2019-05-24T09:54:21+03:00
Дом. Семья

Дикий зверь в детском саду: в Самаре поймали перепуганного Бэмби

Зачем и откуда пришел оленёнок неизвестно, но жить он теперь будет за городом
Евгения ВАСИНА
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Оленёнка отправят в Кинельский районОленёнка отправят в Кинельский районФото: скрин с видео
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В Самаре не территорию детского сада №78, что на улице Ташкентской, зашел дикий зверь. К счастью, это оказался не серый волк и даже не медведь, а всего лишь перепуганная косуля. Этот представитель семейства оленевых порадовал детей и не на шутку встревожил воспитателей.

- Нам позвонили сотрудники детского сада. Я порекомендовал завести детей с прогулки в здание и никого не выпускать, пока косулю не поймают, - рассказал руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов. – Никто не пострадал. Поймали его быстро. Связали и погрузили в машину. Сейчас его везут за город и уже сегодня выпустим в привычную среду обитания.

Перепуганная косуля забилась в угол сада. Ловили её, что называется, голыми руками. С задачей справились двое мужчин. Они успокаивали животное, накрыв его с головой куртками и тряпками. Как заметил глава департамента охоты и рыболовства, косули любят заходить в город. Особенно весной.

В Самаре на территории детского сада спасли молодого оленя.

- Сейчас у косуль появились новые детеныши и они отгоняют от себя тех, которые подросли. Молодые косули всю зиму ходили за мамой, как за поводырем, пришло время им становиться самостоятельными. Вот они и отправились гулять сами по себе. Случается, что заходят в город, в этом нет ничего удивительного.

В нескольких километров от детского сада есть зеленая зона. Возможно малыш пришел оттуда. Однако точно определить это нельзя. Очевидцы сообщают, что оленёнок пересек несколько автомобильных дорог, перед тем как оказался в детском саду.

Некоторое время малыш будет под наблюдением специалистов, а затем его выпустят в природу. Скорее всего теперь он будет жить в Кинельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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