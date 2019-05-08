Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии
Представляем расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019, который стартует уже 10 мая 2019. Проходить игры будут на двух аренах: Словнафт Арена (Братислава) и Стил Арена (Кошице) в Словакии. Всего на Чемпионате пройдет 64 матча. В этом году чемпионат проходит позже, чем обычно, зато в составе многих сборных сыграют самые крутые звезды НХЛ.
Известно, что на чемпионате мира по хоккею 2019 сборная России начнет свой путь с игры с Норвегией, играть наша команда будет в Братиславе. Здесь состоятся все встречи группы А, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за третье место и финальная встреча.
Всех участников чемпионата - а это 16 сборных - поделили на две группы. В группе А - Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, Франция, Великобритания. В группе В - Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Латвия, Италия. Проводятся соревнования по круговой системе - каждая из команд сыграет со всеми соперниками в группе. Каждая команда сыграет по семь матчей. Дальше лучшие команды в своей группе сыграют между собой по схеме:
1-4, 2-3, 3-2, 4-1.
Наблюдать за матчами чемпионата мира те, кто не смог поехать в Словакию, смогут наблюдать за играми по телеканалам Мтач ТВ, Первый Канал в основном будет показывать игры России. В любом случае, наверняка будет интересно следить за результатами всех основных соперников нашей команды.
Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии
10 мая
17.15 Финляндия - Канада
17.15 Россия - Канада
21.15 США -Словакия
21.15 Чехия - Швеция
11 мая
13.15 Швейцария - Италия
13.15 Дания - Франция
17.15 Германия - Великобритания
17.15 Латвия - Австралия
21.15 Словакия - Финляндия
21.15 Норвегия -Чехия
12 мая
13.15 США-Франция
13.15 Россия - Австрия
17.15 Дания-Германия
17.15 Италия - Швеция
21.15 Великобритания - Канада
21.15 Латвия - Швейцария
13 мая
17.15 США-Финляндия
17.15 Россия - Чехия
21.15 Словакия - Канада
21.15 Норвегия - Швеция
14 мая
17.15 Великобритания - Дания
17.15 Италия - Латвия
21.15 Германия - Франция
21.15 Швейцария - Австрия
15 мая
17.15 США - Великобритания
17.15 Швеция - Норвегия
21.15 Германия - Словакия
21.15 Россия- Италия
16 мая
17.15 Канада-Франция
17.15 Швеция-Австрия
21.15 Финляндия - Дания
21.15 Чехия - Латвия
17 мая
17.15 Франция - Словакия
17.15 Австрия - Норвегия
21.15 Финляндия - Великобритания
21.15 Чехия - Италия
18 мая
13.15 Дания - США
13.15 Латвия - Россия
17.15 Канада -Германия
17.15 Италия - Норвегия
21.15 Великобритания - Словакия
21.15 Швеция - Швейцария
19 мая
17.15 Германия - США
17.15 Австрия - Чехия
21.15 Франция - Финляндия
21.15 Швейцария - Россия
20 мая
17.15 Франция - Великобритания
17.15 Швеция - Латвия
21.15 Канада - Дания
21.15 Австрия - Италия
21 мая
13.15 Финляндия - Германия
13.15 Чехия - Швейцарии
17.15 Словакия - Дания
17.15 Норвегия - Латвия
21.15 Канада - США
21.15 Швеция - Россия
22 мая ПЕРЕРЫВ
23 мая
17.15 1/4 финала
17.15 1/4 финала
21.15 1/4 финала
21.15 1/4 финала
25 мая
16.15 1/2 финала
20.15 1/2 финала
26 мая
21.15 ФИНАЛ
Участники полуфиналов и четвертьфиналов станут известны после окончания кругового этапа. Следите за обновлениями расписания Чемпионата мира по хоккею 2019.
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