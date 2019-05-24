Главное – позитивный настрой: в Самарская область готова к государственной итоговой аттестации школьников

В Самарской области на финишную прямую вышла подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам среднего общего образования. В министерстве образования и науки региона рассказали о том, чего ждать школьникам и их родителям.

Обязательный завтрак и удобная одежда: как подготовиться к ЕГЭ-2019 в Самаре 00:00 00:00

В этом году сдача ГИА будет проходить с 27 мая по 1 июля. В основные дни (27 мая – 13 июня) экзамены сдадут нынешние одиннадцатиклассники, а выпускники прошлых лет допускаются к сдаче ГИА только в резервные дни (17 июня – 1 июля).

Сдавать экзамены в этом году будут 14785 человек, в числе которых 13816 ребят, заканчивающих учебные заведения. Традиционно за экзаменационную парту сядут и выпускники прошлых лет. Самому возрастному из них – 58 лет. Житель региона будет сдавать русский язык и математику.

- В этом году у нас выпускников 11-х классов больше – на 500 человек, - говорит Светлана Бакулина, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности. - На сегодня только 121 одиннадцатиклассник не допущен к экзаменам, что меньше, чем в предыдущие годы. Для выпускников с особыми возможностями здоровья будет предоставлено все необходимое. Подчеркну, что для всех, кто захотел сдавать ГИА, в Самарской области созданы равные условия.

Как отметили в министерстве образования, к проведению экзаменов готовы люди и техника. В Самарской области будут работать 114 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и тысячи специалистов, каждый из которых получил сертификат готовности. Так, одних только организаторов на ППЭ будет 7087 человек. Для наблюдения за проведением экзаменов аккредитовано 404 общественных наблюдателя, из которых 20 - федерального уровня. Каждый из пунктов оборудован средствами видеонаблюдения и 100% аудиторий будут с онлайн-трансляцией. Благодаря выделенным 7 млн из регионального бюджета обновлен парк сканеров и принтеров. Полный комплект экзаменационных материалов будет распечатываться в день проведения экзамена в аудиториях в присутствии учеников. Перевод экзаменационных бланков в цифровую версию будет идти в пунктах сдачи ГИА сразу после его завершения.

Обязательными для получения аттестата остаются русский язык и математика. А вот среди выбранных предметов у одиннадцатиклассников преобладают обществознание (45%), физика (32%), биология (16%) и история (15%). Впервые выпускники получили возможность сдать экзамен по китайскому языку – в Самарской области проверят по нему свои знания два школьника.

В 2019 году изменились условия для претендентов на медаль. Таких ребят в регионе сейчас насчитывается 2.5 тыс. человек. Чтобы получить долгожданную награду, им нужно сдать русский и математику минимум на 70 баллов.

Обращаясь к родителям выпускников, Светлана Бакулина призвала их помогать ребятам и не нагнетать обстановку

- Главное - позитивный настрой, - отмечает заместитель министра. - Безусловно, экзамен - серьезное испытание, но это лишь начало взрослой жизни. Поэтому необходимо успокоить ребёнка, проследить, чтобы он нормально спал, поел перед экзаменом, оделся по погоде, не забыл паспорт и необходимые принадлежности. А вот мобильный телефон оставить нужно дома. Обидно, когда молодого человека удаляют с экзамена и отправляют пересдавать на следующий год из-за зазвонившего мобильника.

Первые результаты по основным экзаменам станут известны после 20 июня. Уже сейчас работает телефон «горячей линии» 8 (846) 333-75-06 по вопросам проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов. Вопросы по проведению государственной итоговой аттестации выпускников можно задать по электронной почте: gia@rcmo.ru.