2019-05-10T12:37:57+03:00
Общество

"Ты ее не обижай!": Леонид и Галина Зисерсон поженились через три дня после знакомства и прожили вместе 67 лет

Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Супруги Зисерсон познакомились на Дальнем ВостокеСупруги Зисерсон познакомились на Дальнем ВостокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре поздравили супружеские пары, которые прожили вместе больше шестидесяти лет. Они встретились в послевоенные годы, полюбили друг друга и пронесли свои чувства через всю жизнь. В ЗАГСе на Полевой супругам предложили снова расписаться, на этот раз в книги почетных гостей. И снова, как в день свадьбы, они с волнение подходили к небольшому столику с красивыми ручками. Трясущимися руками искали нужные строчки и ставили свои подписи. Как и тогда нарядные, взволнованные и, кажется, до сих пор влюбленные.

Бравый моряк и утонченная леди

Такими предстали Леонид Борисович и Галина Степановна Зисерсон. Они поженились через неделю после первой встречи. Они оба были уверены, что должны быть вместе. И вот уже 67 лет подтверждаю, что тогда не ошиблись.

- Я родился и вырос в Ленинграде. Галина Степановна из Астрахани, а познакомились мы на Дальнем Востоке. Есть там остров Путятин, вот там с родителями и жила Галина. В 41 году, перед самой войной их семья приехала туда для обмена опытом. Там и остались. Ну а я учился в ремесленном училище в Ленинграде. Когда грянула война, стал работал на заводе, а потом началась блокада и я пошел добровольцем на фронт, - рассказывает моряк.

Так Леонид Борисович оказался в третьем дивизионе торпедных катеров Балтийского флота.

- Когда нам объявили, что война закончилась, мы все обнимались, целовались, а ночью нас отправили на Тихий океан. Воевать с японцами. Но мы их быстро уговорили, за полтора месяца, и остались там служить. Прибыли на базу, а она находилась как раз напротив острова Путятин. Там на танцах встретил Галину, - рассказывает ветеран, а его супруга мягко улыбается и добавляем.

- Леня, ты немного не так рассказываешь. В первый раз мы увиделись на улице. Просто переглянулись и пошли дальше, каждый в свою сторону. Вечером я пошла на танцы в дом культуры и там увидела его. Мы танцевали. На третий день нашего знакомства он пришел к нам домой. Познакомился с родителями и заявил: “Хочу жениться на вашей дочери”. Мама схватилась за сердце: “Она еще молода, ей учиться надо!” - переживала она. Мне тогда было 18 лет, ему 25. А я сказала: “Пойду!”.

-Еще бы! За такого-то парня! - Серьезно говорит Леонид и достает из кармана старые фотографии.

-Родители, конечно волновались, но он сказал: “Я ее не обижу”. Так мы и поженились и живём вместе уже 67 лет, - улыбаются супруги.

Леонид увез жену в Ленинград. Там он 48 лет работал на военном заводе. За военные и трудовые подвиги получил немало наград, он - Кавалер ордена Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красного знамени, главный старшина третьего гвардейского дивизиона торпедных катеров Балтийского флота. У него 46 медалей и наград.

В честь пар с богатой историей устроили настоящий праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь пар с богатой историей устроили настоящий праздникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Когда мы уезжали с Дальнего Востока папа ему сказал: “Ты ее не обижай”, а мне: “Ты держись за него” и вот 67 лет мы вместе, - рассказывает Галина Степановна.

Дочь Леонида и Галины, Ольга Гимадеева – прима-балерина Куйбышевского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР и сейчас работает в театре педагогом-репетитором.

-Дочка уехала в Самару, когда ей было 18 лет. В 71 году ее пригласила сюда Алла Шелест. С тех пор мы жили на два города: Ленинград - Самара. К дочери ездили часто, а на нашу золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, решили переехать. Дочка у нас одна и внучка здесь, поэтому юбилей мы приехали праздновать в Самару. И все знакомые дочери так ласково нас встретили и стали упрашивать остаться. И мы в миг собрались, - делится Галина.

