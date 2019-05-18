Ночь музеев - 2019 в Тольятти: путешествие в подводной лодке и спектакли в интерьерах прошлого века

В Тольятти пройдет ежегодная международная акция Ночь музеев-2019. Мероприятия развернутся сразу на нескольких городских площадках. Это будут три муниципальных музея и Парковый комплекс техники им. Сахарова.

Начнется акция в 16.30 в городском музейном комплексе "Наследие". Здесь пройдет программа под названием "Сумерки в музее". Все желающие смогут сами изготовить оберег "Желанница" и получить мастер-класс от мастерицы-кружевницы.

В 18.00 тольяттинцев приглашают на "Театральную ночь музеев". Она пройдет в краеведческом музее. В музейных залах будут сыграны настоящие театральные постановки. Молодежный драматический театр, Театр юных зрителей "Дилижанс", Драматический театр "Колесо" имени Глеба Дроздова, Тольяттинский театр кукол - все они впишут свои спектакли в интерьеры музея. Герои проживут свою жизнь среди интерьеров прошлого века. Кульминацией станет читка новой пьесы "Гараж" актерами театра "Дилижанс". Она была написана по историям тольяттинцев на гаражную тематику. Маленьких гостей ждет специальная детская программа.

Стоимость от 200 рублей

В Тольяттинском художественном музее гостей ждут к 18.00. До 23.00 их будет радовать программа "Бесконечный сон о музее". Здесь пройдет лекция о магии реальных вещей в творчестве Рене Маргритта, экскурсия по выставке Никаса Сафронова. Сделать селфи можно будет в тематических фотозонах. В 20.00 на сцену выйдут зеркальные герои, которые устроят уникальное представление в интерьерах музея.

Стоимость билетов: 300 рублей, детский – 100 рублей.

Еще одна познавательная прграмма пройдет с 18.00 до 23.00 в отделе современного искусства художественного музея. Гостям устроят экскурсию по выставке тольяттинских и самарских художников "Интернат", сделать фото можно будет в интерактивной зоне "Субстанция", а художники проведут свой мастер-класс.

Парковый комплекс истории техники им. К.гГ. Сахарова приглашает всех тех, кто увлечен историей техники. В этот вечер можно будет попасть на уникальную экскурсию в самый интересный экспонат парка - дизель–электрическую подводную лодку. Экскурсии начнутся в 19.00, 20.00, 21.-- и 22.00. Каждый желающий сможет сделать фото в отсеках лодки.

Стоимость билета – 250 руб. Аудитория «12+»