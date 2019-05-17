Театр начинается со сквера? В Новокуйбышевске нашлись противники строительства нового храма Мельпомены

В Новокуйбышевске представители фракции КПРФ собираются устроить митинг против застройки сквера «Слава труду». Об этом они сообщили на своей странице «ВКонтакте». В сквере собирались построить новое здание театра-студии «Грань». Новое помещение было больным вопросом для театра. Все это время спектакли ставили в местном Дворце культуры.

- Сегодня театр, завоевавший уже две «Золотые маски», ютится в ДК. Зал - 80 мест. Все билеты проданы на полгода вперёд. Строительства нового театра ждёт весь Новокуйбышевск, - писал в «Твиттере» депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Вскоре с новым местом все-таки определились. Под театр определили сквер «Слава труду». Новое здание театра должно вмещать 300 зрителей. Там оборудуют все, что нужно для нормального функционирования театра: склады для декораций и костюмов, гримерки, комнаты для артистов и даже студию звукозаписи. Территорию вокруг театра собираются превратить в арт-пространство. На все про все – 500 млн рублей. Другие места тоже рассматривались, но стоимость строительства была гораздо выше.

Все шло гладко до того момента, пока не объявили о том, что будет заложен первый кирпича нового здания «Грани». 25 мая в 17:00 в сквере собирались выложить несколько прозрачных кирпичей с надписью «Здесь будет построен театр-студия «Грань». Но общественность, видимо, решила последовать примеру Екатеринбурга. И заявила: не лишайте нас зелени. Хотя в данном случае, инициатива исходила скорее от активистов.

Эйфелеву башню называли чудовищной

Художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе на своей странице «ВКонтакте» обеспокоился вопросом: быть ли новому зданию «Грани».

- Мы, граневцы, наивно полагали, что занимаемся благим делом, ратуя за строительство новой площадки, нового здания, нового храма культуры... Пройдя «оры и долы» бюрократии и подойдя к дате 25 мая – «церемонии закладки камня» - мы столкнулись с недовольством в соцсетях и виртуальным митингом, который грозиться стать вполне осязаемым, - написал Бокурадзе.

В связи с этим худрук известного театра вспомнил про события в Париже конца 19 века.

- Известно, что в 1887 году 300 писателей и художников (среди них Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно) направили протест в адрес муниципалитета, характеризуя конструкцию строящейся Эйфелевой башни как «бесполезную и чудовищную», как «смехотворную башню, доминирующую над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба», - выразил свое отношение к ситуации Денис Бокурадзе.

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- Против, можно было обустроить нормально, сделать хороший бесплатный детский городок, где собирались бы семейные люди, все же страна нацелена на повышение рождаемости. А в этот театр кто будет ходить? Скорей всего будут водить школьников, платить будут родители, вложенные деньги в театр надо будет отбить.

- В этот театр, конкретно в этот (!) люди попасть по полгода-год не могут, билетов нет, люди из других районов и Самары встают в очередь. Чтобы урвать единственный билетик в «Грань»! А все потому, что сейчас в распоряжении театра-студии, который, между прочим, знают хорошо в Москве и других городах России, только мини-зал за 95 мест. Потребность есть. Посмотрите немного дальше собственного носа...

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- А мне кажется лучше эту сумму пустить на озеленение и благоустройство этой зеленой зоны! Нашему промышленному городу это не повредит. А то как «загазованность» и «дышать нечем» так все плакать начинают хором. Строительство театра обойдётся в 500 млн., это в лучшем случае, при жестком урезании сметы. За эти деньги можно из этого сквера сделать полноценный парк, не хуже дубков. А театр-то зачем? Мало у нас сцен? Скорее всего, вы и ходить туда не будете.

- Слышь, противник театра. Я грудью встану против таких, как ты. Театр нужен. Ты не знаешь, что это за детище Эльвиры Анатольевны Дульщиковой. А если не знаешь, молчи в тряпку. Этот театр – достояние нашего страшного города.

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- При всем уважении вы ловко подменяете понятия. Никто не против театра. Речь идет о месте его строительства. Часть горожан считает, что надо прекратить застраивать сквер «Слава труду», что в городе можно найти немало подходящих для театра площадок.

- Меня вообще умиляют наши горожане - что ни предложи, все им не так. Дороги ремонтируют - почему не парк новый. Отремонтировали парк Победы - зачем там, надо во дворах дороги сделать. Делают на день города праздник - деньги на ветер, надо было крыши в домах починить. Чинят крыши - зачем тратят деньги, день города не сделали, опять на горожанах экономят. Понятно, что проблем много, но они не решаются за один раз. И не факт, что ваша больная проблема - приоритетная для всех. Нельзя же вечно ныть и негативно воспринимать любые инициативы! Вы действительно считаете, что постройка театра - плохая идея? Да это шикарная идея! Не магазин, не банк, не алкомаркет, не очередная пиццерия - Театр! Города гордятся своими театрами, ходят на спектакли, знают звезд, а у нас город возмущен! Три деревца пострадают, видите ли. Да посадили весной 50 елок около Ледового дворца - компенсировали потерю. Сквер большой, всем места хватит!

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- Дело в том, что в городе и так не очень хорошая экология, а, вырезая остатки скверов, вы не облагородите город, а всего-навсего наполните и без того полные карманы чиновников. Для большинства жителей города, конечно, не отразится, но и пользы великой не принесет. Говоря простым языком, у меня со своей зарплатой в 30 тысяч рублей нет желания ходить по театрам. А вот с ребенком, перейдя через дорогу, погулять по обустроенному парку было бы неплохо. Иногда задумывайтесь не только о себе, но и о том, что вы оставите после себя.

- Вы явно не видели цен на билеты на эти спектакли... Прогулка с ребенком точно дороже обходится обычно.

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- Я тоже за «зеленую зону», а театр можно построить в другом месте. Мне и полянки жалко, не то что сквер. В нашем городе каждое дерево надо беречь. Чем больше деревьев и травы, тем лучше.

- Лучше театр там, чем новая церковь где-нибудь.

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В группе «Подслушано Новокуйбышевск new» жители провели голосование «Как вы относитесь к постройке театра в сквере «Слава Труду»?» В нем поучаствовали 2045 человек. Из них 76% «за» строительство нового здания легендарного театра.

"КП-Самара" продолжает разбираться в этой истории и обратится за комментариями к представителям власти и культурной общественности. Очевидно, что театр такого уровня - больше чем подарок для Новокуйбышевска. Мы узнаем, какие будут предприняты шаги, чтобы люди не потеряли при этом место для отдыха и экологическая ситуация в городе не ухудшилась.