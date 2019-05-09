"Отца из болота спасла военная овчарка": самарцы вспоминают о подвигах родных в Великой Отечественной войне

В редакцию «КП» - Самара» каждую неделю приходят письма. Чаще всего нам пишут о проблемах, просят объяснить новые законы, рассказывают истории о себе и своих близких. Накануне 9 Мая почти в каждом письме - пожелтевшие фотографии и воспоминания о родителях, дедах, и все реже - письма от ветеранов, переживших ужасы войны…

Эти письма мы особенно бережно храним. К сожалению, не всем вовремя отвечаем и не все можем напечатать. Сегодня мы публикуем лишь несколько отрывков. Благодарим наших читателей за то, то храните память о боевых и трудовых подвигах наших земляков.

«Мои родители жили в Георгиевке Кинельского района с 1959 года. Работали в школе. Папа - учитель истории и завуч… Он принимал участие в освобождении Ленинграда, Новгорода, Пскова, Эстонии, где был тяжело ранен. После полугода лечения в госпиталях был комиссован по инвалидности. Вернулся он на костылях, но как мы были счастливы, что живой! Я училась в первом классе. Нас было 42 ученика, а отцы были живы лишь у шестерых… Моего папы не стало в 1977 году, но в Георгиевке его помнят. Я не жила в этом селе, но часто туда приезжаю. Там живут очень искренние, чуткие люди, а какой вкусный хлеб пекут! От всей души благодарю Галину Александровну Радаеву. По ее просьбе мой сын переслал фронтовые письма отца, и они вошли в книгу. Экземпляр этого и еще одного издания мне подарили на 71-ю годовщину Победы. Низкий поклон всем, кто создает подобные книги. Пусть над вами всегда будет мирное небо!

А.В. Елисеева, г. Димитровград, Ульяновская область».

«Пишет вам дите войны - так нас сейчас называют. Мне 79 лет. А вот родители мои погибли рано. Отцу было 33 года, когда он погиб под Старой Руссой. Мама пережила отца на 18 лет. Я ездила туда, когда повзрослела. Там до сих пор уцелел мост в селе Костычи. В войну его прилетали бомбить фашисты каждую ночь. Когда отец уходил на фронт, он вырыл в огороде окоп, чтобы мы с мамой там прятались (в нашей семье было трое детей). Спали мы редко тогда. Однажды, когда началась бомбежка, мама не стала меня будить и побежала в окоп с грудным младшим и старшим братом. Я проснулась и бежала за ними под взрывами, крича от страха. После этого я перестала ходить и говорить. В окоп меня носил старший брат. Не помню, как и когда я снова пошла, но в школе я была заикой. Обо всем этом мне рассказала мама. Всю жизнь она просила у меня прощения за ту ночь. Конечно, я никогда ее не корила за это! Сейчас я живу одна, инвалид, пенсия моя - 12 тысяч рублей, а в 2017 году отняли доплату в 933 рубля. Но сейчас о празднике… Я желаю всем людям здоровья. С Днем Победы!

В.К. Пулькина, Самара».

«Мой отец Николай Павлович Шушпанов был участником боевых действий, он родился в 1917 году в селе Крестовое Городище Ульяновской области. Окончил аэроклуб в Казани, ушел добровольцем на фронт, прошел ускоренные курсы военных летчиков в Пермском военном училище и был направлен в Севастополь.

Служил мой отец в морской авиации, летал на бомбардировщике. Он бился за Керчь. В те годы он был серьезно ранен. Летом 1942 года в районе города Геленджик в неравном воздушном бою самолет отца сбил один из «мессершмитов». Весь экипаж из трех человек катапультировался, но ни у кого не раскрылся парашют. Выжил только мой отец, потому что упал в болото. Спасла отца служебная овчарка. Спустя девять месяцев лечения в госпитале отца направили на службу в Мурманск морским пехотинцем. Среди его наград - медали «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией»… Он демобилизовался в 1946 году, женился, переехал в Куйбышев… Отец прожил долгую и достойную жизнь до 85 лет, передал любовь к небу и самолетам мне и брату.

