территории у Центральной детской библиотеки Новокуйбышевска собрались жители города. Среди них - школьники, студенты, заводчане-нефтепереработчики - все собрались на торжественное открытие «Весенней недели добра» - Всероссийской акции, в которой добровольцы Новокуйбышевска участвуют уже не первый год. После напутственных слов заместителя главы города по социальным вопросам Елены Пахомовой участники мероприятия разобрали грабли и метлы, мешки и перчатки, кисточки и ведерки для покраски бордюров и отправились в сквер «Слава труду», где стартовала акция по уборке «Чистый город».

«Неделя добра» не только стартовала, но и продолжилась удачно для городских ландшафтов. Более 300 нефтепереработчиков с 22 по 27 апреля с энтузиазмом убирали улицы родного города: имени 50-летия НПЗ, проспект Победы, территории у памятников Узункояну, Гореченкову. Более 20 тонн мусора собрали и вывезли заводчане в эти дни. Еще больше - 30 тонн палой листвы и веток - собрано в Солдатском лесу. Здесь работники НК НПЗ не только привели в порядок территорию, но и приняли участие в высадке около трех гектаров нового леса - 150 молодых березок. Не остались без внимания и места последнего упокоения первостроителей Новокуйбышевска, которые заводчане также привели в должный вид.

Традиционным стало участие нефтепереработчиков и в других добрых делах - акциях «Батарейки, сдавайтесь», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «С миру по нитке».

- Сотрудники НК НПЗ - постоянные участники добровольческих акций, - рассказала начальник отдела информационно-культурных услуг и добровольчества Дома молодежных организаций Яна Козырева. - Ежегодно заводчане принимают участие в субботниках, мероприятиях по сбору одежды, канцтоваров, кормов для животных, выступают донорами в акции «От сердца к сердцу». Нефтепереработчики - неравнодушные люди, поддерживающие все инициативы, направленные на повышение уровня жизни в нашем городе.

«Неделя добра» не закончилась. Акция плавно переросла во Всероссийский субботник «Зеленая весна», который продлится до 20 мая.

Добро прирастает деревьями

Накануне Первомая новокуйбышевские нефтепереработчики во главе с генеральным директором Робертом Хусаиновым встретились с представителями администрации города. Место встречи - Ледовый дворец «Роснефть Арена». За неделю до Дня Победы заводчане и горожане высадили здесь целую аллею елей. Вечнозеленая «улица» появилась в Новокуйбышевске в рамках ежегодной Всероссийской акции «Зеленая весна», которую реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Не только Новокуйбышевский НПЗ - в этом году в мероприятиях «Зеленой весны» принимают участие более 50 дочерних обществ компании «Роснефть» во всех уголках страны.

Строительство Ледового дворца, ставшего ключевым проектом благотворительной программы компании «Роснефть» в Новокуйбышевске, явилось знаковым событием для жителей Новокуйбышевска, давшего толчок для развития детского спорта в городе. Чуть более года назад «Роснефть Арена» распахнула двери для новокуйбышевцев, но уже успела стать любимым местом отдыха жителей города и популярной площадкой для проведения спортивных мероприятий. Не случайно именно территория молодого спортивного объекта была выбрана для новой еловой аллеи - 75 саженцев елочек были высажены здесь в честь грядущего 75-летнего юбилея Великой Победы. Эта аллея станет не только данью памяти героям, но и поможет стать городу зеленее, а значит, экологичнее.