«Проиграла полмиллиона за месяц и даже не заметила, как»: дневник жертвы онлайн-казино

РЕКЛАМА РУЛЕТКИ - ВЕЗДЕ

Мне 30 лет, ни квартиры, ни машины, за долгов на полмиллиона. Нет, я не колесила по курортам, не покупала дизайнерские шмотки или дорогую технику. Все эти деньги, которых у меня и не было никогда, осели в карманах владельцев онлайн-казино.

Неделю назад я как будто вынырнула из ямы с водой. Открыла список долгов перед конторами интернет-займов. Тупо смотрела на аккуратные столбцы в таблице: суммы, проценты, даты возврата. Было полное ощущение, что я даже не знакомы с человеком, который за какой-то месяц проиграл деньги, которые я и за год не зарабатываю.

Начала играть, когда в жизни было какое-то болото. Вернулась из-за границы, где училась, рассталась с молодым человеком.

Даже не могу вспомнить, в какой момент мне показалось, что я сумею обыграть казино. Может, потому что сильно умной себя считала. Как-никак университет с красным дипломом окончила, иностранные языки знаю. А может, все из-за рекламы. Она везде. Включаешь сериал в интернете — ролик про казино. Заходишь почитать книгу — видео про выигрыши в рулетку.

ИЛЛЮЗИЯ УДАЧИ

Сделать первую ставку очень просто. Слишком просто. Зарегистрироваться на сайте можно не вставая из-за компьютера. Даже никакой даркнет не нужен. Если что-то и заблокировано, хватает специальной программы. А большинство просто в открытом доступе.

Сначала ты выигрываешь. Думаешь, что везунчик. Но это просто стратегия казино: дать человеку выиграть немного, чтобы подсадить его на эту иглу. Ты заводишься мозг отключается. У кого-то навсегда. У меня на месяц.

Все могло закончиться куда быстрее. Я же живу от зарплаты до зарплаты, сбережений не держу. Проиграла бы пару получек, положила бы зубы на полку, и отпустило бы. Но есть кредиты.

КРЕДИТ В ДВА КЛИКА

Была уверена, что взять займ не так-то просто. Но, видимо, это только ипотеки в серьезном банке касается. В интернете тебе готовы дать все. А ведь у меня тогда даже официальной работы не было!

Ссылки на онлайн-кредиторов всплывали рядом с виртуальными однорукими бандитами. Дескать, не повезло — вот, возьми, отыграйся. Остановиться просто невозможно.

Все, что было нужно: паспортные данные и номер банковской карты. То есть никто не проверяет, ты ли это вообще. Может, ты украл документы или вытащил их из кармана родителей. Никому нет до этого дела.

Да, миллион ты не получишь. Но таких интернет-ростовщиков десятки. Мне давали от 8 до 32 тысяч рублей за раз. Этого хватило, чтобы набралось 335 тысяч рублей долгов. И это без учета процентов! А они там грабительские: берешь 8 тысяч, и через год должен полмиллиона.

Ну кто на такие условия согласится? Ой, подождите. Я.

«НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЭТО НЕ ИГРА»

Чтобы разделаться с онлайн-долгами, пошла в обычный банк. Гасила один кредит деньгами из другого. И все это копилось как снежный ком.

Самое страшное — ты не понимаешь, что тратишь реальные деньги. Все эти цифры в личном кабинете не кажутся чем-то реальным. Воспринимаешь их как продолжение игры. Если бы я отдавала бумажные купюры, давно бы остановилась.

Конечно, такое «хобби» не могло не повлиять на отношения с родными и близкими. Я стала замкнутой, старалась не говорить о будущем.

Сейчас понимаю, что нужно было сразу обо всем рассказать родителям, как только возникли первые проблемы. В конце концов они мне и помогли, пожертвовав своими сбережениями. Но если бы я решилась раньше, обошлось бы малой кровью.

Сейчас я взяла себя в руки и держусь от азартных игр подальше. Отдаю половину зарплаты родителям. Они не просили, но я чувствую вину. Надеюсь, что смогу вернуть все, что они потратили из-за меня.

КОМПЕТЕНТНО

- Онлайн-займы существуют в очень странном правовом поле. Оспорить договор и признать его недействительным можно, но для этого нужно предоставить веские доказательства того, что на вас оказывали давление. Либо же вы не отдавали отчета в своих действиях, но для этого нужна судебно-психиатрическая экспертиза, - говорит адвокат Валерий Гуткин. - Более реальный вариант, если вы уже совсем запутались, заявить в судебном процессе о применении ст.333 ГК РФ ввиду несоразмерности суммы штрафов и неустоек последствиям нарушения обязательств. Во время судебного процесса договор замораживается, проценты не идут.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Зависимость, в том числе и игровая – результат нехватки в организме гормона эндорфина. И да, это заболевание, - уверен директор Центра практической наркопсихологии Виктор Русаков. - Человек перестает получать гормон радости от других действий, и подсаживается на алкоголь, наркотики или игру. Это не всегда легко заметить, даже в близких людях. А уж ждать, что игроман сам признается, не приходится: эти люди ведут себя как пьяные, они не могут осознавать последствия своих действий. Когда нужно вести близкого человека к специалисту? Как только это вредное хобби начинает влиять на бюджет. И конечно, я советую даже взрослым людям ограничивать себя в интернет-досуге.