Крылья Советов – Спартак 18 мая 2019 года: прогноз на матч 29 тура РПЛ

Прогноз на игру 29 тура РПЛ Крылья Советов – Спартак – 1:1 (результативная ничья).

«Крылья» и «Спартак» сейчас решают диаметрально противоположные задачи. Самарцы борются за то, чтобы покинуть зону стыковых матчей, а «Спартак» бьется за еврокубки. Причем красно-белые еще не потеряли шансы на Лигу чемпионов – от идущего на 3 месте «Краснодара» их отделяет 4 очка. Это за два тура до конца. Однако «Спартак» может как подняться в зону ЛЧ, так и вовсе не попасть в еврокубковую осень – идущие на 5 и 6 местах ЦСКА и тульский «Арсенал» отстают от подопечных Олега Кононова на 1 очко.

«Крылья Советов» после 28 туров занимают 13 место. Напрямую самарцы уже не вылетят и есть шанс избежать стыков – у идущего на 12 месте «Динамо» на три очка больше, чем у волжан. Обойти москвичей будет очень сложно, учитывая календарь «Крыльев» (впереди игры со «Спартаком» и ЦСКА), но удача улыбается сильным. Почему бы не попробовать и не побороться за очки? Так, скорее всего, считают и в стане самарцев. Так что бой на «Самара Арене» 18 мая при 30 000 зрителей на трибунах должен быть славным.

«Спартак» и «Крылья» в этом сезоне неожиданно стали ближе. Все из-за того, что из стана красно-белых в Самару перебрались сразу несколько футболистов – Александр Самедов, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев. Даже Роман Шишкин, который арендован «Крыльями» у «Краснодара», имеет красно-белое прошлое. Правда, Самедов и Джано в этой встрече помочь «КС» не смогут. Они выбыли до конца сезона. А вот Тимофееву есть что доказывать наставнику «Спартака» Кононову – опорник в «Крыльях» в аренде и наверняка планирует показать, что зря красно-белые не поверили в него.

В последних турах «Спартак» вроде бы обрел спокойствие. После разгрома от тульского «Арсенала» 0:3 москвичи пошли на мировую с «Рубином» 1:1 и с минимальным счетом обыграли «Урал» и «Уфу». Теперь команду Кононова ждут два выезда – в Самару и Оренбург.

У «Крыльев» в последнее время все плохо. Команда не выигрывала с 12 апреля – это 5 матчей. При этом из 5 игр очки удалось набрать только в одной – самарцы разошлись миром с прямым конкурентом «Уфой», пропустив на последней минуте. «Спартак» - не самый приятный соперник для выхода из кризиса, но когда-то же надо это делать.

Букмекеры верят в красно-белых. Коэффициенты на победу «Спартака» у них выше, чем на ничью и победу «Крыльев». Однако и разгрома они не ждут. Самый популярный счет – 2:1 в пользу «Спартака». Впрочем, на мой взгляд, «КС» навяжут борьбу красно-белым и отберут у них 2 очка. Я считаю, что матч закончится вничью. При этом обе команды забьют.