-Ну как в миг, - загадочно улыбнулся Леонид Борисович. - Накануне дочь была у нас. Мы сидела за столом. И она мне говорит: “Ну что вы тут одни, приезжайте в Самару”. На утро мне Галина говорит: “Ты что дочери пообещал, помнишь? Сказал, что поедешь в Самару”. Ну раз сказал, значит поехали.

Супруги признались, что о переезде не жалеют, Самару очень полюбили, но по Санкт-Петербургу все же скучают.

За 67 лет совместной жизни у супругов Зисерсон было многое, но они всегда поддерживали и берегли друг друга.

- В чем секрет семейного счастья? Уважать друг друга, - уверен Леонид.

- И уступать друг другу, - добавляет Галина, - особенно в мелочах.

Сейчас супруги радуются победам внучки, Диана Гимадеева – ведущая солистка театра. И с любовью следят как растут правнучки. Школьницам 16 и 11 лет.

Эти семьи смогли пронести любовь через года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эти семьи смогли пронести любовь через годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети войны и труженики тыла

Накануне праздника поздравили еще две пары, прожившие вместе больше 60 лет.

Так, супруги Федоровы Елизавета Федоровна и Аркадий Алексеевич не расставались, кажется, никогда. В детстве они жили по соседству, вместе росли. военные годы тоже пережили вместе. А потом работали на одном предприятии. Общий трудовой стаж семьи - 100 лет.

Аркадий Алексеевич Федоров пришел один. Елизавета Федоровна приболела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аркадий Алексеевич Федоров пришел один. Елизавета Федоровна приболелаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги Субочевы Людмила Федоровна и Андрей Тимофеевич тоже дети войны. Вместе со взрослыми они работали на колхозных полях. Познакомились супруги уже в студенческие годы, на танцах в Куйбышевском политехе и в 1957 году подали заявление в ЗАГС. Андрей Тимофеевич Субочев как малолетний труженик тыла имеет звание «Ветеран Великой Отечественной войны». Супруги вырастили двоих детей, у них двое внуков и двое правнуков. И всю жизнь оба супруга проработали в нефтяной отрасли.

Супруги Субочевы вместе с 1957 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги Субочевы вместе с 1957 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супругам-юбилярам вручили ценные подарки. Поздравить их пришел глава Октябрьского района, поздравительный адреса зачитали и от имени Губернатора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
96-летняя врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
Темнота вне закона: полицейские в Самарской области проверили тонировку стекол автомобилей
В Самаре ищут парня в спортивных штанах, который ушел из дома и не вернулся
Необычное ДТП: в Сызрани мусоровоз протаранил трактор
«Сохрани жизнь!»: в Самарской области снижается количество жертв ДТП
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Безработная автоледи в Тольятти нарушила ДТП и у нее нашли коноплю
За 9 мая в Самарской области зафиксировано 45 пожаров и 3 ДТП, на которых работало МЧС
Самарцы обсуждают выступление Александра Маршала на площади Куйбышева 9 мая
В Самарской области коммунальщики будут бороться с коноплей
Пожар в ТЦ "Аврора" в Самаре: местные жители заявляют о возгорании в ресторане
В Самаре погода на праздники будет очень жаркой
В самарском торговом центре открыли храм в честь святой великомученицы Параскевы
В тольяттинском ТЦ журналисты и студенты организовали музыкальный флешмоб в честь Дня Победы
В Тольятти правоохранители закончили расследовать преступления "маньяка с ножом"
Почти 50 тысяч человек составили "Бессмертный полк" в Самаре
В массовом ДТП под Самарой пострадала трехлетняя девочка
Парад Победы на площади Куйбышева в Самаре посмотрели более 20 тысяч жителей
В Самарской области в Волге обнаружили труп без вести пропавшего мужчины
В Сызрани спасатели при ликвидации пожара в частном доме обнаружили погибшего мужчину
Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ вырос до 847 человек
21 мая в Тольятти не будут продавать алкоголь
В Самаре уголовник разбил стекло у припаркованной возле дома на Нагорной иномарки и утащил оттуда видеорегистратор
Маскот «Крыльев Советов» вручил роженицам Самары соски
«Динамо Самара» сравняло счет в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу
В Самарской области нашли 90 гектаров земли, заросшей сорняком
В июне в Самаре состоятся российско-китайские летние молодежные игры
В Самарской области за рулем «Оки» умер пенсионер