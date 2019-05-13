В Тольятти башенный кран может упасть на жилой дом. Жильцов эвакуировали

В Тольятти башенный кран может обрушиться на многоквартирный дом. ЧП произошло 13 мая во дворе дома №22 по улице Гидротехническая. Там находится строительная площадка. Из-за шквалистого ветра 45-метровый кран съехал колесом с рельсы. Информация об этом поступила в 20:46.

- Угол наклона конструкции, высота которой 45 метров, составляет менее 15 градусов. Существует угроза соседнему жилому дому, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Дом, на который может обрушиться кран, находится в 40 метрах от стройплощадки. Жителей дома эвакуировали в ближайшую школу, движение во дворе перекрыли. Как прокомментировал директор «Центра гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев, для временного размещения граждан готовят загородный пансионат "Звёздный".

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, администрации Тольятти и представители компании-застройщика.