Владимир Шушпанов, Самара».

«Хочу рассказать о своих братьях-героях и семье. Старший брат Алексей 1920 года рождения ушел в армию в 1939 году со второго курса исторического факультета Куйбышевского педагогического института. Ему оставалось до дембеля 100 дней, когда началась война. Он воевал в 82-й стрелковой дивизии, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими знаками почета. Второй мой брат Борис после выпускного бала в школе №75 ушел на офицерские курсы, участвовал в Параде 1941 года на площади имени Куйбышева. Я был тогда маленьким мальчуганом и встречал Бориса дома. Помню, как друг моего старшего брата Алексея (военный корреспондент) забегал к нам в гости и рассказывал, как в 1944 году встречался с ним на награждении. Он привез нам статью о нашем Лешке. Как мы праздновали!

А мать моя Анна Михайловна Нолинская работала швеей на фабрике «Красная Звезда», шила мундиры для солдат. Моя сестра Нина 1926 года рождения трудилась на 4-м ГПЗ. Вот такая боевая у нас была семья.

Я часто бывал на улице Чернореченской, где мы жили. Сажусь на лавочку, смотрю на голубей и представляю, как Алексей, когда их эшелон остановился на станции Куйбышев, бежал сюда, чтобы увидеть каланчу (пожарную часть) и передать записку любимой девушке. Мальчишки тогда открыли письмо. Там было написано: «Дорогая Тамара! Добежал несколько шагов к твоему дому, увидел каланчу пожарки и подумал: так близко счастье, вот за него и едем сражаться с врагом на фронт! Твой Алексей. 1941 год».

Юрий Нолинский, Самара».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Спасибо «Комсомолке» за помощь и добрую встречу!»

Перед 9 Мая прилетело письмо из далекого украинского города Луцка. С ветераном Великой Отечественной войны 92-летним Петром Мясниковым мы познакомились еще в феврале, когда встречали активного дедушку здесь, на самарском вокзале. Ветеран заскучал по родне и без предупреждения решил приехать к ним в гости, имея в кармане только записку с адресом 20-летней давности. В поезде Петра Васильевича встретила неравнодушная москвичка, которая и попросила нас помочь ветерану. Мы нашли племянника Петра Мясникова, съездили к ним в гости и с удовольствием послушали рассказы веселого и улыбчивого дедушки. Погостив три дня у родных, Петр Васильевич засобирался домой. И теперь мы были рады узнать, что он добрался до родных мест, встретился со своими родственниками в Луцке и хорошо себя чувствует. А в преддверии Дня Победы ветеран решил рассказать нам о своих военных воспоминаниях.

- Мои молодые друзья, я с трудом вспоминаю, как это все было, но хочу, чтобы люди знали… Когда работы с немцами стало меньше, меня мое командование отправило на освобождение от японцев островов на нашем восточном побережье, и я с этой работой справился легко. Как только острова у японцев отобрали, встал вопрос, чтобы захватчиков выгнать из Китая. А для этого нужен был танк. И я нашел такой танк Т-34, погрузил его на платформу и привез его в Пекин. Вот чего японцы боялись - русского танка. И последняя была просьба китайцев - выгнать с их земли японцев. И когда это было сделано, я вернулся железной дорогой в Россию, ехал до Байкала. И за хорошую работу китайцы обещали сделать мне дорогой подарок, но я его так и не дождался, а я не в обиде, ведь главное было сделано, - делится своими воспоминаниями ветеран.

«КП» - Самара» тоже поздравляет Петра Васильевича с его праздником! Спасибо вам за Победу! А ответное письмо уже летит в Луцк, и мы надеемся, что нашему знаменитому ветерану, за которого мы переживали всей Самарой, будет приятно увидеть слова благодарности и признательности!