«Он всегда был близок к людям»: в Самаре этой осенью появится памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову

7 июля исполняется 110 лет со дня рождения Павла Мочалова, не только первого директора Куйбышевского металлургического завода, но и его строителя. Но помнят Героя соцтруда, лауреата Ленинской премии и премии Совета министров СССР самарцы прежде всего за жилые дома, парк, дворец культуры и, конечно, футбольный стадион «Металлург». Если совсем коротко, то Павел Мочалов является одним из «отцов-основателей» современной Самары. Городские власти вместе с Союзом архитекторов России решили увековечить память о директоре и строителе «Металла» созданием памятника. Инициативу поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Выдающийся земляк появится «в камне» у дворца культуры «Металлург» уже в 2019 году.

Памятник энергичному человеку

Известные самарские скульпторы Николай Куклев и Кристина Цибер, приглашенные к участию в конкурсе, видят будущий памятник, как особенный. Их проект станет одним из шести, который представят жюри.

- Не будем рассказывать подробностей о нашем проекте, ведь конкурс только открыт, - рассказала Кристина Цибер. - Но мы видим постамент, как памятник энергичному человеку. И хочется передать это в скульптуре.

В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» площадь около дворца Культуры «Металлург» и часть бульвара комплексно благоустроят, памятник Мочалову станет частью этого обновленного архитектурного пространства. Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков подчеркивает, что район Металлурга сейчас переживает настоящую реконструкцию, а на площади Мочалова сейчас готовятся к сносу ларьков и торговых павильонов.

- Сквер будет полностью видоизменен с учетом установки бюста, - отметил Игорь Рудаков. - Мы предусмотрели диагональные тротуары, замену зеленых насаждений, иной ландшафтный дизайн и прочее. Глава города и губернатор пошли нам на встречу и увеличили объем финансирования благоустройства бульвара Металлургов.

«Он отличался от других»

Ветераны завода, помнящие о трудовом подвиге Павла Мочалова и многотысячного рабочего коллектива, тоже примут участие в оценке конкурсных работ.

- Павел Мочалов неразрывно связан с историей металлургии страны и развития нашего города, - подчеркивает Максим Оводенко, Герой соцтруда, второй директор металлургического завода - Почему города? Потому что Павел Петрович все делал для рабочих и их семей - строил дома, садики, школы, пионерлагеря, больницы, поликлиники и скверы. В этом он отличался от других директоров промышленных производств Куйбышева. Считаю, что в памятнике нужно отразить внешность Павла Петровича. 60-х годов, на которые пришелся пик развития завода.

- Знаете, он был таким человеком, к которому мог на улице подойти рабочий и задать любой вопрос. Павел Петрович всегда держался на равных с простыми людьми, - подмечает Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, отдавший 40 лет металлургическому заводу.

День города

Эскизы и скульптуры художники будут готовить на протяжении двух месяцев. С ними первыми познакомится экспертное жюри. А вот в юбилей легендарного директора работы скульпторов увидят жители Металлурга. И не просто увидят, а и смогут проголосовать за понравившийся вариант близ дворца культуры «Металлург».

- 17 мая мы дали старт этому конкурсу, к которому так долго готовились, - Игорь Галахов, руководитель управления главного архитектора администрации Самары. - Думаю, памятник Павлу Мочалову будет прекрасным завершением того комплекса благоустройства, которую он начал еще в 50-х годах. А сейчас район Металлурга включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Уверен, что все эти шаги позволят сделать жизнь жителей Кировского района более комфортной.

Ожидается, что памятник Павлу Мочалову будет открыт к 8 сентября - Дню города. Города, который первый директор Куйбышевского металлургического завода сделал лучше.