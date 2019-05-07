Настоящий патриотизм: в Самарской области написали Диктант Победы

7 мая по всей России прошел Диктант Победы. К акции присоединились и жители Самарской области. Диктант на специально организованных площадках написали почти 9 тысяч человек. Акция «Диктант Победы» – это почти как «Тотальный диктант», только теперь участники проверяют знание истории Великой Отечественной войны.

Что такое патриотизм

Перед началом диктанта участники возложили цветы к мемориальному обелиску «Штык и зачетная книжка».Организаторы акции уверены: знание истории своей страны – и есть настоящий патриотизм.

- К сожалению, не смогу принять личное участие в Диктанте Победы, очень важном событии в преддверии Дня Победы, сделаю это заочно, с помощью онлайн-тестирования, в электронном виде. Такую возможность также предоставляют организаторы этой важной патриотической акции, которая пройдёт по всей стране и ещё в 23 иностранных государствах. Призываю вас также поучаствовать в Диктанте Победы, – обратился к жителям Самарской области глава региона Дмитрий Азаров перед началом всероссийской акции. Она стартовала в губернии в 14:00.

Диктант прошёл на 1233 площадках: из них 1189 – на территории нашей страны и еще 44 – в зарубежных государствах. Лидерами по количеству площадок в стране стали Краснодарский край (153 площадки), Самарская и Волгоградская области (по 85 площадок).

Главная площадка диктанта в губернии – Самарский государственный технический университет. Наряду с многочисленными участниками здесь писали диктант и почетные гости – заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Главным участником акции стал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.

Максимально доступно

Всего в диктанте 20 вопросов. Все как на ЕГЭ: запечатанные пакеты с заданиями, контроль Рособрнадзора и строго заданное время. Победит тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов за наименьшее время. Если число баллов у двух участников одинаковое, победителя выбирают по времени, когда он сдал бланк.

Вопросы держались в строжайшем секрете. На первый взгляд они, как признались сами участники, не очень сложные. Автор стихотворения «Жди меня», в чьей поэме есть Вася Теркин, в каком городе находится скульптура «Родина-мать зовет». Правда, чем дальше, тем сложнее. Расположить военные плакаты по времени возникновения, сопоставить фамилии героев с подвигом (кто совершил первый ночной таран?), указать, в честь чего на Манежной площади установили памятник маршалу Жукову.

Всего в Самарской области открыли 85 площадок, где можно было написать диктант очно за 45 минут. В основном это учебные заведения, библиотеки и музеи. Для тех, кто не смог прийти на площадку, организовали онлайн-тестирование. Этой возможностью сегодня воспользовались тысячи людей в России и еще 23 странах. А чтобы сделать акцию доступной, людям с проблемами зрения предоставили возможность ответить на вопросы диктанта с использованием шрифта Брайля. В этот день пришли повысить историческую грамотность читатели Самарской областной библиотеки для слепых.

Результаты участники диктанта смогут узнать 12 июня на сайте диктантпобеды.рф. Для этого нужно будет ввести уникальный номер бланка. Победителей будут определять на местном, региональном и федеральном уровнях. Тем, кто выйдет на всероссийский этап, организаторы обещают ценные призы. Победители получат также возможность побывать на Параде Победы на Красной площади в 2020 году. Для них предусмотрели подарочные карты Российского военно-исторического общества, дающие в том числе право бесплатного посещения более 50 музеев по всей стране.

В 2020 году организаторы планируют провести диктант, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Он будет уже гораздо более масштабным и охватит все города и поселки с численностью от 5 тысяч человек.