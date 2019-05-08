Остаются, вылетают или бьются в стыках: что ждет «Крылья Советов» на финише сезона РПЛ

Самарские «Крылья Советов» вышли на финишную прямую в РПЛ 2018/2019. Осталось всего три тура, за которые решится судьба клуба на ближайший год - останутся ли они в элите или вернутся в ФНЛ. Есть 3 варианта развития событий: хороший, непонятный и плохой. Журналисты «КП-Самара» разбирались, как все может сложиться для «Крыльев».

Сценарий первый – останутся в РПЛ напрямую

Теоретически самарцы еще могут обогнать «Динамо», но у москвичей легче календарь.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Очевидно - самый приятный итог для фанатов зелено-бело-синих. Но для его достижения нужно постараться. Календарь на оставшиеся три игры - откровенно - не лучший. «Ахмат» и "ЦСКА" на выезде, «Спартак» дома. Везде фавориты - соперники волжан.

«Крылья» на 13 строчке, до спасительного 12 места - 2 очка. Там сейчас с 30-ю очками расположилось «Динамо» - как кажется, главный конкурент самарцев. Чисто теоретически можно сдвинуть вниз «Оренбург», «Урал», «Рубин» и тот же «Ахмат», но у них и отрыв от стыковой зоны хороший, и календарь полегче, поэтому будем отталкиваться от москвичей.

Чтобы обойти «Динамо», команде Божовича достаточно один раз победить и надеяться, что столичный клуб все свои встречи проиграет. В это верится с трудом - подопечные Хохлова встретятся с «Ростовом"» и «Арсеналом» в родных стенах и с «Енисеем» в гостях. Вероятность набрать очки - весьма велика.

Но и потерять заветные баллы бело-голубые тоже могут. И, допустим, если «КС» наберут 6 очков, то они вполне могут ожидать осечки соперника и рассчитывать на положительный финиш в чемпионате.

В случае завоевания 9 очков - практически невозможно, но вдруг - Самара почти наверняка гарантирует себе место среди лучших. Да и при таком раскладе вполне может обойти не только «Динамо».

Таким образом, получается, что «Крыльям» для того, чтобы остаться в элите, необходимо обязательно побеждать и желательное не проигрывать - 5, 7 очков - тоже шанс, хоть и не самый очевидный.

Сценарий второй – вылетят напрямую

«Крылья» могут вылететь, если «Анжи» очень повезет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самый худший сценарий для «Крыльев» – вылететь напрямую. Такое еще возможно, но надо помнить – «Анжи» должно крупно повезти, чтобы такое произошло (у идущего последним «Енисея» нет шансов обогнать самарцев). Махачкалинцы отстают от «КС» на 8 очков. Чтобы опередить «Крылья» нужно, чтобы сошлись 3 фактора: «Анжи» должен выиграть все оставшиеся матчи, «Крылья» должны все оставшиеся матчи проиграть, а «Уфа» должна набрать минимум 3 очка. Только в таком случае «Крылья» вылетят напрямую.

Почему это фантастический сценарий? Потому что у «Анжи» большие проблемы с деньгами и кадрами. Парни борются, но им явно не хватает опыта. А впереди матчи с тульским «Арсеналом», который может завоевать путевку в Лигу Европы через чемпионат, «Рубином» и «Уралом», которые теоретически могут рухнуть в зону стыковых матчей. Чего обеим командам совсем не хочется. При этом у «Анжи» нет права на ошибку – одно поражение и махачкалинцы уже точно отправятся в ФНЛ. Такая же ситуация у «Енисея».

Сценарий третий – стыковые матчи

Волжане потеряли много очков после уверенного старта весенней части чемпионата, поэтому теперь самый вероятный сценарий – стыковые матчи.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Давайте будем смотреть на вещи объективно, самый вероятный расклад – «КС» попадут в зону стыковых матчей. Впереди у «Крыльев» три тяжелейших встречи – с «Ахматом» в Грозном, со «Спартаком» дома и с ЦСКА в Москве. Чтобы обгонять «Динамо», которое опережает подопечных Божовича на 2 очка, надо выиграть хотя бы 1 раз (или сыграть 3 ничьи) и надеяться, что «бело-голубые» допустят три осечки. Календарь у «Динамо» куда легче календаря «Крыльев». Подопечные Дмитрия Хохлова вряд ли растеряют свой гадикап перед «Крыльями», а, скорее всего, и вовсе увеличат отрыв.

Если стыки неизбежны, то возникает вопрос – на каком же месте финишируют «Крылья Советов». Идущая на 14-ом месте «Уфа» не дала самарцам оторваться от себя, вырвав ничью на последней минуте матча на «Самара Арене», и отстает от «КС» на 2 очка. Однако обойти подопечных Божовича на последних поворотах команде Вадима Евсеева будет очень тяжело – впереди «Уфу» ждут два выезда в Москву - к «Спартаку» и «Локомотиву», а также домашняя игра с «Оренбургом».

В ФНЛ ситуация следующая – за три тура до конца там лидируют «Сочи» и «Тамбов», которые, скорее всего, и отправятся в РПЛ напрямую. За возможность сыграть в стыковых матчах борются «Томь», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск». Теоретические шансы запрыгнуть в уходящий поезд есть у «Чертаново», «Шинника» и «Авангарда», но им придется отыгрывать довольно солидное очковое отставание. Так что остановимся на трех явных претендентах на стыковые игры.

«Нижний Новгород» и «СКА-Хабаровск» явно хотят в РПЛ. У первых новый стадион, приличная команда и амбициозный Дмитрий Черышев у руля. Вторые уже попробовали свои силы в элите российского футбола и не прочь заявить о себе там снова. А вот с «Томью» дела обстоят странно. Команда пока не очень-то хочет повышения в классе. Об этом заявил губернатор региона. Мол, сначала надо стадион новый построить, школу-интернат открыть, а потом уже можно и в РПЛ. Однако какое мнение по этому поводу у тренерского штаба «Томи» и самих игроков – не ясно, так что говорить, что томичи не будут биться, неправильно.

Если «Крылья» останутся на 13 месте, то они сыграют с 4-ой командой ФНЛ. Пока на этом месте идет «Нижний Новгород». У него 56 очков. У «Томи» 60 очков. «СКА-Хабаровск» отстает от нижегородцев на 1 очко.