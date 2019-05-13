Расписание телетрансляций матчей ЧМ по хоккею 13-19 мая

10 мая 2019 года стартовал Чемпионат мира по хоккею в Словакии. Сборная России уже провела первые два матча и 13 мая команду ждет непростое противостояние с еще одним лидером соревнований командой Чехии. Этот поединок станет ключевым для четвертого дня чемпионата. На каком телеканале удобнее следить за сражениями российской команды и ее именитого соперника и каким будет расписание телетрансляций матчей чемпионата мира по хоккею 2019 с 13 по 19 мая, расскажет kp.ru. Узнайте, когда включать телевизор и не пропустите важные игры нашей сборной России, а также выступления звезд мирового хоккея Овечкина, Ковальчука, Малкина и других ребят нашей сборной.

13 мая

17.05 США-Финляндия (МАТЧ ТВ, Матч.Игра)

17.00 Россия - Чехия (Первый канал) 19.35 Матч.Игра 14.30 14 мая Матч ТВ

21.05 Словакия - Канада (МАТЧ ТВ), 22.35 Матч Игра

21.05 Норвегия - Швеция (Матч.Игра) 11.55 14 мая Матч ТВ

14 мая

17.05 Великобритания - Дания (Матч Игра)

17.05 Италия - Латвия (Матч ТВ) 19.35 Матч. Игра

21.05 Германия - Франция (Матч ТВ) 23.35 Матч.Игра

21.05 Швейцария - Австрия (Матч Игра)

15 мая

17.05 США - Великобритания (Матч Игра) 14.20 16 мая Матч.ТВ

17.15 Швейцария - Норвегия (Матч Игра- 19.35) 11.35 - 16 мая - Матч ТВ

21.15 Германия - Словакия (Матч Игра23.35)

21.05 Россия- Италия (МАТЧ ТВ, Матч Игра)

16 мая

17.05 Канада-Франция (Матч ТВ)

17.05 Швеция-Австрия (Матч Игра)

21.05 Финляндия - Дания (Матч Игра)

21.05 Чехия - Латвия (Матч ТВ)

17 мая

17.05 Франция - Словакия (Матч ТВ )

17.05 Австрия - Норвегия (Матч Игра)

21.15 Финляндия - Великобритания ( (Матч Игра) - 23.35)

21.05 Чехия - Италия (Матч Игра)

18 мая

13.05 Дания - США (Матч Игра)

13.05 Латвия - Россия (Матч ТВ) Матч Игра 15.35

17.05 Канада -Германия (МАТЧ ТВ)

17.05 Италия - Норвегия (Матч Игра)

21.05 Великобритания - Словакия (12.20 19 мая Матч ТВ)

21.05 Швеция - Швейцария (Матч Игра)

19 мая

17.05 Германия - США (МАТЧ ТВ)

17.05 Австрия - Чехия (Матч Игра)

21.05 Франция - Финляндия (Матч ТВ, Матч Игра)

21.10 Швейцария - Россия (Первый канал)

КСТАТИ

С расписанием матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2019 можно ознакомиться по ссылке. Комментрировать игры нашей команды будет прославленный хоккеист Игорь Ларионов.

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