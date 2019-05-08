Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Представляем расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019, который стартует уже 10 мая 2019. Проходить игры будут на двух аренах: Словнафт Арена (Братислава) и Стил Арена (Кошице) в Словакии. Всего на Чемпионате пройдет 64 матча. В этом году чемпионат проходит позже, чем обычно, зато в составе многих сборных сыграют самые крутые звезды НХЛ.

Известно, что на чемпионате мира по хоккею 2019 сборная России начнет свой путь с игры с Норвегией, играть наша команда будет в Братиславе. Здесь состоятся все встречи группы А, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за третье место и финальная встреча.

Всех участников чемпионата - а это 16 сборных - поделили на две группы. В группе А - Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, Франция, Великобритания. В группе В - Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Латвия, Италия. Проводятся соревнования по круговой системе - каждая из команд сыграет со всеми соперниками в группе. Каждая команда сыграет по семь матчей. Дальше лучшие команды в своей группе сыграют между собой по схеме:

1-4, 2-3, 3-2, 4-1.

Наблюдать за матчами чемпионата мира те, кто не смог поехать в Словакию, смогут наблюдать за играми по телеканалам Мтач ТВ, Первый Канал в основном будет показывать игры России. В любом случае, наверняка будет интересно следить за результатами всех основных соперников нашей команды.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

10 мая

17.15 Финляндия - Канада

17.15 Россия - Канада

21.15 США -Словакия

21.15 Чехия - Швеция

11 мая

13.15 Швейцария - Италия

13.15 Дания - Франция

17.15 Германия - Великобритания

17.15 Латвия - Австралия

21.15 Словакия - Финляндия

21.15 Норвегия -Чехия

12 мая

13.15 США-Франция

13.15 Россия - Австрия

17.15 Дания-Германия

17.15 Италия - Швеция

21.15 Великобритания - Канада

21.15 Латвия - Швейцария

13 мая

17.15 США-Финляндия

17.15 Россия - Чехия

21.15 Словакия - Канада

21.15 Норвегия - Швеция

14 мая

17.15 Великобритания - Дания

17.15 Италия - Латвия

21.15 Германия - Франция

21.15 Швейцария - Австрия

15 мая

17.15 США - Великобритания

17.15 Швеция - Норвегия

21.15 Германия - Словакия

21.15 Россия- Италия

16 мая

17.15 Канада-Франция

17.15 Швеция-Австрия

21.15 Финляндия - Дания

21.15 Чехия - Латвия

17 мая

17.15 Франция - Словакия

17.15 Австрия - Норвегия

21.15 Финляндия - Великобритания

21.15 Чехия - Италия

18 мая

13.15 Дания - США

13.15 Латвия - Россия

17.15 Канада -Германия

17.15 Италия - Норвегия

21.15 Великобритания - Словакия

21.15 Швеция - Швейцария

19 мая

17.15 Германия - США

17.15 Австрия - Чехия

21.15 Франция - Финляндия

21.15 Швейцария - Россия

20 мая

17.15 Франция - Великобритания

17.15 Швеция - Латвия

21.15 Канада - Дания

21.15 Австрия - Италия

21 мая

13.15 Финляндия - Германия

13.15 Чехия - Швейцарии

17.15 Словакия - Дания

17.15 Норвегия - Латвия

21.15 Канада - США

21.15 Швеция - Россия

22 мая ПЕРЕРЫВ

23 мая

17.15 1/4 финала

17.15 1/4 финала

21.15 1/4 финала

21.15 1/4 финала

25 мая

16.15 1/2 финала

20.15 1/2 финала

26 мая

21.15 ФИНАЛ

Участники полуфиналов и четвертьфиналов станут известны после окончания кругового этапа. Следите за обновлениями расписания Чемпионата мира по хоккею 2019.

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