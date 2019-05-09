2019-05-09T18:08:40+03:00
Общество

96-летняя врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом

Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Агния Фирстова спустя 75 лет увидела свой портрет. Фото: КТВ ЛучАгния Фирстова спустя 75 лет увидела свой портрет. Фото: КТВ Луч
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- Если вы узнали на этих рисунках кого-то из знакомых или родных, пожалуйста, напишите мне, я хочу, чтобы они их увидели, - такое сообщение еще в 2016 году разместил на своей странице житель города Курчатов Юрий Фомин. Стопка рисунков досталась ему от дяди - фронтового разведчика Дмитрия Михайловича Фомина, в 1943-45 гг он лечился в Сызранском военном эвакуационном госпитале после страшного разрывного ранения в битве под Гомелем и там рисовал соседей по палате, милых сестричек, строгих врачей. В 2006 году Дмитрия Михайловича не стало, но племяннику он завещал найти хотя бы родственников этих людей, изображенных на рисунках. К поискам присоединился бывший военный врач из Самары Александр Рябов, свою поисковую работу развернули местные школьники.

Портрет и старая фотография Агнии

Портрет и старая фотография Агнии

И вот, спустя несколько лет, первая из муз, вдохновивших художника на творчество, получила в подарок свой портрет 75-летней давности. Агнию Алексеевну Фирстову узнали жители Сызрани - недавно про врача Сызранского военного эвакуационного госпиталя снимали фильм, рассказывая о ее семье, показывая старые фото. И на одной она была точь-в-точь похожа на свой портрет.

Агния Фирстова с больными Фото: Личный архив

Агния Фирстова с больнымиФото: Личный архив

- Когда мне принесли этот портрет, я не знала, что и думать. Мне уже 96 лет, а там я 20-летняя, молоденькая. Это так приятно, что кто-то запомнил меня, кто-то нарисовал, кто-то хотел, чтобы я это увидела. Я даже не помню, чтобы видела кого-то с красками. И Дмитрия самого не помню. А здесь этот рисунок он с фотографии, на которой я была с другим больным, - Агния Фирстова обнимает подаренный портрет и не может насмотреться на себя в молодости. Правда, тут же накатывают нелегкие воспоминания - девушка в те военные годы работала в челюстно-лицевом отделении госпиталя. И повидала немало солдат с ужасными ранениями.

Агния Фирстова всю жизнь проработала в стоматологии

Агния Фирстова всю жизнь проработала в стоматологии

- Посторонние к нам приходили и видели пациентов, просто в обморок падали. Везли больных прямо с поля боя, из-под Москвы было много больных, когда началась Сталинградская кампания мы вообще не спали. У меня были нервы сильные, я знала - что мы должны лечить, а не в обмороки падать, ставить людей на ноги. У людей буквально лица у многих не было, приходилось новое лицо делать, собирать все буквально из лоскутов, - вспоминает наша собеседница.

Кстати, эту специфику работы отделения в своих рисунках отобразил и сам Дмитрий. Его соседи по палате изображены с немного обезображенными лицами: у кого-то съехал рот, у кого-то растянута губа. Возможно, раненный боец так привыкал к своей новой внешности. Ведь молодым парням было непросто пережить ранения, после которых их внешний облик сильно менялся. Сам Дмитрий кстати поступил в госпиталь после того, как ему в щеку попала пуля и разорвалась во рту.

- И таких пациентов у нас было сотни. Они у нас долго лежали: пока подготовим кожу для пересадки, пока она приживется. И им приходилось друг на друга смотреть, привыкать к тому, что видят и настраиваться, что они сами такими будут, - вспоминает врач.

На рисунке она - симпатичная молодая девушка. Кажется, что у нее не было отбоя от поклонников. Может и Дмитрия покорила красота молодого врача?

- Что-то ко мне в жизни никто и не приставал. К людям не пристают, а ко мне и не приставал никто. Я же молодая была, мне тоже хотелось, чтобы за мной кто-то поухаживал, но не было такого человека, видимо, - смеется Агния Алексеевна. А мы задумываемся, может и был такой человек? Не зря же попала красотка на портрет.

Узнала Агния Алексеевна на портрете и старшую сестру, правда не смогла вспомнить ее фамилию

Узнала Агния Алексеевна на портрете и старшую сестру, правда не смогла вспомнить ее фамилию

Сама Агния попала в госпиталь 19-летней девчонкой. Она окончила зубоврачебную школу и в госпиталь попала работать не сразу.

- Я сдавала экзамен последний в последний день перед войной. Я устроилась в поликлинику работать. И тут меня послали эшелон эвакуированных провожать. Потом меня послали на окопы, три месяца там была, потом меня забрали оттуда из санэпидемстанции, смогли меня отвезти в Сызрань. И тут мне говорят - иди к горкому партии, чтобы тебе дали записку, что ты освобождена от работы в окопах. Пошла в поликлинику, а мне говорят, что твое место занято. Отдохнула после окопов, вшей немного меньше стало. Потом гуляю - идет навстречу директор школы нашей, я ему все рассказала и он меня привел в госпиталь, говорит - вот твоя работа, организовывай все, завтра будет прием первых пациентов. Так и стали работать.

За годы работы Агния спасла немало жизней. И как сейчас помнит, как встретила День Победы - 9 мая 1945 года.

- Я как раз дежурила, дождь был. В три часа ночи думаю, что у нас за движение по госпиталю. Выхожу из кабинета, в чем дело. И тут мне ребята говорят: ты чего спишь, война окончена. А возле госпиталя уже собрались в основном женщины. и плакали, и смеялись, и танцевали, и прыгали. Было очень много людей. Наш госпиталь был напротив главпочтамта, на улице Советской собрались все жители, такой праздник был! - вспоминает Агния Фирстова.

А Юрий Фомин и Александр Рябов продолжают искать и других людей, изображенных на портретах. Пока Агния узнала только одну женщину, старшую медсестру. Говорит, что грузинка, но фамилии не помнит. Вглядитесь, может и вы кого-то узнаете? Пишите на почту kpsamara@phkp.ru или звоните по телефону (846) 270-69-10.

Вот такие портреты своих соседей по палате оставил Дмитрий

Вот такие портреты своих соседей по палате оставил Дмитрий

Может быть, родственники найдутся?

Может быть, родственники найдутся?

Художник пытался на картинах передать атмосферу жизни в госпитале

Художник пытался на картинах передать атмосферу жизни в госпитале

Это тоже медсестра, может и ее кто-то узнает?

Это тоже медсестра, может и ее кто-то узнает?

А это, наверное, веселый сослуживец Дмитрия

А это, наверное, веселый сослуживец Дмитрия

Еще один сосед по палате в госпитале

Еще один сосед по палате в госпитале

А на этом фото явно строгий врач

А на этом фото явно строгий врач

ИСТОЧНИК KP.RU

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