2019-05-13T22:18:25+03:00
Общество

Конкурсу - полвека: на Новокуйбышевском НПЗ прошел юбилейный смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

За почетное звание сразились 82 работника основных профессий предприятия
Александра БЕЛОВА
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Абсолютные победители. Именно им предстоит отстаивать честь предприятия на соревнованиях в Уфе. Фото: АО «НК НПЗ»Абсолютные победители. Именно им предстоит отстаивать честь предприятия на соревнованиях в Уфе. Фото: АО «НК НПЗ»
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За почетное звание сразились 82 работника основных профессий предприятия. Лучших по давней доброй традиции чествовали в праздничной торжественной обстановке, а героям праздника вручили ленты победителей.

«НАША НАДЕЖДА И ОПОРА»

Конкурс «Лучший по профессии» прошел на НК НПЗ в 50-й раз. Традиция, заложенная еще в советское время, с каждым годом находит все больший отклик у заводчан: число участников и престиж соревнований растет год от года. Свои профессиональные навыки уже продемонстрировали операторы технологических установок, товарные операторы, лаборанты химического анализа, машинисты технологических насосов и компрессоров, слесари по ремонту технологических установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 16 и 17 мая пройдут тестирование сварщики. Лучшие из лучших получили заслуженное признание и награды из рук генерального директора НК НПЗ Роберта Хусаинова и председателя объединенной первичной профсоюзной организации Вячеслава Исаева.

- Этот конкурс был впервые проведен в далеком 1969 году, - рассказал Роберт Хусаинов. - Тогда соревновались только лаборанты, сегодня - представители восьми основных рабочих профессий нефтяной отрасли. Вы лучшие из лучших, наша надежда и опора, люди, которые работают эффективно, качественно, безопасно. Завод развивается и в ближайшей перспективе благодаря программе модернизации станет одним из крупнейших и эффективных заводов страны. В ваших руках обслуживание и эксплуатация предприятия, и судьба завода зависит от профессионализма сотрудников.

Генеральный директор предприятия поздравил призеров конкурса и подчеркнул: те, кто не победил в этот раз, могут усовершенствовать свое мастерство и испытать свои силы в следующем году. У лидеров конкурса есть шанс доказать, что Новокуйбышевский НПЗ - кузница действительно профессиональных и высококвалифицированных кадров. Победители внутризаводского этапа отправятся защищать честь предприятия на корпоративный конкурс компании «Роснефть». Он пройдет уже в июле в Уфе.

«МАМА, ТЫ СДЕЛАЛА ЭТО!»

Александр Архипов по итогам конкурса был признан лучшим оператором технологической установки НК НПЗ - в этой номинации соревновались боле 30 специалистов.

Александр утверждает: нерешаемых задач не бывает, и история его участия в конкурсе «Лучший по профессии» тому подтверждение - первое место он занимает уже третий раз. Кстати, он же стал лучшим в номинации «Безопасный труд», продемонстрировав идеальные знания в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

- Чтобы победить, пришлось потрудиться: много изучил дополнительной литературы, оттачивал практические навыки, так как теория без практики - просто слова, - уверен Александр Архипов, твердо настроенный на успешное выступление в Уфе.

На победу надеются и более молодые нефтепереработчики. Лаборант химического анализа ИЛ-ЦЗЛ Анна Седова на предприятии работает с 2013 года. Вершина конкурса профмастерства покорилась ей с третьего раза - об этой победе она мечтала.

- На конкурсе мы делаем то же самое, что и каждый день на своем рабочем месте. Но ощущать пристальный контроль со стороны судей, людей очень опытных, наверное, самое сложное, - признается победительница. И добавляет: помогла помощь коллег, поддержка руководства центральной заводской лаборатории. А также вера в нее восьмилетнего сына, которому она позвонила сразу, как только узнала о своей победе. «Мама, ты сделала это!» - с восторгом отозвался ребенок.

- К соревнованиям в Уфе усиленно готовлюсь, конкуренты будут сильные, надо соответствовать, - улыбается лаборант.

В отличие от Анны слесарь по ремонту технологических установок цеха ремонтно-механического Алексей Ахметов - боец опытный, он трудится на заводе уже более 20 лет. Лучшим слесарем НК НПЗ Алексей признается уже седьмой год подряд. Трижды отстаивал честь предприятия на общекорпоративных состязаниях компании «Роснефть», дважды возвращался с «серебром».

- Пока первое место не завоюю - не сдамся! Ради этого и участвую в конкурсе, - делится планами Алексей. Пожелаем ему и другим сотрудникам Новокуйбышевского НПЗ удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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