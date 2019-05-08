Распределение в детский сад в Самаре 2019: как подать заявление, сколько мест доступно, какие льготы действуют

В Самаре в этом году распределят 13 тысяч мест в 179 детских садах, 30 дошкольных группах и 2 группах на базе учреждений дополнительного образования. Основной этап распределения стартует уже на следующей неделе - с 15 мая 2019 года.

Как подавать заявление на получение места в детском саду 2019/2020 в Самаре

Подавать заявление на получение места в детском саду можно сразу, как только вам выдали свидетельство о рождении Сделать это можно онлайн через портал государственных услуг, там предлагается три детских сада на выбор, или непосредственно через МФЦ – там можно выбрать пять детских садов.

В течение 10 дней после этого родители сами идут в центр - это обязательно.С собой необходимо взять паспорт и оригинал свидетельства о рождении. Как только документы поданы, родители получают номер заявления, а ребенок статус очередника.По номеру можно отследить порядок очереди на сайте образовательной организации.

Что происходит 15 мая?

Места будут распределяться между родителями, которые своевременно встали в очередь. Для этого собирается специальная комиссия. Всё просчитывает автоматизированная система. Достигшим нужного возраста детишкам в сентябре 2019 подбираются детские сады, а спустя 10 рабочих дней заведующие учреждениями обзванивают родителей и приглашают их на личную встречу.

Требуется документ о регистрации ребенка в городском округе и его медицинская карта. Всё это должно быть готово, так как договора заключаются до 31 августа. В случае просрочки – статус очередника замораживается, а заявление сохраняется до обращения родителей.

- Что делать если вашему малышу три года, а отдать в садик вы хотите его, скажем в пять, а на встречу вас уже пригласили? Всё просто, - заявляет Светлана Александровна. – Нужно написать заявление на отказ от конкретного учреждения. В этом случае, ваша очередь сохранится, а задуманные планы исполнятся.

Как перевести ребенка в другой детский сад

Если вы переехали и детские сады, которые вам предлагают, больше не подходят, можно оформить заявление на перевод ребенка. Для этого загрузите на портал или напишите заявление о смене жительства в МФЦ, и вам предложат другие варианты около нового дома.

Правда, это касается лишь тех случаев, когда договор с образовательной организацией не подписан. Если ребёнок уже был зачислен в детский садик – заявление на приём придётся писать снова.

Какие детские сады популярны

Конкретно сказать нельзя. Все районы в Самаре практически одинаково заселены. Однако количество детских садов в них разнится, в том числе их вместимость. В независимости от этого в каждом районе города в ДОУ есть места для каждого возраста.

-Сейчас строятся ещё два детских сада – на Алматинской и Ташкентской – заполняемостью в 240 мест каждый - добавляет Светлана Чикановская. - Продолжается работа по возвращению в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов, расположенных в Промышленном районе (пр. Карла Маркса, д. 448а, ул. Ново-Вокзальная, д. 213) и в Советском районе (ул. Георгия Ратнера, д. 25).

Льготы действуют

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предназначены льготы. В некоторых детских садах существуют группы для ребятишек с туберкулезной интоксикацией, с ограничением зрения и слуха, с задержками психического развития. Чтобы определить туда ребенка, достаточно рекомендации врача. Сами родители таких детей имеют право выбрать конкретный детский сад и определенную группу, общеразвивающую или специализированную.

«Право на внеочередное зачисление у нас имеют дети военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время военных действий в Дагестане, Северном Кавказе, Осетии, Абхазии.- говорит Светлана Александровна. –Дети прокуроров и судей, педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Кроме того, льготы доступны многодетным семьям – с поправкой на то, что трое детей в семье не должны быть совершеннолетними. В порядке первой очереди зачисляются дети с инвалидностью, дети работников государственных служб: таких, как военные, полицейские, пожарные, из таможенных организаций и тех, что контролируют оборот наркотических веществ. А также, дети одиноких родителей (усыновленные)»Компенсация за детский сад и как её получить

Компенсация полагается детскому саду в случае, если ребенок по каким-то причинам не посещает учреждение. Взяв отпуск и пожелав провести время с крохой, родитель пишет заявление об этом и платит только 16 рублей за сохранение места в дошкольной образовательной организации. Если же сад закрылся на капитальный ремонт, а водить ребёнка в другой вы не хотите – оплата не предусматривается, а место сохраняется.