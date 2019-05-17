2019-05-17T08:36:22+03:00
Общество

В 2019 году "КуйбышевАзот" построит очистные сооружения для ливневых стоков и увеличит объемы производства

На развитие компании будет инвестировано более 10 млрд рублей до конца года
Анастасия МЫШКИНА
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На предприятии постоянно вкладываются в развитие производстваНа предприятии постоянно вкладываются в развитие производства
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В ПАО "КуйбышевАзот" поделились итогами работы в первые три месяца 2019 года. За это время компания реализовала товарную продукцию на 14,8 млрд рублей. Это на 4,6% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль составила 2 млрд рублей.

В планах на 2019 год много инвестиционных проектов, которые важны не только для предприятия, но и для жизни города. В феврале на инвестиционном форуме в Сочи Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписали кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита на цели финансирования проекта «Строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год». Финансирование на проект предприятие получит в рамках специальной программы, инвестиции составят 6,3 млрд рублей.

Также в Тольятти продолжат строить новый агрегат карбамида. При этом применяются прогрессивные технологии, которые обеспечивают экологически чистое и безопасное производство.

Сейчас на предприятии продолжают строить производство сульфат-нитрат аммония, а также ведут работы на второй универсальной комплектной линии азотной кислоты.

Особенное внимание ПАО "КуйбышевАзот" продолжает уделять экологическим проектам, среди которых строительство пока единственных в регионе очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района г.о. Тольятти.

- Все проекты, которые реализуются сегодня, направлены на обеспечение перспективного развития ПАО «КуйбышевАзот», сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций компании в условиях усиливающейся конкуренции, - объяснили на предприятии.

СПРАВКА КП

ПАО «КуйбышевАзот»

ПАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Компания, расположенная в г. Тольятти Самарской области, осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические нити, кордная ткань, инженерные пластики);

- аммиак и азотные удобрения;

- промышленные газы.

ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую позицию в РФ и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, является крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых с ПА тканей в России. Предприятие последовательно наращивает долю продукции с более высокой добавленной стоимостью, с 2003 года реализуя проекты по дальнейшей переработке капролактама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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