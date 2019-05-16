2019-05-16T10:34:18+03:00
Спорт

Крылья Советов – Спартак 18 мая 2019 года: прогноз на матч 29 тура РПЛ

Прогноз на матч 29 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – Спартак. Игра пройдет 18 мая на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В первом круге «Спартак» обыграл «Крылья» 3:1.В первом круге «Спартак» обыграл «Крылья» 3:1.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Прогноз на игру 29 тура РПЛ Крылья Советов – Спартак – 1:1 (результативная ничья).

«Крылья» и «Спартак» сейчас решают диаметрально противоположные задачи. Самарцы борются за то, чтобы покинуть зону стыковых матчей, а «Спартак» бьется за еврокубки. Причем красно-белые еще не потеряли шансы на Лигу чемпионов – от идущего на 3 месте «Краснодара» их отделяет 4 очка. Это за два тура до конца. Однако «Спартак» может как подняться в зону ЛЧ, так и вовсе не попасть в еврокубковую осень – идущие на 5 и 6 местах ЦСКА и тульский «Арсенал» отстают от подопечных Олега Кононова на 1 очко.

«Крылья Советов» после 28 туров занимают 13 место. Напрямую самарцы уже не вылетят и есть шанс избежать стыков – у идущего на 12 месте «Динамо» на три очка больше, чем у волжан. Обойти москвичей будет очень сложно, учитывая календарь «Крыльев» (впереди игры со «Спартаком» и ЦСКА), но удача улыбается сильным. Почему бы не попробовать и не побороться за очки? Так, скорее всего, считают и в стане самарцев. Так что бой на «Самара Арене» 18 мая при 30 000 зрителей на трибунах должен быть славным.

«Спартак» и «Крылья» в этом сезоне неожиданно стали ближе. Все из-за того, что из стана красно-белых в Самару перебрались сразу несколько футболистов – Александр Самедов, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев. Даже Роман Шишкин, который арендован «Крыльями» у «Краснодара», имеет красно-белое прошлое. Правда, Самедов и Джано в этой встрече помочь «КС» не смогут. Они выбыли до конца сезона. А вот Тимофееву есть что доказывать наставнику «Спартака» Кононову – опорник в «Крыльях» в аренде и наверняка планирует показать, что зря красно-белые не поверили в него.

В последних турах «Спартак» вроде бы обрел спокойствие. После разгрома от тульского «Арсенала» 0:3 москвичи пошли на мировую с «Рубином» 1:1 и с минимальным счетом обыграли «Урал» и «Уфу». Теперь команду Кононова ждут два выезда – в Самару и Оренбург.

У «Крыльев» в последнее время все плохо. Команда не выигрывала с 12 апреля – это 5 матчей. При этом из 5 игр очки удалось набрать только в одной – самарцы разошлись миром с прямым конкурентом «Уфой», пропустив на последней минуте. «Спартак» - не самый приятный соперник для выхода из кризиса, но когда-то же надо это делать.

Букмекеры верят в красно-белых. Коэффициенты на победу «Спартака» у них выше, чем на ничью и победу «Крыльев». Однако и разгрома они не ждут. Самый популярный счет – 2:1 в пользу «Спартака». Впрочем, на мой взгляд, «КС» навяжут борьбу красно-белым и отберут у них 2 очка. Я считаю, что матч закончится вничью. При этом обе команды забьют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре в гараже у бывшего эксперта-криминалиста нашли боевые патроны
На въезде в Тольятти из-за гигантской лужи образовалась пробка на несколько километров
Главные предприятия Самарской области будут делиться вакансиями на платформе «Кадросфера»
"Тащили на помойку": очевидец рассказал, кто находился за рулем машины, к которой привязали двух собак в Самаре
МЧС предупреждает жителей Самары о приближении гроз, ливней и града
В Самаре полицейские за деньги хотели замять тяжкое преступление, были уволены и попали под суд
В Самаре мужчина зарубил человека в гараже на улице Рейсовой
В Самарской области полицейских, уволенных после жалоб на начальника коррупционера, вернут на службу
Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллеги провели на МКС эксперимент по получению воды из урины
"Вот это сюрприз!" В Октябрьске выпал крупный град во время сильного ливня
Стало известно, когда самарские льготники смогут расплачиваться одной соцкартой по всей области
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы