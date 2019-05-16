2019-05-16T13:08:26+03:00
Общество

«Он был справедливым. Ему было не все равно»: три жизни, которые спас Стас Дубинин

«Комсомолка» вспоминает три истории, когда Стас изменил жизнь своих подопечных. Всего три, хотя их намного больше. Так мы хотим попрощаться с Человеком с большой буквы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Это фото сделано зимой, в феврале 2018 года. Весной мы приехать к Стасу не успелиЭто фото сделано зимой, в феврале 2018 года. Весной мы приехать к Стасу не успелиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стас Дубинин руководил центром постинтернатного сопровождения «Теремок» 7 лет. «Теремок» — это место, где выпускников детдомов учат нормально жить. Потому что сами жить они толком не умеют.

Стас был с детдомовцами каждый день, с обеда и до позднего вечера. Стас — потому что так всегда его называли дети из «Теремка». Каждый день он решал десятки проблем. Покормить, найти жилье, сходить на суд, защитить от тюрьмы, свозить в больницу... А еще Стас хранил их банковские карточки и каждую субботу играл в волейбол. И при постоянном нахождении в шуме и гаме светился от счастья и охотно делился им с окружающими.

Стас детям говорил: «Я вам как старший брат. И подзатыльник могу дать». Стас Дубинин умер 12 мая. Ему было 60 лет. Вчера Стаса похоронили. И за 7 лет вместе с общественной организацией «Домик детства» и Антоном Рубиным Стас спас десятки детских (и уже не очень) жизней.

Наташа с дочкой Вероникой варят суп. Готовить Наташу научили только здесь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наташа с дочкой Вероникой варят суп. Готовить Наташу научили только здесьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наташа

Наташе Ковшовой 26 лет. В 17, пока она была в интернате, Наташа родила ребенка. Его забрали.

— Я несовершеннолетняя была, поэтому сына и забрали его у меня. И его усыновили. Я пыталась с ними общаться, встречаться. Но... не получилось у нас, — Наташа опускает глаза. — Потом я снова забеременела.

В «Теремок» Наташа пришла уже беременная. Стас вспоминал: мужик был старше ее намного. «Развлекался с ней только», — говорил Стас. Наташа стала ходить в Центр постинтернатного сопровождения. Там ей помогли сохранить ребенка.

— Я не знала, что делать. Боялась, что у меня опять ребенка отнимут. Пришла сюда. Стас помог. Теперь у меня вот, Вероника, — поднимает девочку лет двух на руки, целует в макушку.

А еще в «Теремке» Наташа научилась готовить. Она ходила в техникум, но там, по словам девушки, ее ничему не научили. Зато теперь Наташа угощает кулинарными шедеврами всех гостей «Теремка».

— А здесь все по-другому. Я теперь на пекаря учусь. Хотите пирог попробовать? Я сама пекла, — Наташа приносит только испекшийся румяный кекс.

Игорю в "Теремке" показали новую жизнь. Прошлым летом Антон и Стас возили воспитанников в гости к хаски

Игорю в "Теремке" показали новую жизнь. Прошлым летом Антон и Стас возили воспитанников в гости к хаски

Игорь

Игорь Шамин попал в детский дом в 10 лет. Мама пропала без вести, отчим ушел, а бабушка серьезно заболела. Игорь много раз пытался убежать к бабушке, но та возвращала его обратно. В детдоме Игорь познакомился со Стасом.

— Он мне сразу понравился. Справедливый. Ему было не все равно, в отличие от многих воспитателей, — вспоминает Игорь.

Старшие пацаны подсадили Игоря на наркотики. После одной из посиделок друзья Игоря умерли от передозировки. Парень остался жив, но наркотики все равно не бросил. А потом сам чуть не умер. И только тогда решил остановиться.

Игорь пришел в «Теремок». Стас и Антон там показали ему другую жизнь. Благодаря им Игорь открыл в себе талант пекаря, получил разряд. Игорь понял, что жизнь куда многограннее, чем воровать одежду из магазина и пытаться достать наркотики.

— Я вот вообще недавно был моделью у парикмахера. Представляете? — Игорь хвастается новой прической и сейчас, кажется, старается забыть о том, как он жил до этого.

Стас никогда не отказывал в помощи. Как его хватало на всех, не понимал никто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стас никогда не отказывал в помощи. Как его хватало на всех, не понимал никтоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Катя

У Кати Г. — тяжелый ментальный диагноз. Она выросла в коррекционной школе-интернате, а потом получила квартиру. Скоро с Катей решил поближе пообщаться Саша, с которым она училась в одной школе. Катя привыкла доверять людям, по-другому не умеет. Скоро Саша убедил Катю переехать в район получше — из «Крутых Ключей» на Мехзавод. Он нашел риэлторов и выгодно обменял новую квартиру на разбитую. Зато ближе к городу. Катя без вопросов подписала договор о продаже квартиры.

В «Теремке» Кате помогли. Научили самостоятельной жизни, финансовой грамотности, приставили волонтера, помогли выиграть суды. На все это ушло три года.

Катю признали недееспособной. Соответственно, сделка стала недействительной. Чтобы Катю не поместили в спецучреждение, волонтер оформила над ней опекунство. А еще Катя вернулась в свою новую квартиру. Благодаря «Теремку».

***

В 2015 году Стас давал интервью «Другому городу». Там он пытался пошутить:

— Мне жить осталось два понедельника. На кого я всех их оставлю?

ИСТОЧНИК KP.RU

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