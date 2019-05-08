2019-05-08T10:11:42+03:00
Здоровье

«Работать грузчиком легче, чем худеть»

Мария и Андрей радуются первым победам в борьбе с лишним весом
Евгения КРАСНИЦКАЯ
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Мария и Андрей пришли худеть в центр «Открытие».Мария и Андрей пришли худеть в центр «Открытие».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мария

- Уже неделя, как мы с мужем в проекте. Честно говоря, худение мне дается нелегко: все время хочется что-то в себя закинуть. Не потому, что так уж сильно голодна – больше по привычке. И сила воли требуется колоссальная, чтобы придерживаться новых правил. Мне даже кажется, что работать грузчиком было бы легче, чем совершать все эти усилия над собой.

Вес уходит пока не так заметно, как хотелось бы – чуть больше полкило за неделю. Сейчас учусь готовить простые и полезные блюда на каждый день, но фантазии еще не хватает, чтобы делать их более разнообразными. Все, что я накладываю на тарелку, предварительно взвешиваю: размер порции не должен превышать 250 гр. Учусь наедаться этим количеством. А чтобы в свободное от работы время не тянуло к холодильнику, стараюсь себя занять несложными домашними делами. Такая неутомительная для организма активность – тоже часть программы по борьбе с лишним весом.

Радуюсь первым маленьким победам: полностью отказалась от белого хлеба, и мне сейчас ржаной даже кажется вкуснее. Убавила порцию сахара в чае и убедилась, что он совсем не потерял во вкусе. Супы не ленюсь готовить на втором бульоне, получаю удовлетворение от того, что питание становится здоровее. Да и вообще, несмотря на то, что похудела пока не сильно, появилась какая-то легкость. Вот про что периодически забываю – это про массаж специальных точек на ушах, в которые вставлены маленькие иголочки. Перед приемами пищи их нужно массировать и делать короткую дыхательную гимнастику. Новой информации так много, что пока еще не все уложилось в голове. Но я работаю над собой. Очень хочу увидеть серьезные результаты и получать удовольствие от процесса.

Андрей

- У моего мужа сейчас начался рабочий сезон, он с утра до позднего вечера на работе, поэтому, если позволите, я сама расскажу о его результатах.

Работа Андрея связана со строительством и достаточно тяжелая в физическом плане, к тому же он много нервничает. Наверное, поэтому и вес у него уходит заметнее – минус 3 кг за неделю. С такой работой трудно питаться регулярно и правильно, но он старается. Ограничивает себя в сладком, хотя очень его любит, перешел на ржаной хлеб, стал с удовольствием есть блюда, приготовленные на пару. К сожалению, он забывает в течение дня пить воду в достаточном количестве и почти ничего не ест на работе. Раньше он мог компенсировать свой голодный день плотным ужином – положил бы себе тарелку с горой. А сейчас безропотно соглашается на скромную порцию в 250-300 гр. Уговорила его начать пить на работе коктейли с отрицательной калорийностью – нельзя же весь день ходить с пустым желудком и при этом так тяжело физически работать. Он согласился и признал, что так действительно легче. И потом порция коктейля вечером, незадолго до ужина, притупляет его аппетит, и он чувствует, что наедается даже сравнительно небольшой порцией.

В плане похудении муж настроен оптимистично и заинтересован в хороших результатах. Ведь на работе нужно быть выносливым, а именно этого ему стало не хватать в последние месяцы. Самое главное для нас сейчас – войти в нужный ритм, чтобы все, что мы делаем, стало привычным ежедневным ритуалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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