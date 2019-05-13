В Самаре отменили рейс Sukhoi Superjet в Москву, так как самолет вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, который в понедельник, 13 мая, летел из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. По данным портала Flightradar, самолет вылетел из столицы в 1:59 по московскому времени, однако в районе Владимира развернулся и полетел обратно.

- Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот". Решение об изменении полета было принято именно ей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Отметим, что самолет Sukhoi Superjet 100 должен был приземлиться в самарском аэропорту в 4:30 по местному времени. Через некоторое время на онлайн-табло Курумоча это время сменилось на 6:00, а потом рейс отменили совсем. Пока информации о том, почему авиакомпания решила развернуть самолет, нет.

Напомним, что 6 мая в Шереметьево произошло ЧП с таким же самолётом. Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево после вылета из Мурманска. В самолет попала молния, и у него отказала автоматика. Посадка вышла жесткой, поэтому самолет загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек.

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