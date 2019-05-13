2019-05-13T09:07:32+03:00
Общество

В Самаре отменили рейс Sukhoi Superjet в Москву, так как самолет вернулся в Шереметьево

В аэропорте объяснили, что это решение авиакомпании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самолет развернулся в районе Владимира / Фото: flightradar24.comСамолет развернулся в районе Владимира / Фото: flightradar24.com
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Самолет Sukhoi Superjet 100, который в понедельник, 13 мая, летел из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. По данным портала Flightradar, самолет вылетел из столицы в 1:59 по московскому времени, однако в районе Владимира развернулся и полетел обратно.

- Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот". Решение об изменении полета было принято именно ей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Отметим, что самолет Sukhoi Superjet 100 должен был приземлиться в самарском аэропорту в 4:30 по местному времени. Через некоторое время на онлайн-табло Курумоча это время сменилось на 6:00, а потом рейс отменили совсем. Пока информации о том, почему авиакомпания решила развернуть самолет, нет.

Напомним, что 6 мая в Шереметьево произошло ЧП с таким же самолётом. Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево после вылета из Мурманска. В самолет попала молния, и у него отказала автоматика. Посадка вышла жесткой, поэтому самолет загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек.

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности)

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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