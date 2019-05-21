«Плевать в еду клиента нельзя, а хочется»: откровения сотрудника сети быстрого питания

Мне 21 год. Я работаю кассиром в одном из ресторанов сети быстрого питания около двух лет. На работу напросилась сама, нужны были деньги, чтобы платить за учебу. Заполнила анкету на сайте. Через 15 минут мне перезвонили из главного офиса. Прошла собеседование по телефону, потом еще одно уже вживую. Затем было пять дней стажировки, а параллельно обучение на сайте. Мне приставали наставника, но первое время мою работу контролировал весь ресторан. Подсказывали, щипали за бока, если не улыбаюсь, хлопали по рукам, если делала что-то не так (например, если я коснулась рукой картошки-фри).

Что упало, то пропало?

Моя «карьера» началась с обучения по модулю «Обслуживание». Я работаю только на кассе, но хорошо вижу, как на кухне бегают ребята. Они хватают, несут и, конечно, нередко роняют еду на пол. Но «правило трех секунд» у нас не работает. Все строго: что упало – выброси. Вот только за такое точно не похвалят, а могут и оштрафовать «растеряш».

Работают ребята на открытой кухне, поэтому все должно быть идеально. Хотя я никогда не замечала, чтобы клиенты приглядывались к тому, кто и как готовит их заказ. Им бы побыстрее получить еду, остальное неважно. Я рада, что работаю на кассе, а не бегаю в панике по кухне. Хотя мне от клиентов попадает за всех.

Вот, допустим, приходит модная дамочка. Прошу ее проверить заказ, простая процедура. А в ответ: «Это вы так клиентов внимательно слушаете? Как вас только взяли сюда!». В такие моменты хочется не улыбаться, а в лицо плюнуть. И это еще мягко. Могут и обматерить за то, что «мороженое некрасиво сделала».

Два нажатия на соус

Даже самому вредному покупателю нужно улыбаться. Меня часто спрашивают: неужели прямо вся еда у вас свежая? Я отвечают, что все проверено и безопасно. Да, нашими котлетами в бургерах не отравишься, она хранилась в холодильнике. Сколько хранилась? Сколько нужно по нормам. Друзьям я советую не брать салаты вечером – их готовят с утра. И старайтесь заказывать те блюда, в которых повторяются популярные ингредиенты. Если со свининой только один бургер, скорее всего котлеты для него лежат отдельно и очень давно. Хотя и не испорчены. А вот запасы курицы постоянно пополняют.

Отдать быстро заказ – наша главная задача. В час-пик это сложно. В сырой зоне и в зоне готовой продукции есть инструкция прямо на стенах с детальным приготовлением каждого сэндвича и временем выдержки в жаровнях разного вида курицы. Например, в хот-дог кладут только 4 кусочка халапеньо, только два нажатия на соус. За доплату можно положить чего-то и вдвое больше или, по просьбе клиента, не класть вовсе. Если мы забыли про помидоры, не положили сыр, без договоренности с покупателем, то это не для экономии, а по невнимательности. В основном, это косяки новеньких. Если такое происходит слишком часто, выписывают дисциплинарный лист. Накопится много таких замечаний – уволят.

Я часто ошибалась в первые недели работы. Заказали бургер, я пробила дабл бургер. В таких случаях мы предупреждаем, что отмена займет время. Обычно покупатель махнет рукой – давайте уже хоть что-то. Многие продавцы этим пользуются, выручка выходит больше.

«Бледный лимонад» - вода без сиропа

Напитки – особая тема. Популярные лимонады у нас есть как в бутылках, так и разливные. Покупателям выгоднее брать разливные. Так, пепси 0,5 в стаканчике стоит 75 рублей, а тот же объем в бутылке 84 рублей. Хотя абсолютно такая же бутылка в супермаркете продается за 34 руб.

К нам привозят коробки с лимонадным сиропом. Их мы заправляем в аппараты, и получается привычный лимонад. Бывает так, что сироп заканчивается, а вода остается. Если это кола или апельсиновый лимонад, то по цвету это можно заметить. А вот напитки бесцветные могут быть с сюрпризом. Требуйте заменить.

Кто-то может попытаться нас обмануть – забавить самостоятельно. Но это легко проверить. И уловки типа «волос в картошке» бывают. Каждый случай разбирают, скандалы нам не нужны.

Сама я это есть не стану

Первое время я была в восторге от бесплатных обедов для сотрудников. Но через пару месяцев заметила, что от такой еды мне некомфортно. Да и на фигуре стало сказываться. Жирное каждый день никому не идет на пользу. Для себя решила, что есть можно, но не часто. С пылу, с жару – пальчики оближешь. А вот разогреешь – вкус другой. Меня это смущает.

Булки для бургеров к нам приходят в больших пакетах, примерно также упакована курица. Все уже со специями, остается поджарить. Картошку в быстрых ресторанах я тоже не ем. Знаю, что масло меняют каждое утро, перед сменой. Я думаю, это слишком редко. По правилам картошка не может храниться больше пяти минут после приготовления. Холодная она совсем несъедобная. Готовится картошка 2,5-3 минуты. Чтобы «продлить жизнь» картошки иногда мы специально оставляем ее в выключенной жаровне, а потом смешиваем с новой партией. Старая при этом пропитывается жиром полностью. Разницу заметит только самый привередливый гость.

Попрошайки нервируют

Самые частые покупатели - молодежь. Только далеко не всем молодым гостям мы рады. Попрошаек сразу грубо выгоняем. Чаще всего это «ничейные дети». Они целыми днями сидят в торговых центрах. Иногда выпрашивают еду у тех, кто покупает, доедают то, что остается на подносах после гостей. Иногда и к нам подходят. Один раз сжалишься, будут мешать работать, отвлекать, отпугивать покупателей постоянно. Менеджер сразу же вызывает охрану.

КОШЕЛЕК

Сколько зарабатывают в быстрых ресторанах?

Новый член бригады - кассир, салатчик, панировщик – получает 116 руб/ч.

Через 2 месяца с момента трудоустройства, если оценки работника высокие, ставка вырастает до 126 руб/ч.

При работе только в выходные, 8 раз в месяц, получается 6000-7000 руб, без учета премий.

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