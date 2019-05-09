2019-05-09T12:10:35+03:00
Общество

В Самаре военные подарили ветеранам личный парад под окнами с песнями и поздравлениями

Уникальная акция "парад для каждого ветерана" прошла впервые в России и вызвала у случайных зрителей шквал эмоций
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре впервые Парад пришел в гости к ветерануВ Самаре впервые Парад пришел в гости к ветерану
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Каждый год ветераны, участники Великой Отечественной войны становятся главными гостями на трибунах во время Парадов Победы в городах России. Но с каждым годом их все меньше: кого-то уже нет, а кому-то просто возраст и болезни не позволяют выйти из дома. Но если ветеран не идет на Парад, значит Парад должен придти к нему. Именно так решили военные в Самаре и после генеральной репетиции Парада Победы, который 9 мая уже прошел на площади Куйбышева, отправились с торжественным маршем под сопровождение музыки военного оркестра по самарским дворам.

- Старшему сержанту Лаврентьеву - слава! - раскатистую речевку слышат все соседи, заинтересованно выглядывают из окон. Ветераны вытирают слезу - личное поздравление трогает душу. Под окнами - молодые ребята, военнослужащие, юнармейцы, настоящие патриоты, хорошая подрастающая смена. Те, ради кого стоило воевать.

Соседи ветеранов тоже прослезились - это настоящее поздравление, по зову сердца. Реальная иллюстрация слов о том, что "никто не забыт".

В Самаре военные устроили личный парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

- Я думаю, каждый год такое проводить нужно. Уже не все ветераны могут прийти на Парад Победы, а они тоже достойны праздника, - говорит Ирина Симакова, жительница одного из домов поблизости.

Вместе с военными пришли под окна ветеранов и юнармейцы

Вместе с военными пришли под окна ветеранов и юнармейцы

- Участникам Великой Отечественной войны уже под 100 лет, их осталось очень мало, многие из них не смогут прийти на парад по состоянию здоровья. Мы решили исправить эту ситуацию, и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода - минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу, - рассказывает о мотивах, побудивших решиться на такой уникальный шаг, командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин.

Зиновию Марковичу Хайкину - 92 года. Он попал на фронт в 16 лет, два раза был ранен и признается - выжил только молитвами мамы и милостью Бога. После войны Зиновий Маркович работал в филармонии, инспектором оркестра и сегодня не просто смотрит на торжественный марш - пытается подпевать словам "Дня Победы".

- Я же такой как вы был, когда на войну пошел. Это трогательно. Спасибо, - с трудом подбирает он слова, принимая цветы от молодых девчонок из Юнармии.

- Вы воевали для того, чтобы эти вот парни сегодня жили под мирным небом. Мы пришли, чтобы сказать вам лично "спасибо", - отдает честь ветерану врио командующего второй гвардейской армией полковник Павел Олексюк.

Ветераны наблюдали за праздником со слезами

Ветераны наблюдали за праздником со слезами

Самарские мини-парады - для России явление уникальное. Но, возможно, уже в следующем году к ним присоединятся юнармейцы по всей России. И каждый ветеран сможет услышать личное "спасибо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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