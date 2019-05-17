2019-05-17T08:10:21+03:00
Общество

"Сели хорошо, но все седые": самолет, летевший с Кипра в Самару, незапланированно сел в Краснодаре

В итоге летевшие на Боинге - 737 с Ларнаки в Самару пассажиры провели в Краснодаре почти всю ночь, многие просто не полетели дальше
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре самолет приземлился уже утром. Фото: Александр СемкинВ Самаре самолет приземлился уже утром. Фото: Александр Семкин
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Рейс авиакомпании "Россия" Ларнака-Самара FV-5840 незапланированно сел в аэропорту Кранодара. Самолет вылетел с Кипра в 17.50, а уже в 22.00 пилоты решили посадить судно в аэропорту Пашковский.

- Отказ топливной системы, хотели сажать где получится, но дотянули до Краснодара. Сели хорошо, но все седые. Спустя 5-6 часов, нас посадили в этот же самолёт, который отремонтировали. Сейчас уже приземлились в Самаре, - рассказывает пассажир рейса Александр Семкин. По его словам многие пассажиры в итоге все-таки запаниковали и, видимо, поехали на поезде или поменяли билеты: после вылета из Краснодара в салоне были пустые места.

Пассажирам рейса пришлось понервничать. Фото: Александр Семкин

Пассажирам рейса пришлось понервничать. Фото: Александр Семкин

Как рассказала еще одна пассажирка, самолет прилетел в Ларнаку с небольшим опозданием. И у пассажиров было предчувствие плохое.

- При нас выгрузили народ и багаж, через 15 минут уже нас сажали. Проверок никаких не было, колеса фотографировали и что-то в кабине пошуршали. Летели нормально, но самолет издавал странные звуки. Потом объявили, что входим в зону турбулентности. Потом начали объявлять, что мы совершим "экстренную посадку, хоть где-то". Думали в Сочи, но сели в Краснодаре. Нас не встретил сотрудник аэропорта. Четыре часа ждали представителя компании, без воды и еды, так как в самолете нас не покормили, - говорит она.

По словам пассажиров, в самолете заменили фильтры, которые привезли из Москвы. Четыре часа отводится на ремонт. Самолет периодически то появлялся, то исчезал из расписания, проводили какие-то испытания, но на это понадобилось много времени.

В 22.20 Боинг должен был прибыть в Самару, но процесс переговоров между авиакомпанией и пассажирами затянулся. Инженеры в свою очередь разбирались почему сработали датчики. В итоге в Самару самолет прилетел в 7.24 по местному времени. Также Александр рассказал, что представителей авиакомпании пришлось ждать очень долго.

Самолет, летевший с Кипра в Самару, незапланированно сел в Краснодаре.

Посадка прошла гладко

Посадка прошла гладко

- Оборвали им горячие линии. Спустя 4 часа тишины, вышел представитель и сказал что самолёт сейчас починят и полетим дальше. Начался скандал. Люди второй день рождения уже отмечают, а их в этот же самолёт сажают. Все просто уже ужасно хотели спать и ждали, когда все закончится, - поделился Александр.

В авиакомпании в свою очередь объяснили, что посадку самолета произвели из-за срабатывания датчиков. Пассажирам были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

По данным сайта самолету, на котором выполнялся рейс, 12,3 года. Семь лет он эксплуатировался в Индии, на SpiceJet. В 2014 году попал в компанию Оренэйр. В 2016 году самолет забрала авиакомпания Россия. Имя самолета на борту - Пенза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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