Помним, гордимся, благодарим: «Комсомолка» и управляющая компания «Жилуниверсал» поздравили ветеранов с Днем Победы

Праздник, важный для каждого

9 Мая - праздник особенный. В нашей стране нет семьи, которая бы не отмечала его. Ведь величие Победы и горечь утрат коснулись каждого из нас. Лидии Юрьевне Чувашкиной во время войны было всего четыре года. Спустя много лет она не может сдержать слез, показывая извещение, полученное мамой, - отец пропал без вести.

- Мы ничего не знали о нем много лет, - рассказывает пенсионерка. - Только с появлением интернета нам удалось узнать, что он воевал под Сталинградом, там и погиб. Мы не знаем, где его могила, поэтому День Победы для нас - очень личный и очень важный праздник, день памяти.

Ребята из школы №101 подготовили концерт к Дню Победы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лидия Чувашкина живет в доме №349 на проспекте им. Кирова. Это огромный дом, где живут и участники войны, и свидетели блокады Ленинграда, и люди, которые еще помнят события Великой Отечественной войны, могут о них рассказать. Поэтому именно здесь 7 мая, в преддверии Дня Победы, прошло торжественное мероприятие, главным организатором которого выступила УК «Жилуниверсал». На обслуживании одной из самых крупных управляющих компаний - более 660 многоквартирных домов.

Дворовые праздники уже давно стали доброй традицией компании: сотрудники «Жилуниверсала» вместе с жителями отмечают Новый год, 23 Февраля и 8 Марта, Масленицу, начало учебного года 1 сентября и, конечно же, 9 Мая.

1. УК "Жилуниверсал" подготовила подарок для ветеранов и всех жителей микрорайонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цветы и белые шары

Жителей дома, ветеранов и членов их семей ждал замечательный концерт от учащихся школы №101. Образовательное учреждение носит имя Героя Советского Союза Сергея Ивановича Рябова. Воюя на Курской дуге, освобождая Украину, Польшу, Румынию и Чехословакию, летчик совершил 142 боевых вылета. Рассказ о фронтовике стал частью торжественного мероприятия с пронзительными стихами и песнями. Впрочем, ветеранам тоже было о чем поведать школьникам. Председатель домового совета Лидия Иосифовна Вераксич не понаслышке знает, что такое война, - 22 июня 1941 года кончилось ее детство.

- Я жила в Беларуси, в 75 километрах от Бреста, - вспоминает Лидия Иосифовна. - Отец, узнав о начале войны, выкопал яму, посадил нас туда и чем-то прикрыл. Ревели самолеты, взрывались бомбы, свистели пули. Когда все стихло, мы вышли из укрытия и остолбенели: везде лежали мертвые… Не дай бог такое увидеть.

Семья девочки три года прожила в немецкой оккупации, пройдя через голод и лишения. Но Лидия выжила вопреки всему, а День Победы 1945 года навсегда остался в ее памяти.

- Это было всенародное ликование. Люди, знакомые и незнакомые, обнимались, целовались, плакали, - продолжает Вераксич. - Эту радость я испытываю и сейчас. Спасибо вам.

В завершение торжественного мероприятия ребята выпустили в небо белые шары как символ мира и памяти. Организаторы праздника вручили ветеранам цветы и подарки.

Дворовые праздники стали доброй традицией компании "Жилуниверсал"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скамейки в подарок

В преддверии праздника компания «Жилуниверсал» подготовила не только концерт для ветеранов, но и подарок для всех жителей микрорайона.

- Мероприятия, приуроченные к 9 Мая, у нас проходят каждый год, и каждый год мы стараемся сделать что-то яркое, новое, чтобы почтить память героев, участников войны - тех, кто героическим трудом поддерживал силу и мощь нашей армии, кто своими ратными и трудовыми подвигами приближал Победу, - рассказал начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков. - В этом году мы устанавливаем мемориальные скамейки для жильцов микрорайона с памятной надписью: «Помним, гордимся, благодарим!» Мы считаем себя обязанными отдать должное и фронтовикам, свидетелям тех суровых событий, и истории, частью которой они являются. К сожалению, участников Великой Отечественной войны становится все меньше с каждым годом. Тем больше наша ответственность перед ними.

Общее фото на памятьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красивые и удобные деревянные скамейки 7 мая были установлены по двум адресам: пр. Кирова, 349, и ул. Ташкентская, 166. Всего в этом году компанией «Жилуниверсал» будет установлено около 70 скамеек.

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