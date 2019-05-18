"Дожить бы до ремонта!" Квартиру 73 летней самарчанки-астматики из-за текущей крыши атаковала плесень

- Я задыхаюсь, помогите, - с таких слов начала телефонный разговор Александра Яковлева. - Мне 73 года, я - астматик. В августе прошлого года сын купил мне квартиру. Хотел, чтобы под старость лет я жила рядом. Решение о покупке приняли очень быстро. Мне как раз сделали операцию. Я боролась с онкологией. Сын хотел, чтобы из больницы я приехала в новый дом. Сделал дорогой ремонт, поменял здесь все. Купил новую мебель. Чтобы о болезни ничего не напоминало.

Живет Александра Станиславовна в центре Самары на улицы Мичурина в доме №48. На 9 этаж переезжала с опасением.

- Старые жители перед продажей сделали косметический ремонт. Все были чисто и красиво. На кухне потолок и стены были покрыты ДСП-панелями, оклеенными обоями. Мы подумали: “странно это, но вкусы у всех разные”, - рассказывает женщина. - Когда сын убрал панели, показалась плесень. Обратился в управляющую компанию. Там его успокоили, Мол, проблема действительно была, но крышу отремонтировали, живите, не тужите, все будет хорошо.

Пенсионерка рассказал, что после этого сын вызвал специалистов, которые обработали стены от грибка, и со спокойной душой сделал ремонт.

- Не дешевый ремонт скажу вам. Кухня новая, сантехника новая. Тут прошел первый дождь...и потекло. Общий коридор, ванная комната, кухня, мой коридор. Распухла от воды входная дверь, не закрывалась. Если не подставлю ведра во время дождя, протекает до шестого этажа. Я и писала, и звонила. Приходила комиссия, составили акт и ушли, - переживает женщина. - Доживу ли я до того момента, когда нам крышу отремонтируют.

Черт или волк?

В квартире пенсионерки несколько видов плесени: коричневая в коридоре, белая в ванной, черная на кухне.

- Весной вода текла прямо по проводам. Там плесени пока нет, но от побелки ничего не осталось. Вода бежит и по ливневке. Там уже коричневая плесень. То ли ливневка засорилась, то ли совсем не справляется, - почти плача женщина проводит для нас экскурсию по квартире. - В ванной скоро начнет падать кафель. Змеевик холодный, ванная не просыхает вообще. На кухне обои отошли. Грибкам здесь настолько комфортно, что они картины на стенах рисуют. Посмотрите, вот это будто голова льва или волка, а может и черт. Фартук кухонный уже отвалился, хуже всего, что вода с потолка течет по стене под раковину. Подозреваю, что там уже полы гнить начали. Ну, а запах...не передаваемый.

“У меня все записано”

Оказалось, что крыша течет не только в квартире №160, где живет Александра Яковлева. Затапливает и две соседние квартиры. У Валентины Васиной из соседней квартиры даже есть специальная тетрадь, куда она записывает все обращения. Написала заявление в управляющую компанию - занесла в тетради дату и ответ. Позвонила депутату - записала в тетрадь.

- У нас натяжной потолок. После прошлого потопа мы слили 20 ведер воды. Потолок провис почти до пола. В комнате вода течет прямо по распределительной коробке и розетке. Я так боялась, что все замкнет, - жалуется соседка.

Тетрадку свою она ведет с 2010 года. Тогда, по словам женщины, она и написала первое заявление о текущей крыше в управляющую компанию.

- Через год, в 2011 году к нам пришел мастер, составил акт обследования. На этом все закончилось. В 2013 году у нас сменилась управляющая компания и нам прислали кровельщиков. Они принесли два рулона рубероида, но вода как текла, так и течет. Потом пришла мастер, оценила ситуацию и ушла. В этом году мы с соседями решили объединиться. Мне 85 лет, так хочется доживать свой век в сухой квартире, - печалится пенсионерка.

О проблеме знаем, решаем

В управляющей компании нас уверили, что о ситуации они знают. И уже осень крыша может перестать так предательски течь.

-Мы занимаемся обслуживанием этого дома последние 6 лет. В октябре 2013 года над квартирами №160,161,162 уже выполнялся ремонт кровли. Собственники квартиры №162 впервые сообщили в УК о проблеме залития в 2018 году. От их соседей, собственников квартир №160,161, до начала 2019 года заявлений о протечке кровли не поступало. Они обратились к нам только в этом году, - сообщили в УК «ЖКС»

Представители управляющей компании также добавили, что их инженеры и инженеры ЖЭУ исследовали крышу и квартиры верхних этажей, оценили изношенности кровельного покрытия, составили акты о необходимости ремонта.

- Данные материалы мы направили совету дома, также как и рекомендации внести ремонт кровли над данными квартирами в план текущего ремонта МКД на 2019 год. - уверили в “ЖКС”. - Ремонт кровли над квартирами № 160, 161, 162 запланирован на 3-ий квартал 2019 года. Уже назначен подрядчик.

Нужен капитальный ремонт

Только вот специалисты сразу предупреждают, что частичный, текущий ремонт решит проблему только на время. Нужен капитальный.

- Кровля дома, простоявшего более 20 лет, крайне изношена. Здесь нужен не текущий, а капитальный ремонт. Латать такие кровли частично - не выход. МКД тратит серьезные средства, а сроки службы кровли после частичного ремонта - всего 2-3 года, - отметили в ЖКС.

По данным сайта Фонда капитального ремонта, новую крышу в доме №48 на улице Мичурина сделают только в 2037-2039 году.

- УК со своей стороны проводит детальное обследование кровли и готовит обращение в ФКР, с тем, чтобы передвинули срок либо изменили вид работ, - заверили в ЖКС.

Поможет ли текущий ремонт избавиться от плесени и мокрого потолка, покажет время.