И грянул бой: как под Самарой разгромили «фашистов»

2 мая в поселке Формальный Кинельского района прошел военно-исторический фестиваль «Весна 1945 года. На подступах к Берлину». Организаторами масштабного спектакля выступили администрация Кинельского района, ООО «Газпром трансгаз Самара» и частная киностудия «Кара».

2 мая было выпущено около 15 тысяч патронов

До победы – семь дней

Погода в начале мая не задалась. Пронзительный холодный ветер, моросящий дождик. Но капризы природы не помеха для тех, кто помнит подвиги нашего народа и чтит память советских воинов. Военно-исторический фестиваль уже в шестой раз собрал опытных и начинающих реконструкторов. Программа обширная: здесь и военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся школ региона, и концертная программа, и увлекательные мастер-классы и показательные выступления спецназа. Ну и куда же без полевой кухни – все желающие могли отведать ароматной каши и согреться горячим чаем. А еще в этот день несколько кинельских ребят отправились служить в Крым. Их напутствовали организаторы и зрители фестиваля, представители администрации Кинельского района.

Быть реконструктором - дело непростое!

Такие проводы в армию запомнятся на всю жизнь! Но, конечно, главным событием стала реконструкция одного из сражений Берлинской наступательной операции. 2 мая, за семь дней до победы, небольшая группировка противника – около 50 человек – двигалась со стороны острова Ванзее. На лесной дороге они встретились с советскими солдатами из 4-й гвардейской танковой армии. Завязался жестокий бой с участием танков Т-6 «Тигр» (самого мощного танка времен Второй мировой войны), Т-34, зенитных орудий. Завершился он рукопашной и абсолютной победой воинов Красной Армии. Разгром фашистов зрители встретили оглушительным «ура!». А потом – фотографии на фоне военной техники, общение, награждение участников.

Танки - точная реплика военной техники

300 человек, 25 клубов

Чтобы фестиваль удался, организаторам пришлось потрудиться.

- Фестиваль уже стал доброй традицией, мы стараемся сделать его как можно более ярким, зрелищным, запоминающимся, - говорит руководитель киностудии «Кара» Сергей Карасев. – Каждый год – новый эпизод войны. Сегодня в бою участвовало более 300 человек из 25 клубов военно-исторических клубов Поволжья. Было выпущено 15 тысяч патронов, не считая пушечных зарядов. Техники привлекли больше, чем в прошлом году - 22 единицы. Среди них созданные на нашей киностудии немецкий Т-6 «Тигр» и наш Т-34, а также К-67, немецкие мотоциклы и бронетранспортеры. Мы постарались восстановить события, случившиеся 74 года назад, в мельчайших деталях. Присутствовали даже немки – в мае 1945 года женщины бежали из охваченного огнем, постоянно обстреливаемого Берлина. До безопасных мест они нередко добирались под прикрытием советских солдат.

Зрители признаются: они будто бы действительно побывали на войне

Живая связь времен

Уже четвертый раз компания «Газпром трансгаз Самара» оказывает значительную помощь в организации и проведении фестиваля.

- Сначала мы просто помогали финансами, но уже на второй раз наши сотрудники вышли в поле вместе в реконструкторами. И сегодня наши сотрудники есть как в числе участников боя, так и в числе волонтеров, помогавших в организации мероприятия –улыбается начальник службы по связям с общественностью ООО «Газпром трансгаз Самара» Александр Лучинин.

Многие сотрудники компании приехали сюда целыми семьями, взяли с собой детей, внуков. Это неудивительно – событий такого масштаба, такого уровня в области проходит не так много. И самое главное, это не просто развлечение.

- Фестиваль очень важен с точки зрения воспитания подрастающего поколения, - уверен Лучинин. – Дети воочию видят, как непросто доставалась Победа. Подобные события позволяют сохранить живую связь времен, преемственность поколений. Ветеранов, очевидцев событий Великой Отечественной войны, к сожалению, остались единицы. И в этих условиях реконструкции позволяют детям увидеть, как и чем воевали их прадеды и составить собственное мнение о том, что такое война.

Бой полностью повторил события 1945 года

«Учит лучше любого учебника»

Число участников военно-исторического фестиваля – и зрителей, и актеров-реконструкторов растет с каждым годом. За развитием событий наблюдали несколько тысяч человек. На въезде в Формальный образовалась серьезная пробка. Это значит, фестиваль интересен и самарцам, и гостям города.

- Мы приезжаем сюда пятый раз, - рассказывает один из участников реконструкции, руководитель клуба «Конная слобода» Сергей Бекетов. – Очевидно, что фестиваль ширится, становится все более массовым и популярным. В этом году я привез несколько мальчишек-школьников, чтобы они пусть ненадолго, но на себе почувствовали все тяготы войны, поняли, что это такое, ползти по холодной земле с оружием, под пулями, под свист снарядов и грохот орудий. Они получили очень сильные впечатления.

«Кухня» реконструкции непростая. Участники приезжают накануне, распределяют роли, репетируют, рисуют схемы. Но все равно времени в обрез. На поле часто приходится импровизировать. У каждого своя миссия, иногда – непростая. Если тебя «убили» в первые минуты боя, лежи неподвижно – хоть целый час. Зато зрители в восторге.

- Ветер был в нашу сторону, мы стояли в дыму, чувствовали запах пороха, видели мельчайшие детали, - делится впечатлениями Валентина Изотова. – Дети очень эмоционально переживали. Я на секунду представила, что это настоящий бой. Стало очень страшно. Мы поняли, что такое война. Такие реконструкции учат истории лучше любого учебника. Обязательно приедем в следующем году, и друзей позовем.

В следующем году организаторы фестиваля обещали подготовить увеличить масштаб и приготовить новый сюжет для реконструкции.