2019-05-16T10:25:29+03:00
Спорт

Александр Самедов может завершить карьеру футболиста после этого сезона

Экс-полузащитник сборной России выступает за «Крылья Советов» и пока не знает, будет ли продлевать контракт с клубом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Самедов сейчас думает – завершить карьеру после этого сезона или отыграть еще один.Александр Самедов сейчас думает – завершить карьеру после этого сезона или отыграть еще один.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Экс-игрок сборной России и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов может завершить карьеру футболиста после этого сезона. Об этом игрок объявил сам в интервью ТАСС. Однако окончательное решение Самедов еще не принял.

- Я пока не знаю, буду ли я продлевать контракт с «Крыльями». Мне все понравилось: сам город, наша футбольная база. Посмотрим, что будет, сейчас я просто хочу вылечиться. Когда я завершу карьеру? Это произойдет либо после этого сезона, либо после следующего, - сказал футболист.

«Крылья Советов» - первый не московский клуб в карьере Александра. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» - первый не московский клуб в карьере Александра.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самедов перешел в «Крылья Советов» зимой этого года – после того, как «Спартак» решил разорвать с полузащитником контракт. Официальная формулировка – контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Крылья» - первый не московский клуб Самедова. Профессиональную карьеру Александр начал как раз в «Спартаке», но после нескольких сезонов, 47 сыгранных матчей и шести забитых мячей его продали прямому конкуренту – «Локомотиву». За 3,4 млн евро. В итоге «Спартак» и «Локомотив» стали для полузащитника двумя главными клубами в карьере. Были еще «Динамо», «Москва» и теперь «Крылья Советов».

Во многом переходу в стан самарцев способствовали нынешний главный тренер волжан Миодраг Божович, с которым Самедову уже доводилось работать, и директор по развитию Александр Шикунов. Они, судя по всему, и уговорили Александра покинуть столицу и перебраться на берега Волги. Со значительным понижением в зарплате. Насколько в деньгах потерял Самедов, точно сказать нельзя, но в том, что зарплаты в «Спартаке» и бюджетных «Крыльях» - небо и земля, никто не сомневается.

Доказывать, что его рано списывать со счетов, Самедов начал сразу. В первом же матче полузащитник помог «КС» вырвать ничью у своей бывшей команды – «Локомотива», а за три игры после зимней паузы полузащитник сделал три голевые передачи. Вообще было видно, что присутствие на поле такого опытного игрока преобразило «Крылья». А спортивная пресса выдавала заголовки типа «Как тебе такое «Спартак»? Самедов отдал три голевые передачи в трех матчах за «Крылья»». В общем, казалось, что у бывшего полузащитника сборной открылось второе дыхание. Он сыграл за самарцев в девяти играх и записал на свой счет четыре ассиста. Но тут случилась травма. На 34 минуте матча с «Уфой» полузащитник почувствовал дискомфорт в ноге и попросил замену. На этом сезон для Самедова закончился. Он не успеет восстановиться даже к стыковым матчам, в которые «Крылья», вероятно, попадут.

Самедов получил травму в матче с «Уфой» и досрочно завершил сезон. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самедов получил травму в матче с «Уфой» и досрочно завершил сезон.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

За «КС» полузащитник может больше не сыграть - контракт с клубом рассчитан на полгода. По информации «КП-Самара», «Крылья» готовы предложить Самедову продлить соглашение. Теперь все зависит от решения самого футболиста. Самедов сам должен решить, готов он продолжать карьеру, сможет вернуться на поле после травмы, потянет ли еще один год в РПЛ и хочет ли и дальше играть за «Крылья». Время взвесить все «за» и «против» у 34-летнего полузащитника есть.

Самедов на афише матча «Крылья» - «Спартак». Но на поле он так и не выйдет. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самедов на афише матча «Крылья» - «Спартак». Но на поле он так и не выйдет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А у «Крыльев Советов» впереди тяжелейшие игры со «Спартаком» и ЦСКА и, судя по всему, борьба в стыковых матчах, где и определится, останутся ли самарцы в Премьер-лиге или снова скатятся в ФНЛ. От исхода этих игр будет зависеть и то, какое решение примет Самедов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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