Ловись, рыбка: 5 правил выбора лески для удачной рыбалки

В 2019 году сезон рыбалки для законопослушных жителей Самарской области начнется 11 июня. А пока рыба спокойно нерестится, можно не спеша снарядиться. Благо, выбор снастей в любом магазине огромен. Раньше ту же леску плели вручную из конского волоса, шелка, льна и другого малопрочного сырья. Сегодня ее производят из полимерных материалов – полиамид (он же капрона и нейлона) полиэтилена и других, обеспечивающих надежность, прозрачность и растяжимость. Чем будем руководствоваться, покупая леску?

1. Материал

- Полиамид (нейлон, капрон)

Достоинств у нейлоновой лески масса. Помимо дешевизны, это большая прочность, нечувствительность к влаге и передам температур, легкое скольжение по удилищу. Эластичность позволяет гасить рывки рыбы и снижает вероятность того, что она сорвется с крючка. Есть мнение, что капроновые лески подвержены старению под действием окружающей среды. Их срок службы не превышает двух-трех лет, что, в принципе, компенсируется доступной стоимостью.

- Полиэтилен

Из полиэтиленов сверхвысокой молекулярной массы изготавливают многоволоконные лески, отличающиеся высокой прочностью и низкой растяжимостью. Используют их в основном для спиннингов. Есть и недостатки – стоимость и склонность к запутыванию.

- Флюорокарбон

Лески из флюорокарбона самые дорогие, зато они чувствительны к поклевкам, незаметны для глаз хищников, не растягиваются и долговечны.

2. Диаметр лески

Чтобы выбрать подходящую толщину лески, нужно определиться с условиями и объектом лова. Мелкую нехищную рыбу ловим на тонкую леску, крупную и сильную – на толстую.

На открытом пространстве озера допустима более тонкая леска, на закоряженной речке – более прочная, толстая. Также не следует думать, что толщина лишней не бывает: иногда слишком массивная леска отпугивает рыбу.

3. Цвет лески

По цвету снасти различаются от «незаметных» светло-голубых до ярких контрастных. Но не нужно думать, что прозрачную леску рыба не видит вообще – в мутной воде и она заметна. И спиннингисты ее не особо любят за отражение бликов солнечных лучей при проводке. Что касается лески, резко контрастирующей с цветом воды – она позволяет контролировать рыбу при вываживании, не давая ей скрыться в камышах или корягах

4. Назначение

Главное при выборе лески знать, на кого вы собираетесь охотиться. У каждой рыбы имеются свои характеристики и повадки, изучив которые, можно стать удачливым рыбаком. Рассмотрим на конкретном примере – как выбрать леску для ловли карася.

Во-первых, это донная рыба, в основном 200-300-граммового веса – то есть, не крупная. Во-вторых, карась берет приманку деликатно, в отличие от того же окуня. Попав на крючок, не слишком агрессивно сопротивляется, но после подсечки пытается уйти в сторону. Осторожность карася делает грубые снасти непригодными для удачной охоты на него. Значит, леска должна быть:

- максимально незаметной;

- небольшой толщины (с сечением до 0,14-0,2 мм);

- упругой и устойчивой к растяжению;

- прочной.

Между прочим, полиамид, который производят наши земляки на тольяттинском химическом гиганте «Куйбышевазот», используют не только для изготовления лесок, но и в производстве прочных, эластичных, долговечных рыболовных сетей. Но это уже совсем другая история, ведь сети хороши для промышленного рыболовства, а любителям запрещены.

КСТАТИ

Рюкзаки и палатки, которые тоже входят в экипировку рыболовов, также изготавливаются из капроновых нитей и волокон – то есть, полиамида.