96-летняя врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом

- Если вы узнали на этих рисунках кого-то из знакомых или родных, пожалуйста, напишите мне, я хочу, чтобы они их увидели, - такое сообщение еще в 2016 году разместил на своей странице житель города Курчатов Юрий Фомин. Стопка рисунков досталась ему от дяди - фронтового разведчика Дмитрия Михайловича Фомина, в 1943-45 гг он лечился в Сызранском военном эвакуационном госпитале после страшного разрывного ранения в битве под Гомелем и там рисовал соседей по палате, милых сестричек, строгих врачей. В 2006 году Дмитрия Михайловича не стало, но племяннику он завещал найти хотя бы родственников этих людей, изображенных на рисунках. К поискам присоединился бывший военный врач из Самары Александр Рябов, свою поисковую работу развернули местные школьники.

Портрет и старая фотография Агнии

И вот, спустя несколько лет, первая из муз, вдохновивших художника на творчество, получила в подарок свой портрет 75-летней давности. Агнию Алексеевну Фирстову узнали жители Сызрани - недавно про врача Сызранского военного эвакуационного госпиталя снимали фильм, рассказывая о ее семье, показывая старые фото. И на одной она была точь-в-точь похожа на свой портрет.

Агния Фирстова с больнымиФото: Личный архив

- Когда мне принесли этот портрет, я не знала, что и думать. Мне уже 96 лет, а там я 20-летняя, молоденькая. Это так приятно, что кто-то запомнил меня, кто-то нарисовал, кто-то хотел, чтобы я это увидела. Я даже не помню, чтобы видела кого-то с красками. И Дмитрия самого не помню. А здесь этот рисунок он с фотографии, на которой я была с другим больным, - Агния Фирстова обнимает подаренный портрет и не может насмотреться на себя в молодости. Правда, тут же накатывают нелегкие воспоминания - девушка в те военные годы работала в челюстно-лицевом отделении госпиталя. И повидала немало солдат с ужасными ранениями.

Агния Фирстова всю жизнь проработала в стоматологии

- Посторонние к нам приходили и видели пациентов, просто в обморок падали. Везли больных прямо с поля боя, из-под Москвы было много больных, когда началась Сталинградская кампания мы вообще не спали. У меня были нервы сильные, я знала - что мы должны лечить, а не в обмороки падать, ставить людей на ноги. У людей буквально лица у многих не было, приходилось новое лицо делать, собирать все буквально из лоскутов, - вспоминает наша собеседница.

Кстати, эту специфику работы отделения в своих рисунках отобразил и сам Дмитрий. Его соседи по палате изображены с немного обезображенными лицами: у кого-то съехал рот, у кого-то растянута губа. Возможно, раненный боец так привыкал к своей новой внешности. Ведь молодым парням было непросто пережить ранения, после которых их внешний облик сильно менялся. Сам Дмитрий кстати поступил в госпиталь после того, как ему в щеку попала пуля и разорвалась во рту.

- И таких пациентов у нас было сотни. Они у нас долго лежали: пока подготовим кожу для пересадки, пока она приживется. И им приходилось друг на друга смотреть, привыкать к тому, что видят и настраиваться, что они сами такими будут, - вспоминает врач.

На рисунке она - симпатичная молодая девушка. Кажется, что у нее не было отбоя от поклонников. Может и Дмитрия покорила красота молодого врача?

- Что-то ко мне в жизни никто и не приставал. К людям не пристают, а ко мне и не приставал никто. Я же молодая была, мне тоже хотелось, чтобы за мной кто-то поухаживал, но не было такого человека, видимо, - смеется Агния Алексеевна. А мы задумываемся, может и был такой человек? Не зря же попала красотка на портрет.

Узнала Агния Алексеевна на портрете и старшую сестру, правда не смогла вспомнить ее фамилию

Сама Агния попала в госпиталь 19-летней девчонкой. Она окончила зубоврачебную школу и в госпиталь попала работать не сразу.

- Я сдавала экзамен последний в последний день перед войной. Я устроилась в поликлинику работать. И тут меня послали эшелон эвакуированных провожать. Потом меня послали на окопы, три месяца там была, потом меня забрали оттуда из санэпидемстанции, смогли меня отвезти в Сызрань. И тут мне говорят - иди к горкому партии, чтобы тебе дали записку, что ты освобождена от работы в окопах. Пошла в поликлинику, а мне говорят, что твое место занято. Отдохнула после окопов, вшей немного меньше стало. Потом гуляю - идет навстречу директор школы нашей, я ему все рассказала и он меня привел в госпиталь, говорит - вот твоя работа, организовывай все, завтра будет прием первых пациентов. Так и стали работать.

За годы работы Агния спасла немало жизней. И как сейчас помнит, как встретила День Победы - 9 мая 1945 года.

- Я как раз дежурила, дождь был. В три часа ночи думаю, что у нас за движение по госпиталю. Выхожу из кабинета, в чем дело. И тут мне ребята говорят: ты чего спишь, война окончена. А возле госпиталя уже собрались в основном женщины. и плакали, и смеялись, и танцевали, и прыгали. Было очень много людей. Наш госпиталь был напротив главпочтамта, на улице Советской собрались все жители, такой праздник был! - вспоминает Агния Фирстова.

А Юрий Фомин и Александр Рябов продолжают искать и других людей, изображенных на портретах. Пока Агния узнала только одну женщину, старшую медсестру. Говорит, что грузинка, но фамилии не помнит. Вглядитесь, может и вы кого-то узнаете? Пишите на почту kpsamara@phkp.ru или звоните по телефону (846) 270-69-10.

Вот такие портреты своих соседей по палате оставил Дмитрий

Может быть, родственники найдутся?

Художник пытался на картинах передать атмосферу жизни в госпитале

Это тоже медсестра, может и ее кто-то узнает?

А это, наверное, веселый сослуживец Дмитрия

Еще один сосед по палате в госпитале