Канада – США 21 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Групповой этап чемпионата мира по хоккею 2019 подошел к концу. Все четвертьфиналисты определились, но интрига все равно есть. Последние игры определят, кто какое место займет и с кем сыграет в плей-офф. Финальную точку в групповом этапе ЧМ поставят два мощнейших матча – Россия – Швеция и Канада – США. Следить за онлайн-трансляциями обеих игр можно будет на сайте kp.ru.

Канадцы в группе А расположились на втором месте прямо за Финляндией. США идут следом – они отстают от «кленовых листьев» на одно очко. В последнем туре финны сыграют с еще одним четвертьфиналистом ЧМ – Германией, так что положение команд в группе может поменяться.

Прогноз на матч Канада – США 21 мая 2019

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение сборной Канаде. Однако, считают эксперты, США могут навязать борьбу команде с родины хоккея и даже вырвать победу.

Трансляция матча Канада – США 21 мая 2019

Прямая трансляция матча Канада – США 21 мая 2019 начнется в 21:15 по московскому времени. Показывать игру будет телеканал Матч ТВ. Следите за ходом матча на сайте kp.ru.