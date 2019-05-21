США проиграли Канаде на чемпионате мира по хоккею 0:3 и теперь сыграют с Россией

Сборная Канады в заключительном матче группового этапа ЧМ по хоккею 2019 вышла на первое место в группе А. «Кленовые листья» обыграли сборную США 3:0. Канадцы этой победой не только отправили звездно-полосатых на четвертое место в группе, но и бросили их под российскую красную машину, которая в последней игре группы обыграла шведов.

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата мира по хоккею 2019 Канада – США 21 мая 2019.

С первых минут матча Канада принялась делать то, что у нее получается лучше всего – методично душить противника. Сначала «кленовые листья» забили, пока американская сборная толком не успела прогреться. Марк Стоун и Пьер-Люк Дюбуа сделали все красиво – первый отдал хитрый пас из-за ворот, второй не промахнулся. Было видно, что комбинация наигранная.

Американцам бы быстро отыграться, но тут в ход пошла вторая часть плана канадцев – родоначальники хоккея просто ломали игру звездно-полосатых. Сборная США играла не в свою силу, но это заслуга «кленовых листьев». Они крушили каждую атаку американцев в щепки и тут же убегали в контрвыпады. Один из таких рывков завершился выходом два в одного, во время которого форвард «Нэшвилл Предаторз» Кайл Туррис переиграл голкипера США Кори Шлайдера и удвоил преимущество своей команды.

К середине первого периода американцы все-таки смогли преодолеть оцепенение и начали показывать что-то похожее на свой хоккей, но забить так и не вышло, хотя было несколько приличных атак.

Разговор в раздевалке во время первого перерыва пошел штатам на пользу – они стали острее, быстрее, опаснее. В какой-то момент канадцы прижались к своим воротам, а ван Римсдайк и Куинн Хьюз имели отличные шансы, чтобы сократить отставание. Но фортуна была на стороне «кленовых листьев».

Не помогло штатам даже большинство. Американцы возили-возили шайбу в зоне Канады, но никто из звездно-полосатых не отваживался бросить. Так и откатали эти две минуты.

У США вообще весь второй период было преимущество. Правда, в голы оно так и не вылилось. А Канада даже здесь смотрелась спокойно. Их не волновало, что там делают американцы, они играли надежно и спокойно. Ну а что, 2:0 же вели, а соперник еще и не мог забить.

Зато забили канадцы. Правда, очередное взятие ворот арбитры отменили. Марк Стоун удачно подставил клюшку под бросок своего партнера, и шайба залетела в ворота. Правда, клюшка была слишком высоко. Зато все в порядке было буквально через несколько мгновений. Джаредд Маккен получил изумительную передачу от своего партнера и выстрелил – шайба просвистела мимо Кори Шнайдера аккуратно в ворота США. 3:0 – надежда американцев на камбэк умерла.

Все, на что хватило американцев – это пара затяжных атак и почти опасных бросков. На третий период можно было не выходить.

В первом раунде плей-офф Канада сыграет со Швейцарией, а США, как уже говорилось выше, с Россией. Четвертьфинальные игры пройдут уже 23 мая.