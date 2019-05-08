2019-05-08T10:12:05+03:00
Здоровье

«Мы заметили, что стали реже выносить мусор»

Прошло три недели со времени последней встречи с нашими героями. За это время Виктория и Владимир не только стали стройнее, но и адаптировались к новой системе питания. Хотя они, оказывается, иногда позволяли себе маленькие слабости…
Евгения КРАСНИЦКАЯ
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Мария и Андрей пришли худеть в центр «Открытие»Мария и Андрей пришли худеть в центр «Открытие»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Владимир, вес 130,5 кг (-5,5 кг). Общее снижение веса – 14,5 кг

Не скажу, что очень сильно похудел за последнее время, но результатами в целом доволен. Очень непривычно, что каждые 3 часа организм напоминает о необходимости поесть. Раньше я никогда не завтракал и очень редко обедал. Мне достаточно было очень-очень плотно поужинать, чтобы не вспоминать о еде весь следующий день. Но с другой стороны, сегодняшний режим питания дает результат, а это главное. Кстати, мы с женой еще обратили внимание, что стали намного реже выносить мусор. Так что снижение веса, оказывается, помогает экономить семейный бюджет!

Я нормально себя чувствую в течение всего дня, если нет каких-то больших физических нагрузок. Но вот когда приходится работать на даче, силы быстро заканчиваются. Это объяснимо: я позволяю себе не более 900 калорий в день, чтобы вес уходил лучше. Но когда дойду до долгожданной отметки на весах, дневную норму еды можно будет увеличить.

В целом мне удается придерживаться правильного питания. Пару раз дал себе слабину – выпил банку пива. Но на следующий день снова взял себя в руки.

Виктория, 75 кг (-3,5 кг). Общее снижение веса – 8,5 кг.

Когда не скучаешь по еде, не происходит срывов. Мой организм уже настолько приспособился к новому режиму питания, что не требует большего, чем я могу ему позволить.

Чем мне нравится наша система похудения, что не нужно отказываться от определенных продуктов. Вот недавно мне ужасно захотелось картошку по-деревенски из «Макдоналдса» – я съездила и купила. А вечером просто немного убавила калорийность ужина.

Когда ты понимаешь, что держишь ситуацию с весом под контролем, это очень поднимает настроение и стимулирует работать дальше. Но еще больше радуешься, когда легко влезаешь в одежду на размер или два меньше, давно хранящуюся за ненадобностью в чемоданах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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