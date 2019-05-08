"Мы прыгали со второго этажа в одних трико": в страшном пожаре в Самарской области семья потеряла дом, машину и все документы

"Мы не успели ничего"

Страшный пожар произошел в Самарской области, в селе Ягодное в воскресенье 5 мая. Короткое замыкание превратилось в ужасную трагедию.

- Сразу загорелся утеплитель дома, повалил черный горючий и сильно пахнущий дым. Мы с женой были на первом этаже, дочка- студентка сидела в своей комнате, на втором. Я сразу же кинулся к ней, жена побежала за водой, но автоматику уже выбило, насос не работал, не было ни капли жидкости, - вспоминает тот ужасный день глава семьи Андрей Кравченко.

Когда мужчина добрался до дочери, темным дымом уже заволокло весь дом. А огонь отрезал путь вниз. Вместе с девушкой ему пришлось прыгать вниз из окна.

Пожарные уже спасали окрестные дома

- Мы не успели схватить ничего, ни документы, ни деньги, ни телефоны. Это страшно, когда ты в одних трико прыгаешь вниз со второго этажа, а за спиной у тебя догорает вся твоя жизнь, - от слов Андрея по коже бегут мурашки.

"Все живы, но у нас ничего не осталось"

К счастью, никто из членов семьи Кравченко серьезно не пострадал. У дочери - перелом пяточной кости, но врачи дают благоприятный прогноз. Сейчас вся семья живет у родственников ... и практически не представляет, что же делать дальше.

- Мы вызывали пожарных, стали сразу звонить, сначала там перепутали, подумали, что горит гараж, потом еще раз звонили. Упустили минуты, конечно. Все полыхало около 15 минут. Ничего не осталось ни от дома, ни от гаража, ни от машины. У нас даже одежды никакой не осталось, - признается Андрей.

Восстанавливать просто нечего

Пожарные, к счастью, успели спасти окружающие дома, уже был риск, что огонь распространится и на них.

Кстати, на прошлой неделе еще один дом сгорел уже в самой деревне Ягодное. Но там удалось спасти вещи, рассказывает местная жительница Юлия Богатырева. Также соседи рассказывают, что в районе села Ягодное несколько раз пожары начинались из-за ударов молнии.

Если вы можете помочь семье Кравченко, сделать это можно переведя небольшой платеж на карту Кравенко Надежды Кузьминичны, Сбербанк, номер карты: 2202 2004 0551 6178.