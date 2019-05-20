«Локомотив» — «Урал» 22 мая 2019 года: прогноз на финал Кубка России по футболу 2018/2019

Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» 22 мая 2019 года на «Самара Арене» — 2-1.

Уже в минувшую среду станет известен обладатель Кубка России по футболу сезона 2018/2019. «Локомотив» и «Урал» 22 мая разыграют трофей на стадионе «Самара Арена».

Это будет уже вторая встреча команд за 4 дня. В минувшее воскресенье в Екатеринбурге они сыграли боевую вничью — 2-2. Много вопросов возникло к арбитру, отметившемуся несколькими спорными решениями.

В этот раз накал страстей будет не меньше. Что не удивительно — на кону почетный приз. Наставник «железнодорожников» Юрий Семин уже высказался, что на берегах Волги эмоций будет еще больше, чем 19 мая.

У красно-зеленых есть небольшие проблемы в оборонительной линии. Не готовы играть Хеведес и Кверквелия. На других позициях тоже могут быть трудности — под вопросом участие во встрече Денисова, Фарфана и Баринова. Впрочем, у столичного клуба состав все равно выглядит сильнее, чем у «шмелей».

Серьезных проблем Дмитрию Парфенову, который, кстати, в прошлом году выиграл Кубок вместе с расформированным нынче «Тосно», добавляет дисквалификация Эрика Бикфалви. Румын — лидер екатеринбуржцев, который во многом определяет их действия в атаке. Команда пыталась обжаловать его красную карточку, полученную в полуфинале, но КДК решение не отменил.

Букмекеры на стороне «Локомотива», коэффициент на их победу маленький, на «Урал», наоборот, весьма выгодный. По мнению экспертов велики шансы, что обе команды забьют. Тем не менее, ожидать можно всякого. В этом сезоне «Урал» москвичам еще не проигрывал. В первом круге они выиграли 1-0, во втором сыграли вничью. Да и наверняка остались реваншистские настроения от поражения в финале Кубка России двухгодичной давности.

Отдаем небольшое предпочтение «Локомотиву» — за счет кадрового преимущества и опыта Юрия Семина. Как все будет на самом деле станет известно в среду 22 мая. Стартовый свисток арбитра Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга прозвучит в 19-30 по самарскому времени (18-30 по московскому). Отметим, что на матче будет использоваться система ВАР. Следите за трансляцией финала на «КП-Самара».