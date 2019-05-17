Самарский защитник исторической среды Андрей Кочетков - о конфликте с храмом в Екатеринбурге: "Бизнес мог бы отреставрировать старый квартал: патриотично и на века!"

Андрей Кочетков – известный в Самаре урбанист. Именно он придумал знаменитый фестиваль «Том Сойер фест», которому уже давно стало тесно в границах одного города и волонтеры которого теперь восстанавливают старые дома по всей России. Сейчас Андрей является зампредседателя самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В колонке Андрей Кочетков высказывает свое мнение относительно конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге, который взбудоражил всю страну.

"Происходящее в Екатеринбурге пытаются свести к простым бинарным оппозициям “клерикализм-антиклерикализм”, “новая Россия - старая Россия” и так далее. Но история там куда сложнее.

Почти любой современный российский глава региона видит большой, красивый в его понимании храм (мечеть, дацан) как наследие собственного правления. Нужно что-то после себя оставить. И непременно на очень видном месте. В центре. Для него это ценностное и политическое комбо. И внукам будет что показать. И из Кремля похвалят.

Можно, конечно, оставить после себя большой парк, станцию метро, ледовый дворец, поразительный музей или театр, передовую больницу, новый терминал аэропорта или что-то подобное циклопическое (и оно часто идёт в комплекте с храмом). Но с прочими вещами всё гораздо сложнее с финансированием. И везёт не всем.

Храм же можно создать на средства крупного местного бизнеса. И стоит он не таких уж больших денег по сравнению с вышеперечисленными инфрастурными проектами. И содержать его потом за бюджетный счёт не надо. Бизнес, в свою очередь, обычно получает от власти за возведение большого имиджевого храма какие-то плюшки от властей, которые обычно остаются в тени. В случае Екатеринбурга оставить плюшки в тени не вышло. За храмом на рендере торчит 30-этажное здание и другие постройки.

В чём особенности Екатеринбурга? Там очень плотная застройка в центре. И вообще это один из самых компактных крупных городов России. Практически все ценные точки там уже очень востребованы горожанами. Сквер, на месте которого собираются строить храм, очень востребован.

Вторая особенность города, вытекающая из плотности застройки, - в Екатеринбурге даже по уральским меркам всё очень плохо с экологией и сохранностью наследия. Любые зелёные насаждения на территории города имеют особую ценность, и много их никогда не будет. Кроме того, любая крупная стройка в центре (а описываемая стройка нарушает кучу охранных зон памятников) идёт в серьёзный ущерб наследию, которое в Екатеринбурге и так очень сильно пострадало. Мест с единой тканью исторического города вообще практически не осталось. Предыдущие проекты храма были негативно восприняты частью общества именно поэтому. Его пытались воткнуть, меняя коренным образом силуэт центра города.

Учитывая активное гражданское общество в Екатеринбурге, конфликт в такой градостроительной ситуации в центре города совершенно неизбежен. И никому не надо подливать специально масла в огонь.

В Самаре, например, последний проект “большой имиджевый храм” был реализован на краю набережной у территории бывшего Силикатного завода. Тут и овцы целы, и волки сыты. Храм в видном месте стоит. И отбирать у людей ничего ценного не пришлось. Это позволяла градостроительная ситуация. В Казани же проект “большая имиджевая мечеть” недавно в зародыше упёрся в разговор о том, что в центре ей места просто нет. Строительство огромного объекта неминуемо повлечёт конфликт, потому что придётся у многих отбирать то, что им действительно дорого. И это так и есть.

В Грозном можно легко построить “большую имиджевую мечеть” не только потому, что там гражданское общество находится в задавленном состоянии. А потому что в городе по печальным причинам огромное количество свободной земли где угодно. И старого лица у него уже нет. И нет проблем с экологией.

Безусловно, нынешняя ситуация в Екатеринбурге скажется на будущем всей России. Внутриполитический блок будет делать из этого выводы. И пока непонятно, какие именно. Хорошим бы выходом из ситуации стало исключение проекта “большого имиджевого храма” непременно в центре, как ценимого Кремлём элемента правления главы региона. А включения в этот список, например, реставрации большого имиджевого памятника архитектуры, ныне лежащего в руинах. А лучше целого исторического квартала. Патриотично, духовно, красиво, на века. И куда менее конфликтно в масштабах города".

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