День Победы 9 мая 2019 в Тольятти: фото и видео Парада Победы, салюта и колонны Бессмертного полка

В Тольятти отпраздновали День Победы 9 мая 2019 года не менее торжественно, чем в Самаре. В 10.00 на площади Свободы собрались жители всего города: после исполнения гимна Российской Федерации всех приветствовал Сергей Анташев, глава Тольятти, а затем с большого экрана тольяттинцам показали речь губернатора Дмитрия Азарова с площади Куйбышева.

В Параде и военнослужащие Тольяттинского гарнизона. Фото: администрация города

Парад Победы в Тольятти 9 мая 2019 года тоже состоялся. Маршем по площади прошли 36 парадных расчетов: военные Тольяттинского гарнизона, 31 отряд Федеральной противопожарной службы, курсанты ТГУ, ветераны боевых действий. Впервые в колонну встали юнармейцы и кинологи МВД по г. Тольятти.

По площади прошли 36 парадных расчетов. Фото: администрация города

Присоединились тольяттинцы и к акции "Бессмертный полк": в колонну вместе с портретами родных - ветеранов, погибших в годы войны солдат и офицеров, выживших защитников Родины - встали больше 20 тыс. человек. По ул. Юбилейной шла нескончаемая толпа горожан.

- Мы участвуем в акции уже третий раз, с детьми приходим. И ни дочка, ни сын, пока стоим и ждем, пока идем не капризничают, - признается молодая мама Ирина Иванкина. - Для нас это возможность рассказать детям про историю семьи, про историю страны. И я очень рада, что эту патриотическую акцию поддерживает так много человек.

Тольяттинцы с удовольствием вставали в колонну Бессмертного полка

В Тольятти акция "Бессмертный полк" проходит уже в шестой раз. Свои минишествия проходят в отдаленных районах города, в микрорайоне Шлюзовой и в Поволжском.

Бессмертный полк в Тольятти. Фото: администрация города

Торжественное и праздничное мероприятие сегодня проходило и в парковом комплексе техники имени Сахарова. Здесь прошел Парад восстановленной техники, выступил исторический клуб "Княжичи".

А в "Парк Хаусе" студенты устроили музыкальный флешмоб: это получилось очень красиво и патриотично.

Поздним вечером в Тольятти прогремели четыре салюта - для жителей каждого района.

Музыкальный флешмоб в честь Дня Победы.О

Салют в Шлюзовом порадовал горожанФото: Яков КНЯЗЕВ

Салют в ШлюзовомФото: Яков КНЯЗЕВ