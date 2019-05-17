Увлекательная экология: нефтяники показали школьникам в Сызрани работу мобильной лаборатории

Девятиклассники на уроках биологии сейчас как раз проходят тему экологии. И все получилось в лучших педагогических традициях – теоретический материал был подкреплен визуальным рядом.

Сотрудницы СНПЗ: инженер-лаборант Евгения Савенкова и лаборант Ольга Журавская – не только рассказали старшеклассникам о принципах работы передвижной экологической лаборатории, но и продемонстрировали умную технику в деле.

Сначала был осуществлен забор воздуха, еще несколько минут занял экспресс- анализ, и вот приборы выдали результат: воздух в микрорайоне соответствует всем нормам! Кстати, и сама проверка, и фиксация результатов исследований выполняются в автоматическом режиме, что полностью исключает влияние человеческого фактора.

- Я впечатлен, - не скрывает эмоций ученик школы Данила Сурков. – Всегда считал, что такие измерения достаточно трудоемки и проводятся только в стационарных условиях. А тут такая компактная да еще и мобильная лаборатория! После сегодняшнего занятия уверен, что качество воздуха, которым мы дышим, находится под надежным контролем.

Ученикам необычный урок понравился!

Ведущий инженер отдела окружающей среды Татьяна Ильина отметила, что заводчанам удалось показать школьникам, насколько ответственно нефтяники относятся к чистоте атмосферного воздуха. Специалист полагает, что подобные познавательные мероприятия неоценимы как с точки зрения воспитания экологической культуры у подрастающего поколения, так и с точки зрения профориентации. Ученики активно интересовались и тем, что делается для охраны окружающей среды на заводе, и тем, куда пойти учиться, чтобы в будущем работать на СНПЗ.

По словам педагога школы №39 Галины Логуновой, цель занятия достигнута. Старшеклассники получили новые знания и о ведущем градообразующем предприятии Сызрани, и об его экологических приоритетах.

СПРАВКА КП

АО «СНПЗ» (дочернее общество НК «Роснефть») ведет планомерную работу по минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Строительство новых и реконструкция действующих технологических установок ведется с учетом всех требований природоохранного законодательства, с применением наилучших доступных технологий. При этом модернизация производства сопровождается развитием объектов природоохранного назначения.

Кроме передвижной лаборатории объективный контроль воздуха в санитарно-защитной зоне осуществляют три стационарных поста. Их современное оборудование с высокой точностью круглосуточно и семь дней в неделю выполняет мониторинг состояния воздушной среды в режиме он-лайн.

Заслуги СНПЗ в деле защиты окружающей среды неоднократно отмечались на федеральном и региональном уровнях.

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