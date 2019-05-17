Птица Феникс по-тольяттински

В следующем году исполнится 10 лет страшной экологической трагедии – в 2010 году огонь уничтожил около двух тысяч гектаров тольяттинского леса. Еще тысяча гектаров высохла уже после пожара – в экосистеме все взаимосвязано, и от погибших участков область поражения расползлась, как гангрена. Сегодня оставшиеся леса несут гигантскую нагрузкупо очищению атмосферы – все равно, если бы человеку служило лишь одно легкое вместо двух. Когда три тольяттинских района вновь будут соединять пышные рощи и дубравы? Ответ очевиден – тогда, когда мы им поможем возродиться.

Восстать из пепла, словно по волшебству, может лишь птица Феникс. Лес, так необходимый человеку, должен воссоздать человек. И тольяттинцы это понимают. Одно из ведущих предприятий города КуйбышевАзот – взялся за восстановление тольяттинского леса, как только это стало возможным.Планомерная работа в этом направлении ведется ежегодно и в тесном сотрудничестве с неравнодушными горожанами.

В партнерстве с Социально-экологическим союзом химикам удалось заинтересовать и объединить политические, общественныедвижения города и просто неравнодушных горожан, которым небезразлична дальнейшая судьба зеленых «легких» города.

Заводчане сами сажают деревья

- КуйбышевАзот активно взялся за восстановление леса, как только это стало возможным после ужасных пожаров в 2010 году, - рассказал председатель «Тольяттинского городского отделения Социально-экологического союза» Андрей Крючков. – Предприятие выделяло средства и людей для расчистки сгоревших массивов, ликвидацию свалок. Сегодня работа продолжается: заводчане сами сажают деревья, выделяют средства не только на их покупку, но и на агроуход – чтобы саженцы прижились, окрепли и превратились в лес, за ними нужно следить и ухаживать не менее десяти лет.

По словам Андрея Николаевича, КуйбышевАзот сегодня не только восстанавливает сгоревший лес, но и работает по целому ряду экологических проектов.

Сегодня в тольяттинском лесу есть такие долгожители как 200-летние сосны и 300-летние дубы. Экологи надеются, что восстановительная работа химиков и других горожан позволит когда-нибудь дожить до столь почтенного возраста и «новеньким» - деревья, посаженные взамен сгоревших, стараются опекать до достижения ими возраста «совершеннолетия».

Первые посадки леса в 2019 году сотрудники «КуйбышевАзота» провели в апреле– тогда было засажено молодыми деревцами 5 гектаров лесной территории. Пятого мая при финансовой поддержке и непосредственном участии предприятия были высажены саженцы с закрытой корневой системой на двух гектарах лесного массива.На этот раз, помимо традиционного меча Колесова, при посадке молодых саженцев сосны была использована новая технология с применением посадочной трубы. По оценкам специалистов, она позволяет производить более качественные посадки с высоким процентом приживаемости.В этом году химики планируют восстановить 10 гектаров тольяттинского леса. Всего же, при участии предприятия, уже высажено 25 га лесного массива.

Чтобы нежные саженцы прижились, окрепли и превратились в лес, за ними нужно следить и ухаживать не менее десяти лет

- Наше предприятие уже второй раз этой весной принимает участие в лесных посадках, - рассказала начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот» Елена Косова. - Чуть ранее мы высаживали лес совместно с Фондом Тольятти, теперь - совместно с Социально-экологическим союзом. На этом участке лесного хозяйства«КуйбышевАзот» профинансировал посадку 2 Га, на которых работы велись в том числе по новой технологии с применением посадочной трубы и высадкой саженцев с закрытой корневой системой. Для нас это, несомненно, очень интересный опыт в деле восстановления тольяттинского леса. Особенно приятно, что данная миссия объединяет горожан с разными политическими взглядами и установками, но беззаветно любящих свой город.