Сумасшедший камбэк: "Ливерпуль" выходит в финал Лиги Чемпионов, отыграв три мяча у "Барселоны"

"Ливерпуль" выигрывает дома у "Барселоны" со счетом 4:0 и отправляет фаворита домой, сам выходя в финал Лиги Чемпионов. Англичане заставили каталонцев играть в обороне и разделали как вчерашних школьников. Минимум желтых карточек, опасные атаки от англичан и Месси, которому не удалось забить ни разу - в этом матче, пожалуй, было все, чтобы убить фанатов "Барсы" и подарить надежду болельщикам "красных".

Как и ожидалось, игра началась в сумасшедшем темпе. "Ливерпуль" с первых секунд начал пресинговать, и на седьмой минуте продавил оборону гостей. Альба ошибается, теряет мяч у штрафной, Мане делает передачу на Хендерсона и тот обыграв защитника пробивает из штрафной. Тер Штеген сумел отбить первый удар, но тут Ориги оказался на подхвате и не промазал по пустым воротам.

Первый тайм закончился со счетом 1:0. Месси пытался не единожды пробить ворота хозяев поля, но Алиссон всегда был на месте. И уже во втором тайме "Барселону" наказали: не забиваешь ты, забивают тебе. Луис Суарес на 51 минуте бьет по воротам из штрафной, но вратарь ловит мяч. И уже на 54 минуте Александр-Арнольд после перехвата на правом фланге делает прострел в штрафную и здесь подхватывает мяч Вейналдум. Голландец мощно пробил по центру, тер Штеген удар практически отразил, но мяч залетел в ворота!

И тут же делает дубль игрок, который только после перерыва вышел на замену. И на 55 минуте "Ливерпуль" сравнивает счет. 3:3, интрига, которой казалось уже и не было, возвращается в игру.

До 78 минуты Барселона старается все же выйти вперед. Но на 78 минуте каталонцы зазевались на угловом, а Трент делает передачу на Ориги... И счет 4:0.

Уникальный, сумасшедший камбэк, которого от Ливерпуля практически не ожидали. Второй год подряд "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов. И второй год подряд "Барселона"сама же себе приносит подарок, не сумев закрепить успех.

До конца игры "Барселона " пытается вернуть себе лидерство. Суарес, Месси пробиваются к воротам, но как будто судьба мешает каталонцам. И счет на табло остается прежним до конца матча. Все, "Барселона" приехала в Англию фаворитом, и вылетает из Лиги Чемпионов после поражения 4:0.

А "Ливерпуль" совершает чудо и теперь 1 июня сыграет в финале Лиги Чемпионов.

Статистика матча Ливерпуль - Берселона:

Счет 4:0

Голы: 7' Ориги, 54" Вейналдум 55" Вейналдум 79" Ориги

Желтые карточки: 11" Фабиньо, 45" Бускетс 53" Ракитич 66" Матип 75" Семеду

Барселона: Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, Месси, Луис Суарес, Коутиньо.

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири, Мане, Ориги.