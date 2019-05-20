“Строить новую жизнь лучше вместе”: как сообщество "Кошелев клуб" помогает жителям и как они относятся к шуткам про свой район

Смотрите полную версию первого ролика проекта “Жизнь в стиле К”, цель которого показать, как устроена жизнь “Кошелева”.Фото: Скриншот с видео

В районах города с большой историей активное соседское сообщество формируется годами. В новых этот процесс происходит гораздо быстрее и активнее. Люди перебираются сюда иногда несколькими семьями, а еще у них сразу появляется много вопросов. В новой квартире нужно делать ремонт, ребенка нужно устроить в детский сад, а еще не помешало бы найти удачное место для того, чтобы выгуливать питомца и выяснить, где купить самый вкусный хлеб и свежее молоко. Конечно, сегодня на смену доскам объявлений и соседкам у подъезда в первую очередь приходит интернет. Сообщества новых районов в социальных сетях создаются чуть ли не быстрее, чем строятся дома.

Конечно, без своего сообщества не мог обойтись и крупнейший новый район города – дома “Кошелева” – это первое, что видят гости города, въезжая в Самару с трассы "М5". Доступность жилья побудила переехать сюда, поближе к “Меге”, и молодые семьи, которые уже и не надеялись “расстаться” c трудностями жизни с родителями, и пенсионеров, которые с удовольствием нашли здесь новых друзей, и военных, воспользовавшихся преимуществами госпрограмм.

Официальный “Кошелев клуб” в ВКонтакте появился в 2011 году. Открыл его администратор Максим Кочергин, когда взял ипотеку в “Кошелеве”.

- Мы не могли найти много информации о своем новом жилье в интернете, поэтому решили: нужно знакомиться с соседями, обживаться, помогать друг другу. Так и появилось сообщество, основанное на взаимопомощи. И люди получили возможность решать свои повседневные вопросы на нашем ресурсе, - говорит Максим Кочергин.

Именно бессменный администратор “Кошелев клуба” и стал первым героем проекта “Жизнь в стиле К” интернет-портала “Волга Ньюс”. В ролике он честно и без прикрас рассказал, что же в первую очередь интересует его соседей, какие темы в соцсети вызывают самые большие обсуждения, как паблик работает в роли бюро находок и кого обижают мемасики про “Кошелев”.

Кстати, “Кошелев клуб” далеко не единственная группа в этом проекте. Одна из самых популярных – “Девичник”. Создал ее тоже Максим Кочергин, но демиург старается не лезть в жизнь своего творения:

- Я веду себя там так, как ведет себя уборщик в женской бане. Он пришел, подмел, дела сделал и исчез, никто его не замечает, - смеется Максим.

Смотрите полную версию первого ролика проекта “Жизнь в стиле К”, цель которого показать, как устроена жизнь “Кошелева” и как люди, которые переезжают сюда, благодаря своим знаниям, умениям и опыту формируют жизнь района и почему им нравится свобода в создании нового формата своей жизни.