2019-05-09T22:13:34+03:00
Спорт

Оренбург - Урал 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура РПЛ

Футбол. Прямая онлайн-трансляция игры 28 тура Российской премьер лиги Оренбург - Урал 10 мая 2019, состав команд, статистика игры
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Оренбург" постарается добыть победу в этом матче"Оренбург" постарается добыть победу в этом матче
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Представляем прямую трансляцию матча 28 тура РПЛ Оренбург - Урал 10 мая 2019 года. Начало игры в 11:30 (мск). Стартовый свисток даст арбитр Алексей Еськов из Москвы.

Оренбург после 27 тура занимает 8 строчку в турнирной таблице и от зоны еврокубков клуб отделяет только 6 очков. В последней игре команда проиграла Рубину в гостевом матче, а до этого вничью разошлась с Арсеналом. Перед этим поражением закончилась встреча с Енисеем, а вот дома клубу удалось обыграть Ростов со счетом 3:0.

В первом туре Урал выиграл у Оренбурга со счетом 2:1 - в домашнем матче в ноябре. Сейчас же команду заботит, как не свалиться в зону стыковых матчей. От нее их отделяют пять очков.

Время у команд сейчас не из легких: подопечные Владимира Федотова, только в этом году вернувшиеся из ФНЛ, сейчас крепкие середнячки, но в последних матчах у них черная полоса. "Урал" также проиграл два последних матча и это явно не радует болельщиков.

Нельзя сказать, что эта игра решает самые серьезные задачи, но победа Урала вкупе, например, с поражением АНЖи приблизят вчерашних чемпионов ФНЛ к зоне кубков - а это уже любопытно.

Будут ли выкладываться на поле "Урал", пока неясно. Но им еще предстоит биться за Кубок России (игра с тульским Арсеналом пройдет 15 мая). И пока непонятно, настроена ли команда бороться за него или бросит все силы на то, чтобы удержать место в турнирной таблице.

Статистика личных встреч Оренбург - Урал

Команды встречались между собой пять раз. Четырежды побеждал клуб из Екатеринбурга, один раз встреча закончилась вничью.

Прямую онлайн-трансляцию игры Оренбург - Урал 10 мая 2019 в 11.30 (мск) смотрите со стадион Газовик на сайте kp.ru. Будем вместе наблюдать за поединком.

Оренбург- Урал 10 мая 2019. Футбол. Трансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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