2019-05-09T00:17:12+03:00
Общество

Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция, фото, видео, "Бессмертный полк"

Следите вместе с нами за тем, что происходит на площади Куйбышева и как проходит Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года, прямая онлайн-трансляция с места событий, фотографии Бессмертного полка [обновляется]
Кирилл КАРИМОВ
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Торжественное мероприятие проходит на площади КуйбышеваТоржественное мероприятие проходит на площади КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Парад Победы 9 мая 2019 года в Самаре начнется в 10.00 на площади Куйбышева. Прямая трансляция парада с трибун начнется за несколько минут до начала. Мы покажем, как будут проходить военные колонны, какая техника проедет по площади, а также продемонстрируем воздушную часть представления. А с трибуны наблюдать за шествием будет губернатор Дмитрий Азаров. На большом экране как и каждый год покажут обращение Президента РФ Владимира Путина. В 11.00 на площадь вступят колонны "Бессмертного полка" - в него как и каждый год смогут встать все горожане, которые придут к месту сбора с фотографиями дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны.

Всего в Параде пройдут 2000 человек в 27 парадных расчетах. В составе механизированной колонны будет 41 образец вооружения и военной техники. Горожане уже смогли оценить выставленные около площадитанки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А.

Вход на площадь в этот день - строго по пропускам но прямая трансляция Парада Победы 9 мая 2019 от сайта kp.ru поможет насладиться этим мероприятием на экранах ваших компьютеров, телефонов и смартфонов.

Ищите на фотографиях знакомых и близких людей и присоединяйтесь к празднику. Вы сможете найти себя на фотографиях с Парада Победы в Самаре 9 мая 2018 года, а также на фотографиях Бессмертного полка 2018.В День Победы для самарцев приготовили обширную программу мероприятий. Ознакомиться с ней можно в афише.

С праздником, с Днем Победы, дорогие читатели! Пусть небо над головой будет чистым и мирным!

Парад Победы 9 мая 2019 в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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