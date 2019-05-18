Миллион цветов, зеленый глобус и голубые ели: как этой весной благоустраивают Самару без вреда для аллергиков

Больше зелени хорошей и разной

Природа уже окончательно проснулась, и улицы Самары радуют прохожих буйным цветением черемухи, яблонь, каштанов. На набережной сотрудники служб благоустройства уже высадили тюльпаны и петунии, и инстаграм самарцев полон фотографиями с цветниками, клумбами, веточками деревьев с белыми цветами. Самарцам повезло: наш город не превратился в бетонную коробку, где делать красивые селфи можно только с уносящимися в вышину стеклянными стенами небоскребов. В старом городе и в деловом центре, на Безымянке и на стошке, и даже в новых районах, которые начали застраиваться только недавно, обязательно есть зеленые уголки. В парках и скверах навести красоту стремится администрация: в этом году в Самаре пообещали поставить новые топиарные фигуры, в частности, огромный глобус, и высадить миллион цветов. Зацветет все – и набережная, и разделительные полосы дорог, и клумбы в местах для отдыха. Горожан просят об одном: не выкапывать красивые цветочки. По данным сотрудников МП «Благоустройство», кстати, чаще всего почему-то страдает герань. Видимо, очень хотят видеть ее в своих садиках и на дачах самарцы.

В Новой Самаре высаживают голубые елиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот свои дворы зелеными делают сами самарцы. Где-то приходится стараться самим: Елена Веселова, жительница дома по ул. Ставропольской, сама сажала цветы и теперь радуется тюльпанам прямо под окнами. Поливать не забывает. Говорит, что летом в палисаднике – шапка зелени. Соседи радуются и пенсионерку поддерживают.

В других районах на помощь жителям приходят управляющие компании, сотрудники которых с удовольствием наводят красоту рядом с домами и подъездами. И делают это даже не за счет жильцов. Повезло жителям «Новой Самары» - этот район уже несколько раз засветился в «зеленых» новостях города. В начале мая здесь высадили прямо под окнами жильцов кусты роз. А ко Дню Победы во дворах появились саженцы яблони, черемухи, ивы.

Зеленый двор - настоящее чудоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы переехали жить в Новую Самару год назад. Честно говоря, были просто поражены тем, что здесь до такой степени красиво и хорошо дышится. Во дворах чисто, красиво, много елочек. Мне нравится, что мы по любому поводу можем обратиться к управляющей компании: хотим цветы, нам помогают их посадить, нужны кустики – тоже посадили. Мы переехали сюда с Мехзавода, там тоже зелено, но здесь нравится больше, даже вторую квартиру вот купили, - рассказывает жительница «Новой Самары» Ирина.

Ели вместо тополей чтобы легче дышалось

Вот и сейчас, в середине мая в «Новой Самаре» решили высадить еще и голубые ели, и горные сосны. Растения уникальные, во всей Самаре их не так много. Подобные растут в центре, на проспекте Ленина – горожане знают, как приятно гулять здесь, по аллее и наслаждаться разлитым в воздухе хвойным ароматом.

- Мы, конечно, не случайно именно хвойные деревья в первую очередь для озеленения выбираем. Везде, во всех городах где много елей, елок, сосен красиво и приятно прогуливаться хоть весной, хоть зимой, хоть летом. Мы очень хотим, чтобы «Новая Самара» в любое время года радовала глаз, не казалась серой и пустынной. А еще это забота о людях, которые имеют какие-то проблемы с болезнями органов дыхания, об аллергиках. Я сама часто бываю в центре города – когда здесь начинают цвести тополя, это просто настоящий кошмар. А ведь тоже специально эти деревья когда-то сажали, - делится своим мнением техник управляющей компании "Новая Самара" Наталья Иотова.

Во дворе становится красивее и веселееФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В компании-застройщике «Новой Самары» рассказывают, что при строительстве новостроек неизбежно приходится менять природу вокруг. Сложно построить дом, и не вырубить ни одного дерева. Но любой минимальный вред природе застройщик обязательно компенсирует. Пришлось убрать голубые ели – пожалуйста, во дворах у жителей появятся новые, пусть и стоят такие саженцы не пару копеек.

- Вы только принюхайтесь, какой хвойный аромат, это же чистые фитонциды, - улыбается Наталья Иотова. – Мы очень благодарны жителям, что они поддерживают наше желание поддерживать красоту во дворах в «Новой Самаре». Мне очень нравится, как меняется район, как радуются этим изменениям жильцы, как они обращаются к нам, просят что-то еще посадить. Работаем практически по заявкам.

Цветы радуют взгляд жителей районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дом построили, детей родили, теперь деревья сажаем!»

Сейчас в «Новой Самаре» высадили голубые ели, можжевельник, горные сосны, а также саженцы абрикосов и грецкого ореха. Перед праздниками успели посадить спирею, яблоню, черемуху, жасмин – кстати, аромат цветов явственно ощущается в воздухе. Теперь самое главное – сохранить эту красоту. Климат в Самаре, конечно, не подарок. Но сейчас сама природа решила позаботиться о новых насаждениях: обильные дожди точно помогут растениям приняться и пойти в рост. И жители, и представители УК надеются, что они не завянут, а будут радовать многие поколения владельцев квартир в «Новой Самаре».

- Мы, конечно, рады помощи жильцов. Хочется верить, что это благоустройство нужно им самим. И самое главное, мы просим не выкапывать деревья, не переносить их на другое место. Это – наша общая собственность, территория, где мы все живем, - обращается ко всем жителям района Наталья.

«Будем водить хороводы во дворе»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/709529" frameborder="0"></iframe> В Новой Самаре высаживают деревья, кустарники и цветы.

Жители, конечно, не против. Около голубых елей через пару десятков лет можно будет водить хороводы на новый год: нарядили всем двором и готов праздник для всех!

-Я уверен, что все оценят, какие красивые появляются растения во дворах. За это и боремся, чтобы было больше зелени, были парки, цветущие дворы, чтобы сохранялись зеленые островки леса. Это наша общая задача, хорошо, когда желания у жителей и тех, кто им эти дома строит, совпадают, - говорит житель «Новой Самары» Сергей.

Конечно, не все и всегда проходит гладко. У некоторых жителей недовольство вызывают засохшие деревца – что-то не получилось, не принялись растения. Но на их месте обязательно появятся другие. И им - хочется верить – помогут ухватиться за землю и расцвести во всю силу всем районом.

- Мы всегда рады услышать какие-то замечания, получить обратную связь от жителей. И хотим работать вместе с каждым, чтобы жизнь в нашей «Новой Самаре» менялась только к лучшему, - говорит Наталья Иотова.

И это внушает оптимизм: к сожалению, в мире есть много примеров городов, которые, в погне за массовой застройкой и безумным количеством небоскребов, потеряли связь с природой. Хорошо, конечно, жить в современных апартаментах с кондиционером и умной техникой, но если из окна вид открывается только на другие многоэтажки, а детям во дворе даже негде погулять – вряд ли это можно назвать приемлемым развитием цивилизации. Хочется верить, что в Самаре так не будет никогда. И где бы вы ни жили: рядом с набережной или Ленинградской, в промышленном районе или в Новой Самаре, рядом с домом всегда можно будет насладиться запахом черемухи, подышать хвойным воздухом и полюбоваться буйным цветением. И это экологическое счастье не будет возможным без вклада в него каждого человека.