2019-05-21T10:18:15+03:00
Спорт

Канада – США 21 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Канада – США. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Эксперты считают, что фаворит противостояния – сборная Канады.Эксперты считают, что фаворит противостояния – сборная Канады.Фото: REUTERS
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Групповой этап чемпионата мира по хоккею 2019 подошел к концу. Все четвертьфиналисты определились, но интрига все равно есть. Последние игры определят, кто какое место займет и с кем сыграет в плей-офф. Финальную точку в групповом этапе ЧМ поставят два мощнейших матча – Россия – Швеция и КанадаСША. Следить за онлайн-трансляциями обеих игр можно будет на сайте kp.ru.

Канадцы в группе А расположились на втором месте прямо за Финляндией. США идут следом – они отстают от «кленовых листьев» на одно очко. В последнем туре финны сыграют с еще одним четвертьфиналистом ЧМ – Германией, так что положение команд в группе может поменяться.

Прогноз на матч Канада – США 21 мая 2019

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение сборной Канаде. Однако, считают эксперты, США могут навязать борьбу команде с родины хоккея и даже вырвать победу.

Трансляция матча Канада – США 21 мая 2019

Прямая трансляция матча Канада – США 21 мая 2019 начнется в 21:15 по московскому времени. Показывать игру будет телеканал Матч ТВ. Следите за ходом матча на сайте kp.ru.

Канада - США 21 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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