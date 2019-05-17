Мэр Самары наградила детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Спасибо за добрые сердца»

Накануне последнего звонка мэр города Елена Лапушкина встретилась с десятью лучшими выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на непростые жизненные обстоятельства, в которых они оказались, эти ребята хорошо учатся, занимаются спортом и творчеством и очень хотят получить востребованную современную профессию.

- Знаю, что многие из вас уже достигли значительных успехов и в учебе, и в спорте, и в общественной деятельности, и хочу вас поблагодарить за ваш труд - а это труд прежде всего. Вы уже стали взрослыми людьми, людьми, которые принимают решение и несут за него ответственность, грамотно расставляют свои приоритеты. После сдачи выпускных экзаменов начнется новый этап вашего жизненного пути: вам нужно будет выбрать профессию, выбрать будущее, - обратилась к ребятам Елена Лапушкина.

Она подчеркнула: да, не всегда мир бывает справедливым. Поэтому особенно важно, чтобы на жизненном пути еще совсем юных ребят встречались люди с большим сердцем. И такие люди в жизни этих мальчишек и девчонок есть - это их опекуны. В их адрес прозвучали слова благодарности за достойное воспитание детей.

- Вы - настоящий пример для подражания. Вы не побоялись ответственности и возможных трудностей, вы каждый день рядом с ребятами, дарите им любовь и тепло, поддерживаете их и помогаете достигать успехов. Спасибо за вашу смелость и добрые сердца.

«Останемся в родном городе»

На встрече ребята рассказали главе города о своих планах на будущее. Почти все они остаются учиться в Самаре. Дмитрий Окунев, учащийся Самарского аэрокосмического лицея, намерен связать свою жизнь с педагогикой. Илона Лабахуа мечтает стать врачом и готовится к поступлению на лечебный факультет Самарского государственного медуниверситета. Кирилл Грибов рассказал, что собирается изучать

химию в СамГТУ. Елена Лапушкина ответила, что тоже окончила Политех, и выразила уверенность, что скучать Кириллу не придется: студенческая жизнь в выбранном им вузе полна интересных событий. Выпускник лицея «Технический» Данила Загидулин достиг серьезных успехов в легкой атлетике, но уже твердо решил, что будет инженером-энергетиком - по примеру старшего брата. Но спорт юноша, конечно, не бросит. А вот Анастасия Наськина намерена изучать основы муниципального управления в Москве, но уверяет: получив хорошее образование и диплом, непременно вернется в Самару, чтобы работать на благо родного города. К тому же здесь ее ждет горячо

любимая бабушка, немало сделавшая для того, чтобы внучка выросла здоровой, красивой и успешной.

Кристина Данец опекает свою младшую сестру Викторию Краснову. Кристина работает в детском саду, а вот Вика выбрала для себя мужественную профессию: девушка поступает в Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний.

- Такой характер решительный, - говорит опекун. - Мы поддерживаем Вику в ее стремлении, уже форму присмотрели.

Всего в этом году 11-й класс общеобразовательных школ оканчивают 47 детей, которые воспитываются в семьях попечителей и приемных родителей. Все они получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. С 2010 года пособие получили более 500 детей.

- Пока не думал, куда потрачу эти деньги. Возможно, на изучение второго иностранного языка - всегда хотел говорить на немецком, - улыбается Дима Окунев.

А еще Елена Лапушкина подарила выпускникам экскурсию на теплоходе. В путешествие 47 мальчишек и девчонок отправятся в августе, когда и выпускные, и вступительные испытания останутся позади.

ЦИФРЫ

2790 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Самаре

2449 детей находятся под опекой или воспитываются в приемных семьях.