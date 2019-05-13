2019-05-13T14:35:59+03:00
Общество

Глава Самары поздравила ветеранов с Днем Победы

В канун 9 мая Елена Лапушкина побывала в гостях у участников Великой Отечественной войны
Анна ФЕДОРОВА
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Александр Любимов и сегодня полон общественно-полезных идей. Фото: пресс-служба администрации г.о. СамараАлександр Любимов и сегодня полон общественно-полезных идей. Фото: пресс-служба администрации г.о. Самара
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Годы, опаленные войной, все дальше – в следующем году мы будем отмечать уже 75-й юбилей победного мая 1945 года. Три четверти века отделяют нас от кровопролитных боев, сводок Советского Информбюро, ожидания скупых весточек с фронта, откуда многие так и не вернулись. Возвратившиеся защитники Родины, несмотря на подорванное здоровье, встали к станкам, сели на трактора и подъемные краны, чтобы поднять из руин города, возродить народное хозяйство. И лишь раз в году, 9 мая, они надевали медали, ордена и шли на центральные площади, в Дома культуры и школы, чтобы с гордостью признать: да, это мы победили фашизм! Спустя десятки лет живых героев остались единицы, и в силу преклонного возраста они уже не могут выйти на парад в свою честь. Зато мы можем прийти к ним – отдать дань уважения и сказать «спасибо». Именно так и поступила глава Самары Елена Лапушкина – она лично приехала в гости к героям, чтобы вручить памятные подарки.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Любимов ушел на войну 17-летним мальчишкой. Страна задыхалась в тисках немецких оккупантов, и времени на обучение военным премудростям не было: Саша практически сразу попал на Карельский фронт, следом – на третий и второй Украинский.

- В памяти до сих пор сидит тяжесть боев, кровь, смерть, раны, - вспоминает Александр Владимирович. - Однажды мне пришлось перевязывать солдата, который рядом со мной был. Тогда пуля попала в него, хотя могла и в меня.

Мария Воронежская не понаслышке помнит все великие битвы Великой Отечественной. Фото: пресс-служба администрации г.о. Самара

Мария Воронежская не понаслышке помнит все великие битвы Великой Отечественной. Фото: пресс-служба администрации г.о. Самара

Ветеран имеет множество боевых наград, среди которых - медаль «За боевые заслуги» и орден Красной звезды. Вернувшись с войны, фронтовик не стал отсиживаться на удобных должностях – каждый раз оказывался там, где Родине нужна была его помощь. Александр Владимирович строил БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС, участвовал в других масштабных проектах. Сейчас Александр Любимов продолжает вести активную жизнь – возглавляет наблюдательный совет ветеранов при доме-музее Ленина. У него есть множество идей, в том числе - по развитию территории, прилегающей к музею и патриотическому воспитанию молодежи. Елена Лапушкина поблагодарила Александра Любимова за предложения по благоустройству и предложила ветерану встретиться еще раз, чтобы более детально обсудить инициативы.

- Александр Владимирович, спасибо вам за жизнелюбие, активную гражданскую позицию и общественную работу. Крепкого вам здоровья, сил и долгих лет жизни, – пожелала Елена Лапушкина герою войны.

С доставкой на дом прибыли поздравления главы Самары и к 97-летней Марии Воронежской. Мария Кузьминична ушла на фронт в звании младшего лейтенанта юстиции и принимала участие в обороне Москвы, в Курской битве, освобождении Украины, Польши, Праги и во взятии Берлина. Елена Лапушкина и Мария Воронежская – давние знакомые. Еще будучи руководителем администрации Железнодорожного района, Елена Владимировна посодействовала в проведении ремонта в квартире ветерана и высадке липовой аллеи около дома Марии Кузьминичны.

- С удивительными, потрясающими людьми сегодня довелось пообщаться, - отметила Елена Лапушкина. - Сколько ветеранов помнят, какие уникальные фотоархивы берегут… То, что они на протяжении долгих лет хранят эту память, трогает буквально до слез. Конечно, 9 Мая для нас – главный праздник страны, еще один повод встретиться с участниками войны, вспомнить об испытаниях, через которые им пришлось пройти. Хотелось бы, чтобы и следующие поколения хранили память о событиях тех лет и чтобы ни один ветеран не остался без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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