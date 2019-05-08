2019-05-08T17:53:04+03:00
Общество

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Представляем полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019, расскажем, когда играет российская сборная
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Российская команда сыграет в группе АРоссийская команда сыграет в группе АФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Представляем расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019, который стартует уже 10 мая 2019. Проходить игры будут на двух аренах: Словнафт Арена (Братислава) и Стил Арена (Кошице) в Словакии. Всего на Чемпионате пройдет 64 матча. В этом году чемпионат проходит позже, чем обычно, зато в составе многих сборных сыграют самые крутые звезды НХЛ.

Известно, что на чемпионате мира по хоккею 2019 сборная России начнет свой путь с игры с Норвегией, играть наша команда будет в Братиславе. Здесь состоятся все встречи группы А, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за третье место и финальная встреча.

Всех участников чемпионата - а это 16 сборных - поделили на две группы. В группе А - Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, Франция, Великобритания. В группе В - Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Латвия, Италия. Проводятся соревнования по круговой системе - каждая из команд сыграет со всеми соперниками в группе. Каждая команда сыграет по семь матчей. Дальше лучшие команды в своей группе сыграют между собой по схеме:

1-4, 2-3, 3-2, 4-1.

Наблюдать за матчами чемпионата мира те, кто не смог поехать в Словакию, смогут наблюдать за играми по телеканалам Мтач ТВ, Первый Канал в основном будет показывать игры России. В любом случае, наверняка будет интересно следить за результатами всех основных соперников нашей команды.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

10 мая

17.15 Финляндия - Канада

17.15 Россия - Канада

21.15 США -Словакия

21.15 Чехия - Швеция

11 мая

13.15 Швейцария - Италия

13.15 Дания - Франция

17.15 Германия - Великобритания

17.15 Латвия - Австралия

21.15 Словакия - Финляндия

21.15 Норвегия -Чехия

12 мая

13.15 США-Франция

13.15 Россия - Австрия

17.15 Дания-Германия

17.15 Италия - Швеция

21.15 Великобритания - Канада

21.15 Латвия - Швейцария

13 мая

17.15 США-Финляндия

17.15 Россия - Чехия

21.15 Словакия - Канада

21.15 Норвегия - Швеция

14 мая

17.15 Великобритания - Дания

17.15 Италия - Латвия

21.15 Германия - Франция

21.15 Швейцария - Австрия

15 мая

17.15 США - Великобритания

17.15 Швеция - Норвегия

21.15 Германия - Словакия

21.15 Россия- Италия

16 мая

17.15 Канада-Франция

17.15 Швеция-Австрия

21.15 Финляндия - Дания

21.15 Чехия - Латвия

17 мая

17.15 Франция - Словакия

17.15 Австрия - Норвегия

21.15 Финляндия - Великобритания

21.15 Чехия - Италия

18 мая

13.15 Дания - США

13.15 Латвия - Россия

17.15 Канада -Германия

17.15 Италия - Норвегия

21.15 Великобритания - Словакия

21.15 Швеция - Швейцария

19 мая

17.15 Германия - США

17.15 Австрия - Чехия

21.15 Франция - Финляндия

21.15 Швейцария - Россия

20 мая

17.15 Франция - Великобритания

17.15 Швеция - Латвия

21.15 Канада - Дания

21.15 Австрия - Италия

21 мая

13.15 Финляндия - Германия

13.15 Чехия - Швейцарии

17.15 Словакия - Дания

17.15 Норвегия - Латвия

21.15 Канада - США

21.15 Швеция - Россия

22 мая ПЕРЕРЫВ

23 мая

17.15 1/4 финала

17.15 1/4 финала

21.15 1/4 финала

21.15 1/4 финала

25 мая

16.15 1/2 финала

20.15 1/2 финала

26 мая

21.15 ФИНАЛ

Участники полуфиналов и четвертьфиналов станут известны после окончания кругового этапа. Следите за обновлениями расписания Чемпионата мира по хоккею 2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мир, май, хоккей! Почему чемпионат мира 2019 станет самым крутым за всю историю ледовых битв

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею 2019(подробности)

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019: стартуем 10 мая с Норвегией

Публикуем расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 с 10 по 21 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы умеем лечить, нужно научиться зарабатывать»: травматолог, жаловавшийся на низкий доход, рассказал, как поднять зарплату врачам
Алексей Карчинский, который опубликовал честную расчетку со своей зарплатой, предложил сделать для Медгородка сайт, создать колл-центр для работы с пациентами и искать дополнительные источники дохода
Новости 24
В Самарской области за рулем «Оки» умер пенсионер
У места пожара дебаркадера в Самаре ведутся следственные действия
В Самаре на площадь Куйбышева 9 мая не будут пускать с оружием и домашними животными
В День Победы самарцы не смогут купить алкоголь у площади Куйбышева
В Самаре выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
В Тольятти прямо на дороге подрались водители маршруток, очевидцы сделали видео
Жители Самары смогут прокатиться на «Автобусе Победы» от «Металлурга» до площади Революции
При пожаре на дебаркадере на Сухой Самарке один человек погиб и двое пострадали
На игру «Крыльев Советов» со «Спартаком» на «Самара Арене» продали больше 23 000 билетов
Как уехать домой после салюта в День Победы 2019: горожан развезут дополнительные автобусы и трамваи
Стала известна праздничная программа финала Кубка России по футболу 2018/19 в Самаре
В Самаре на Каховской накрыли подпольный игорный клуб
В Самарской области в 2019 году обновят 128 км федеральных трасс
Охраняют от пожаров: в Самарской области начали патрулировать леса
Пожар на Сухой Самарке 8 мая: пламя охватило дебаркадер и два катера
Остаемся на связи! В Самаре в сквере на Красноармейской появилась лавочка-радиола
Испытания теплосетей в Самаре 2019: горячую воду горожанам начнут отключать уже 13 мая
Самарский баянист Сергей Войтенко ко Дню Победы записал песню о фронтовых артистах
Самарские таможенники задержали фуру с почти 250 кг анаболиков из Кыргызстана
В Самаре вновь продают бесплатные билеты на Парад Победы 9 мая
В Самаре на Заводском шоссе на площади 250 кв.м полыхал металлический ангар