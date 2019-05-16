2019-05-16T12:49:21+03:00
Общество

Вора подвели ПДД: 18-летний самарец угнал "шестерку", но заглох на трассе и попался полицейским

Инспекторы остановили машину, которая везла на буксире "шестерку", на ней не горели габаритные огни
Михаил ГОРЮНОВ
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Инспектора Захаров и Васянин проявили бдительность и помогли задержать юного автовораИнспектора Захаров и Васянин проявили бдительность и помогли задержать юного автовораФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Карма за плохие поступки зачастую бывает мгновенной, в чем совсем недавно убедился 18-летний житель Самары. Молодой человек приехал в Тольятти по делам, угнал "шестерку", но насладиться поездкой на классике отечественного автопрома в полной мере ему не удалось - юноша попался полицейским.

Как рассказали журналисту "Комсомолки" в региональном ГУ МВД, началось все с того, что старшие инспекторы ДПС управления МВД по Самаре - Евгений Васянин и Константин Захаров - ночью остановили на 23 километре Московского шоссе машину, которая буксировала на тросе ВАЗ-2106. На последнем не горели габаритные огни и отсутствовал знак аварийной остановки.

- Во время проверки документов по базе данных, сотрудники установили, что человек, находившийся за рулем ВАЗа, не хозяин этого автомобиля. Полицейские установили настоящего владельца - 52-летнего жителя Тольятти - и связались с ним, - рассказывают в пресс-службе Главка.

Мужчина был немного шокирован и сообщил силовикам, что накануне вечером припарковал свою "шестерку" во дворе. О дальнейшей ее судьбе ему неизвестно - думал, что там и стоит.

Непонятного парня задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, он, несмотря на юный возраст, уже судим за кражи. Подозреваемый не стал отмалчиваться и дал признательные показания.

- Приехал в Тольятти из Самары по делам, в одном из дворов увидел машину, вскрыл двери, завел двигатель и поехал в Самару, - объяснил задержанный.

Но случилась незадача - по пути машина сломалась, и угонщик позвонил знакомым - просил их приехать и довезти его автомобиль на буксире. Позже эту процессию и притормозили Васянин и Захаров.

- На дороге нет мелочей. Как для нас, так и для участников. Соблюдайте ПДД! - прокомментировали сами инспектора.

Сейчас по факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, а фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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