"Ты ее не обижай!": Леонид и Галина Зисерсон поженились через три дня после знакомства и прожили вместе 67 лет

В Самаре поздравили супружеские пары, которые прожили вместе больше шестидесяти лет. Они встретились в послевоенные годы, полюбили друг друга и пронесли свои чувства через всю жизнь. В ЗАГСе на Полевой супругам предложили снова расписаться, на этот раз в книги почетных гостей. И снова, как в день свадьбы, они с волнение подходили к небольшому столику с красивыми ручками. Трясущимися руками искали нужные строчки и ставили свои подписи. Как и тогда нарядные, взволнованные и, кажется, до сих пор влюбленные.

Бравый моряк и утонченная леди

Такими предстали Леонид Борисович и Галина Степановна Зисерсон. Они поженились через неделю после первой встречи. Они оба были уверены, что должны быть вместе. И вот уже 67 лет подтверждаю, что тогда не ошиблись.

- Я родился и вырос в Ленинграде. Галина Степановна из Астрахани, а познакомились мы на Дальнем Востоке. Есть там остров Путятин, вот там с родителями и жила Галина. В 41 году, перед самой войной их семья приехала туда для обмена опытом. Там и остались. Ну а я учился в ремесленном училище в Ленинграде. Когда грянула война, стал работал на заводе, а потом началась блокада и я пошел добровольцем на фронт, - рассказывает моряк.

Так Леонид Борисович оказался в третьем дивизионе торпедных катеров Балтийского флота.

- Когда нам объявили, что война закончилась, мы все обнимались, целовались, а ночью нас отправили на Тихий океан. Воевать с японцами. Но мы их быстро уговорили, за полтора месяца, и остались там служить. Прибыли на базу, а она находилась как раз напротив острова Путятин. Там на танцах встретил Галину, - рассказывает ветеран, а его супруга мягко улыбается и добавляем.

- Леня, ты немного не так рассказываешь. В первый раз мы увиделись на улице. Просто переглянулись и пошли дальше, каждый в свою сторону. Вечером я пошла на танцы в дом культуры и там увидела его. Мы танцевали. На третий день нашего знакомства он пришел к нам домой. Познакомился с родителями и заявил: “Хочу жениться на вашей дочери”. Мама схватилась за сердце: “Она еще молода, ей учиться надо!” - переживала она. Мне тогда было 18 лет, ему 25. А я сказала: “Пойду!”.

-Еще бы! За такого-то парня! - Серьезно говорит Леонид и достает из кармана старые фотографии.

-Родители, конечно волновались, но он сказал: “Я ее не обижу”. Так мы и поженились и живём вместе уже 67 лет, - улыбаются супруги.

Леонид увез жену в Ленинград. Там он 48 лет работал на военном заводе. За военные и трудовые подвиги получил немало наград, он - Кавалер ордена Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красного знамени, главный старшина третьего гвардейского дивизиона торпедных катеров Балтийского флота. У него 46 медалей и наград.

В честь пар с богатой историей устроили настоящий праздникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Когда мы уезжали с Дальнего Востока папа ему сказал: “Ты ее не обижай”, а мне: “Ты держись за него” и вот 67 лет мы вместе, - рассказывает Галина Степановна.

Дочь Леонида и Галины, Ольга Гимадеева – прима-балерина Куйбышевского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР и сейчас работает в театре педагогом-репетитором.

-Дочка уехала в Самару, когда ей было 18 лет. В 71 году ее пригласила сюда Алла Шелест. С тех пор мы жили на два города: Ленинград - Самара. К дочери ездили часто, а на нашу золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, решили переехать. Дочка у нас одна и внучка здесь, поэтому юбилей мы приехали праздновать в Самару. И все знакомые дочери так ласково нас встретили и стали упрашивать остаться. И мы в миг собрались, - делится Галина.

-Ну как в миг, - загадочно улыбнулся Леонид Борисович. - Накануне дочь была у нас. Мы сидела за столом. И она мне говорит: “Ну что вы тут одни, приезжайте в Самару”. На утро мне Галина говорит: “Ты что дочери пообещал, помнишь? Сказал, что поедешь в Самару”. Ну раз сказал, значит поехали.

Супруги признались, что о переезде не жалеют, Самару очень полюбили, но по Санкт-Петербургу все же скучают.

За 67 лет совместной жизни у супругов Зисерсон было многое, но они всегда поддерживали и берегли друг друга.

- В чем секрет семейного счастья? Уважать друг друга, - уверен Леонид.

- И уступать друг другу, - добавляет Галина, - особенно в мелочах.

Сейчас супруги радуются победам внучки, Диана Гимадеева – ведущая солистка театра. И с любовью следят как растут правнучки. Школьницам 16 и 11 лет.

Эти семьи смогли пронести любовь через годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети войны и труженики тыла

Накануне праздника поздравили еще две пары, прожившие вместе больше 60 лет.

Так, супруги Федоровы Елизавета Федоровна и Аркадий Алексеевич не расставались, кажется, никогда. В детстве они жили по соседству, вместе росли. военные годы тоже пережили вместе. А потом работали на одном предприятии. Общий трудовой стаж семьи - 100 лет.

Аркадий Алексеевич Федоров пришел один. Елизавета Федоровна приболелаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги Субочевы Людмила Федоровна и Андрей Тимофеевич тоже дети войны. Вместе со взрослыми они работали на колхозных полях. Познакомились супруги уже в студенческие годы, на танцах в Куйбышевском политехе и в 1957 году подали заявление в ЗАГС. Андрей Тимофеевич Субочев как малолетний труженик тыла имеет звание «Ветеран Великой Отечественной войны». Супруги вырастили двоих детей, у них двое внуков и двое правнуков. И всю жизнь оба супруга проработали в нефтяной отрасли.

Супруги Субочевы вместе с 1957 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супругам-юбилярам вручили ценные подарки. Поздравить их пришел глава Октябрьского района, поздравительный адреса зачитали и от имени Губернатора Самарской области.