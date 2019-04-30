Умный и точный лазер: как исправить зрение и вернуть здоровье глазам?

Считается, что хуже видеть люди начинают в преклонном возрасте. Но статистика говорит об обратном. Почти треть жителей планеты испытывают проблемы со зрением, а в России – каждый второй. И возраст тут далеко не определяющий фактор. Основной причиной низкого зрения в молодом возрасте является близорукость дальнозоркость, астигматизм. Что предлагает самарцам современная медицина? Какую методику лечения лучше выбрать? Разобраться в этом поможет заведующая лазерным отделением Глазной клиники Бранчевского, врач-офтальмолог, хирург, кандидат медицинских наук Екатерина Бранчевская.

Заведующая лазерным отделением Глазной клиники Бранчевского Екатерина Бранчевская.

Минимум дискомфортных ощущений

Самой современной, эффективной и безопасной на сегодняшний день является коррекция зрения при помощи лазера. Можно сделать операцию Ласик (Lasik), показанную при дальнозоркости, близорукости и астигматизме. Помимо лазера в этой операции применяется еще ультратонкое хирургическое лезвие. А вот методика Фемто-ласик (Femto lasik) исключает использование механических инструментов. Все делает умный лазер.

- Фемто-ласик – самая современная и безопасная методика коррекции зрения, - говорит Екатерина Бранчевская и коротко объясняет, как проводятся такие операции. Фемтосекундный лазер рассекает роговицу, формирует лоскут ткани, который, как страница книги, отгибается в сторону (при использовании методики Ласик лоскут формируется лезвием). Открыв глаз-книжку, хирурги-офтальмологи другим лазером испаряют ткани. На финальном этапе операции лоскут возвращается на место, прикрывая воспаленный участок роговицы.

- Когда мы накрываем поврежденный участок глаза своей же тканью, болевой синдром минимизируется.

Реабилитационный период после лазерной коррекции — слезотечение, ощущение инородного тела в глазах, длится всего несколько часов. Уже на следующий день появляется четкое зрение и в большинстве случаев можно вернуться к привычному образу жизни.

Восстановить зрение помогут самые современные методики.

Методика Contoura, или «только для вас»

Все люди разные – блондины и брюнеты, высокие и маленькие, худые и полные. Более того, даже у одного человека левая и правая сторона тела отличаются. Это касается и поверхности роговицы глаза – она индивидуальна, как отпечаток пальца. Чтобы свести к минимуму воздействие на глаз и удалить ткани только там, где это действительно нужно используется персонализированная коррекция зрения или новая методика Contoura.

- Перед проведением операции мы проводим серьезное исследование – кератопограмму. Оборудование выстраивает карту поверхности роговицы на основании 25-ти параметров. Исследование учитывает все - изменения кривизны роговицы, появления на ее поверхности шероховатостей, неровностей. Результаты исследования переносятся в лазер, и он проводит операцию с учетом индивидуального строения глаза пациента, - рассказывает Екатерина Бранчевская.

Конечно, не все лазеры позволяют делать персонализированную коррекцию – для этого нужно особое высокоточное оборудование с узким лучом направленного воздействия. В Глазной клинике Бранчевского такая техника есть, а врачи ежегодно проходят «курсы повышения квалификации» по мировым стандартам. Кстати, уровень офтальмологической помощи в России в целом и в Самаре в частности не уступает лучшим зарубежным клиникам.

Зрение выше единицы

МетодикаContoura рекомендована пациентам после травм, а также людям с помутнением роговицы, перенесшим воспалительные заболевания, например, кератит, – здесь без персонализированной коррекции просто не обойтись. Изменение поверхности роговицы может вызывать длительное ношение контактных линз. Рекомендована операция и людям с высоким – выше, чем две диоптрии – астигматизом.

Индивидуальный подход увеличивает стоимость операции примерно на 20%, но затраты оправданы – это самая высокоточная методика на сегодняшний день. Офтальмолог Екатерина Бранчевская осваивала ее, обучаясь в одном из лучших специализированных вузов мира – институте Федорова.

- В нашей клиники такие операции проводятся достаточно давно, с 2013 года, - говорит хирург. – Результаты впечатляют. Некоторые пациенты после применения методики Contoura имеют остроту зрения 120. Что это значит? Если представить стандартную таблицу Сивцева, которая есть в каждом кабинете окулиста, то эти люди в ней видят даже буквы и символы на двух нижних строчках – их при стандартном тестировании даже не используют, часто заклеивают.

Конечно, такой эффект будет не у каждого пациента. Но скорректировать точность и остроту зрения, повысив тем самым качество жизни, вполне реально. Особенно это актуально для представителей некоторых профессий, когда работать с плохим зрением просто нельзя. Тут либо работу менять, либо на операцию.

Уровень офтальмологической помощи в России в целом и в Самаре в частности не уступает лучшим зарубежным клиникам.

Совсем не страшно!

Все мы боимся хирургического вмешательства. Это понятно и естественно. Но причина страха, как правило, кроется в незнании.

- Самое главное в медицине – безопасность. Безножевое формирование лоскута – гарантия безопасности. Ниже глазное давление во время операции, само воздействие абсолютно прогнозируемо – оно будет именно таким, как рассчитывает хирург. Риск интраоперационных осложнений минималени и составляет 0,25% для операции Фемто-Ласика, - говорит Екатерина Бранчевская. Важно понимать, что ни одно из осложнений не приводит к потере зрения, слепоте.

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