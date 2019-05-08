2019-05-08T12:40:33+03:00
Общество

День Победы 9 мая 2019 в Тольятти: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Стала известна программа мероприятий в разных районах города на День Победы 9 мая 2019 в Тольятти
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти празднования пройдут по всему городуВ Тольятти празднования пройдут по всему городу
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Празднование 74-1 годовщины окончания Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая 2019 в Тольятти пройдет с размахом и во всех районах города. Общее название программы мероприятий - "Чудесный май Победы".

В 10.00 в Комсомольском и Автозаводском районах Тольятти ко Дню Победы 2019 пройдет возложение цветов к памятникам и горельефам героев войны. Праздничную программу в Центральном районе в 10.00 откроет марш военнослужащих Тольяттинского гарнизона, подразделений пожарной охраны, курсантов института военного обучения ТГУ. Здесь же покажут видеообращение губернатора Дмитрия Азарова с площади Куйбышева.

В 12.00 начнется шествие "Бессмертного полка" с пересечения улиц Свердлова и Юбилейной. Закончится шествие около Дворца Спорта "Волгарь". В Поволжском Бессмертный полк начнет шествие в 9.30 утра от проезда Тенистый и пройдет по ул. Олимпийская.

11.00 Парад восстановленной техники в парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова. Здесь же пройдет флешмоб "День Победы", концерт творческих коллективов.

14.00 Концертная программа "Живет Победа в поколениях" с участием народных ансамблей

19.00 Концерты на площади Свободы, площади Дворца спорта Волгарь, в Комсомольском парке культуры и отдыха.

22.00 Праздничный фейерверк в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах.

Центральный район

11.00-13.00 Праздничная программа, работа "Полевой кухни". Театральный сад Тольяттинского театра кукол, площадь Свободы, 2

12.00 Общегородская 59 легкоатлетическая эстафета, площадь Свободы, 2

12.00-13.00 Акция Георгиевская ленточка, площадь Свободы, улица Жилина

Автозаводский район

12.00-15.00 Акция "Рекорд Победы". Областная акция "Перекличка постов №1"

11.00-18.00 "Песням тех военных лет поверьте". Парк Победы, ул. Юбилейная

Комсомольский район

10.00-10.30 "Мы этой памяти верны", площадь Евгения Никонова

11.00-13.00 "Наша победа - наша слава", микрорайон "Федоровка, ул. Ингельберга, 1а

21.00-22.00 Выступление джазового оркестра Тольяттинской филармонии, ул. Коммунистическая, 12

Где посмотреть салют на День Победы 2019 в Тольятти

Начало фейерверка в 22.00

Комсомольский район

Сквер Досугового центра "Русич", ул. Носова, 10

Площадка Центра отдыха "Тольяттиазот", ул. Коммунистическая, 12

Автозаводский район

Площадка около МАУ КЦ "Автоград" рядом с пересечением ул. Юбилейная и улицы Фрунзе

Центральный район

Центральная площадь

ИСТОЧНИК KP.RU

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