«Люди пытались выскочить на ходу»: в Самаре на ул. Победы горел автобус

Густой дым заполнил улицу Победs в Самаре в самый час-пик. В конце рабочего дня 15 мая на одной из главных магистралей города загорелся переполненный автобус 41 маршрута.

- Сначала появился резкий запах, потом повалил густой дым. Водитель, конечно, сразу же остановился, открыл все двери. Автобус был переполнен, люди выскакивали буквально на ходу, - рассказал участник ЧП Павел. – Я еле поместился в автобус. Еще думал, ехать или нет. А тут такое.

В Самаре загорелся автобус .

По предварительной версии причиной ЧП стало возгорание в моторном отсеке автобуса «МАЗ». В пресс-службе МЧС России по Самарской области сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 19:00, а уже в 19:09 объявили о ликвидации пожара. На место выезжали 8 человек личного состава и 2 единицы техники

В Самаре на улице Победа горит автобус.

В департаменте транспорта добавили, что в ЧП никто не пострадал.

Пресс-секретарь самарского дептранса Николай Жарков о пожаре в автобусе №41 в Самаре 00:00 00:00

- Все пассажиры успели выйти и уже уехали на следующем автобусе. Причины возгорания сейчас выясняются, - отметили в департаменте.

Как сообщили очевидцы, вокруг горевшего автобуса собралась толпа.

- В районе метро Победа образовалась пробка в сторону города. Пожарная машина перекрыла дорогу. Была и «скорая», но к ним за помощью никто не обращался. Вокруг куча пассажиров и зевак. Автобус стоит почерневший от копоти с разбитым задним стеклом, - поделилась с корреспондентом «КП-Самара» очевидец Александра.